La detención de un nicaragüense expone la incertidumbre migratoria en Estados Unidos

Keyo Adolfo Ordóñez Tercero, nicaragüense que podría ser deportado de EE.UU. Foto retomada de 100.noticias

Las deportaciones de ciudadanos nicaragüenses desde Estados Unidos han continuado durante los primeros meses de 2026, afectando a personas como Keyo Adolfo Ordóñez Tercero, quien permanece recluido en el Centro de Detención de Adelanto, California, detalló una nota del periodico 100noticias.tv

Su caso pone de manifiesto la situación de quienes atraviesan procesos migratorios pendientes y sufren la incertidumbre sobre su futuro en el país.

La detención se produjo el 31 de diciembre en Los Ángeles, cuando Ordóñez acudió a una cita vinculada a su solicitud de asilo. Según relató, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le notificaron que lo arrestaban por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Actualmente, lleva tres meses bajo custodia y aún no ha firmado ninguna orden de deportación.

A pesar de contar con un trámite de asilo iniciado en 2021 y con un proceso de residencia en curso tras casarse con Michelle Romo, ciudadana estadounidense, la detención sigue vigente.

Romo explicó que cada semana viaja al desierto de Mojave para visitar a su esposo y manifestó: “no descansará hasta lograr su liberación”. Además, aseguró que Ordóñez no tiene antecedentes penales.

La audiencia clave: el futuro de Ordóñez en manos de la justicia

El futuro migratorio de Ordóñez se definirá el 28 de abril, fecha en que está programada una audiencia ante un juez. Allí solicitará la posibilidad de salir bajo fianza mientras se resuelve su situación legal. En una llamada telefónica con el programa Primer Impacto, y retomada por en el medio citado, Ordóñez expresó: “sigo luchando todos los días”, impulsado por el deseo de reencontrarse con su esposa.

La detención de Ordóñez ocurre en un contexto de aumento de deportaciones. Entre enero y la segunda semana de marzo de 2026, al menos 2,486 nicaragüenses fueron expulsados de Estados Unidos y enviados a Managua Foto de referencia. EFE/Esteban Biba

La detención de Ordóñez ocurre en un contexto de aumento de deportaciones. Entre enero y la segunda semana de marzo de 2026, al menos 2,486 nicaragüenses fueron expulsados de Estados Unidos y enviados a Managua, de acuerdo con cifras entregadas a 100% Noticias por un funcionario del Departamento de Estado.

Este flujo de vuelos con deportados evidencia la magnitud del fenómeno migratorio y su impacto sobre las familias.

El testimonio de la familia ante el proceso de deportación

La esposa del detenido narró que, tras la detención, intentó buscar información en el centro de retención, pero el personal le negó la posibilidad de hacer preguntas.

Romo contó: “Llegué llorando, desesperadamente queriendo saber de mi esposo y me dijeron que me callara, que me sentara y que no tenía ningún derecho a preguntar”. Ha reiterado su compromiso de acompañar a Ordóñez durante todo el proceso.

Ordóñez, por su parte, admitió el desgaste emocional sufrido bajo custodia federal: “Los meses han sido difíciles, al punto de desear que ya se acabe esto”. Su esposa le transmite mensajes de aliento, asegurando: “Nunca voy a dejar de luchar hasta que tú estés afuera”.

La agencia ICE no respondió a la solicitud de comentarios realizada por los periodistas de 100% Noticias. La situación de Ordóñez evidencia la complejidad de los procesos migratorios en Estados Unidos y la incertidumbre a la que se enfrentan las familias mixtas, especialmente cuando existen procesos legales pendientes y vínculos familiares en riesgo.

El caso también refleja la situación de miles de migrantes que, pese a contar con trámites en curso o estar en situación regular, pueden ser detenidos y enfrentar procesos de deportación sin aviso previo. Foto de referencia. (Ezequiel BECERRA / AFP)

Deportaciones y un panorama incierto para miles de migrantes

El caso también refleja la situación de miles de migrantes que, pese a contar con trámites en curso o estar en situación regular, pueden ser detenidos y enfrentar procesos de deportación sin aviso previo.

La audiencia del 28 de abril definirá si Ordóñez podrá defenderse en libertad bajo fianza, en un contexto donde decenas de vuelos con deportados aterrizan en Nicaragua, lo que incrementa la preocupación entre las comunidades migrantes en Estados Unidos y sus familias en el país de origen.