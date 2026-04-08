Un año de duelo en imágenes: la capital dominicana recuerda a las víctimas de la Jet Set

Fotografía que muestra carteles con imágenes de las víctimas de la discoteca Jet Set durante una vigilia este martes, al conmemorarse un año de la tragedia que causó la muerte de 236 personas y dejó heridas a más de 180 en Santo Domingo, República Dominicana. (EFE/Orlando Barría)

A un año de la tragedia que cobró la vida de 236 personas tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, los actos conmemorativos se han pospuesto para el miércoles 9 de abril debido a las fuertes lluvias que enfrenta el país, sin embargo, decenas de familiares y allegados se reunieron en una vigilia.

“Cuando el techo se cayó yo estaba de pie. Corrí hacia la puerta de emergencia y en lo que iba de camino, corriendo, se me enterró una pierna en los escombros y, ahí, mi amigo también estaba enterrado. Yo lo ayudé a salir y luego él me ayudó a quitarme los escombros de la pierna. Y ahí salimos”, recuerda Enrique Baes, una de las víctimas, según información recopilada por EFE.

Los rescatistas trabajan en el lugar del colapsado club nocturno Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, en esta imagen tomada de un video difundido en redes sociales el 8 de abril de 2025. (Foto: Policía de República Dominicana/Handout via REUTERS)

Una vista de dron muestra el lugar del colapsado club nocturno Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, el 8 de abril de 2025. (REUTERS/Erika Santelices)

Rescatistas trabajan en el lugar del colapsado club nocturno Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, el 8 de abril de 2025. (REUTERS/Erika Santelices)

Una vista desde un dron muestra al personal de emergencia en el sitio del colapsado club nocturno Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, el 10 de abril de 2025. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El sombrero y las gafas de sol del cantante dominicano Rubby Perez, fallecido en el derrumbe del techo del club nocturno Jet Set mientras daba un concierto de merengue, sobre su ataúd durante su velorio en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

El ataúd del exjugador de las Grandes Ligas de Béisbol Octavio Dotel, quien falleció cuando el techo del popular club nocturno Jet Set se derrumbó durante un concierto, es trasladado a una carroza fúnebre después de su funeral, en Santo Domingo, República Dominicana, el 10 de abril de 2025. (REUTERS/Erika Santelices)

Un mensaje que dice: "Por siempre en nuestros corazones" es colocado cerca de los homenajes a las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, el 11 de abril de 2025. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Una mujer reacciona mientras sostiene una flor, cerca del lugar del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, el 11 de abril de 2025. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Fotografías de las víctimas se exhiben en una vigilia a la luz de las velas por las víctimas del derrumbe del techo del club nocturno Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, el 11 de abril de 2025. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Personas participan en una vigilia, en la plaza Quisqueya en Nueva York (Estados Unidos). Decenas de personas se reunieron para hacer una vigilia y orar por las víctimas de la discoteca Jet Set de República Dominicana. (EFE/ Ángel Colmenares)

Personas asisten a una vigilia a la luz de las velas por las víctimas del derrumbe del techo del club nocturno Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, el 11 de abril de 2025. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

“Debemos mantener realmente la energía para que se haga justicia, porque realmente esto ha sido una tragedia demasiado grande para el pueblo dominicano. Nunca habíamos tenido una tragedia de esta magnitud” señaló Nidia Mejía, una de las personas que se unieron a conmemorar el primer año de este hecho que, también, dejó a 100 personas heridas.

Avance legal del caso Jet Set

El 20 de abril se tiene previsto se reanude la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat Veras para que querellantes concreten las demandas civiles.

El análisis técnico de los peritos designados por el Ministerio Público—Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo José Corominas Quezada— permitió identificar la sobrecarga y la falta de mantenimiento como causas principales del colapso. Las conclusiones de los especialistas fueron incorporadas al proceso como pruebas.

Antonio Espaillat, propietario del club nocturno Jet Set, y su hermana y administradora del local, Maribel Espaillat, salen de una audiencia durante el juicio por el mortal derrumbe del techo en el club nocturno, en Santo Domingo, República Dominicana, el 6 de abril de 2026. (REUTERS/Erika Santelices)

Antonio Espaillat, copropietario de la discoteca Jet Set, llega a una audiencia escoltado por agentes de la ley como parte de las investigaciones sobre el mortal derrumbe del techo de la discoteca ocurrido el 8 de abril, en Santo Domingo, República Dominicana, el 15 de junio de 2025. (REUTERS/Erika Santelices)

Familiares de las víctimas abandonan una audiencia judicial durante el juicio por el mortal derrumbe del techo en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, el 6 de abril de 2026. (REUTERS/Erika Santelices)