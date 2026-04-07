República Dominicana desplegará seguridad policial en los centros escolares del país

El Ministerio de Educación despliega agentes de Policía Escolar en zonas prioritarias para fortalecer la seguridad en centros educativos de República Dominicana. EFE/Orlando Barría

El Ministerio de Educación de República Dominicana ha puesto en marcha un plan para fortalecer la seguridad dentro de los centros escolares mediante el despliegue de agentes de Policía Escolar en los recintos identificados como zonas prioritarias, según anunció Luis Miguel De Camps, titular de la cartera educativa, en una reunión de trabajo con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. La medida se enfoca en “garantizar entornos seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo”, declaró De Camps, subrayando que la protección de la comunidad educativa constituye un eje central de su gestión.

Desde el Ministerio, se ha definido que este despliegue forma parte de una estrategia integral que no solo incluye incremento de efectivos policiales, sino también la implementación de acciones complementarias para prevenir situaciones de riesgo, tanto en el interior como en los alrededores de los planteles, de acuerdo con la presentación realizada por De Camps.

Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, reitera que la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo es un eje central de la gestión educativa. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

El funcionario precisó que el avance del plan será guiado por criterios técnicos y diagnósticos actualizados, lo que permitirá “optimizar los recursos disponibles” y atender de forma más eficiente las áreas de mayor necesidad dentro del sistema educativo público, de conformidad con lo discutido durante el encuentro.

En palabras del ministro, “La seguridad en los centros educativos es una prioridad fundamental de nuestra gestión, porque estamos convencidos de que solo en entornos ordenados y protegidos es posible garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y de calidad”. Con esta línea de acción, las autoridades buscan consolidar espacios escolares seguros que contribuyan al desempeño académico y al respaldo del personal docente y administrativo.

Este despliegue policial responde a los hallazgos realizados en febrero de este año, tras un operativo de inspección en el que se detectó armas blancas, punzones y decenas de dispositivos electrónicos vapers entre las pertenencias de los estudiantes de un centro educativo en Villa Bisonó, Navarrete.

Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, reitera que la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo es un eje central de la gestión educativa. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

Tras estas inspecciones las autoridades de educación expresaron su preocupación por los hallazgos y recalcaron la necesidad de involucrar a todos los sectores de la sociedad necesarios para mejorar el ambiente escolar.

Para reforzar la iniciativa, De Camps hizo hincapié en el compromiso de su despacho por seguir promoviendo medidas que velen por el bienestar integral de estudiantes y trabajadores educativos en todo el país. Entre los recursos mencionados, se incluyó el apoyo a programas especializados como el Centro de Apoyo Psicoemocional (CAPEM), orientado a acompañar a la comunidad educativa en cuestiones de salud mental y emocional.

El titular del Ministerio de Educación remarcó la voluntad institucional de “continuar fortaleciendo el sistema educativo preuniversitario” mediante la suma de esfuerzos conjuntos y la aplicación sostenida de políticas de prevención, según lo abordado en la agenda compartida con la funcionaria de Interior y Policía.