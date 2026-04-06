República Dominicana: audiencia por el colapso de la discoteca Jet Set se reanudará el 20 abril

El juez Raymundo Mejía fijó para el 20 de abril de 2026 la continuación de la audiencia preliminar por el colapso en la discoteca Jet Set. (REUTERS/Erika Santelices)

El juez Raymundo Mejía recesó la audiencia preliminar contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat Veras hasta el 20 de abril de 2026. La prórroga permitirá que los 141 querellantes registrados hasta el 6 de abril concreten sus demandas civiles por el colapso ocurrido en la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos.

Durante la sesión, los fiscales Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel presentaron un resumen de la acusación de 156 páginas. El expediente detalla la sobrecarga del techo con equipos de climatización y depósitos de agua, sin estudios técnicos que avalaran la estructura. Los administradores, según la acusación, ignoraron alertas internas sobre el deterioro y priorizaron la reducción de gastos.

La tragedia en Jet Set dejó un saldo de 236 muertos y más de 100 heridos, según los datos del proceso judicial. (REUTERS/Erika Santelices)

El análisis técnico de los peritos designados por el Ministerio Público —Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo José Corominas Quezada— permitió identificar la sobrecarga y la falta de mantenimiento como causas principales del colapso. Las conclusiones de los especialistas fueron incorporadas al proceso como pruebas.

La continuación de la audiencia será determinante para definir las responsabilidades civiles de los involucrados, en un caso que moviliza a más de un centenar de afectados.

Resumen de la jornada: rechazos de aplazamiento y nuevo peritaje

El juez Mejía rechazó las solicitudes de aplazamiento presentadas por los abogados de la Alcaldía del Distrito Nacional y del Ministerio de Obras Públicas, quienes argumentaron falta de preparación y desconocimiento de la acusación.

“Si no comenzamos a avanzar, llegamos a agosto, noviembre o diciembre y vamos a estar dando la misma vuelta”, enfatizó el magistrado, quien recordó que ya se habían concedido tres oportunidades previas para la defensa.

Acto seguido, el tribunal ordenó al Ministerio Público iniciar formalmente la lectura de la acusación contra los hermanos Espaillat y advirtió que no aceptará nuevos pedidos de postergación. “El que no está aquí convocado es porque no tiene el interés necesario. Ya el tribunal tiene que seguir con eso”, subrayó el juez, según informó Listín Diario.

El expediente de 156 páginas detalla sobrecarga del techo y falta de estudios técnicos como causas principales del colapso. (REUTERS/Erika Santelices)

El fiscal Emmanuel Ramírez criticó la estrategia de incidentes para dilatar la audiencia y afirmó que el Ministerio Público está preparado para avanzar. Ramírez insistió: “En todos los lados de este Palacio de Justicia hay víctimas esperando. No podemos permitir que se les diga, una vez más, que la audiencia se aplazó”.

Ante la ausencia de algunas partes, la fiscalía sugirió declarar la rebeldía o desglosar el expediente para no afectar a quienes sí están presentes.

Como parte de las diligencias solicitadas por la defensa, el tribunal ordenó un nuevo peritaje técnico sobre la estructura de la discoteca. Cuatro ingenieros —José Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta— realizarán análisis del concreto, estudios de carbonatación, petrografía, pruebas químicas de corrosión del acero y estudios geotécnicos de las fundaciones. Los solicitantes asumirán el costo y la ejecución del peritaje, que deberá entregarse en 30 días hábiles, mucho menos que las 21 semanas pedidas por la defensa.

La audiencia suma expectativa pública por la asignación de responsabilidades y avances concretos a casi un año de la tragedia en Jet Set. (REUTERS/Erika Santelices)

El tribunal también autorizó la extracción de información de un teléfono Galaxy A12 bajo supervisión de la División de Móviles del Inacif y de Nicolás Sáenz, pero rechazó la solicitud para extraer videos de cámaras de seguridad, ya que el Ministerio Público había presentado previamente un informe técnico sobre esas imágenes.

La audiencia se desarrolla a pocos días de cumplirse un año de la tragedia, con la atención pública centrada en la definición de responsabilidades y la expectativa de avances concretos en el proceso judicial.