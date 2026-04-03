República Dominicana

El secreto mejor guardado de la Semana Santa dominicana: así nació el platillo de las habichuelas con dulce

Desde leyendas sobre colonos franceses hasta la influencia africana, la historia de este emblemático postre está rodeada de misterio pero sigue dejando huella como símbolo de identidad y hospitalidad dominicanas cada Pascua

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El consumo de habichuelas con dulce lidera la tradición culinaria dominicana durante la Semana Santa y fortalece la identidad cultural del país. (Foto de archivo)
El consumo de habichuelas con dulce lidera la tradición culinaria dominicana durante la Semana Santa y fortalece la identidad cultural del país. (Foto de archivo)

Las cocinas de la República Dominicana adquieren un ritmo particular durante la Semana Santa, cuando el consumo de habichuelas con dulce se convierte en el epicentro de la tradición culinaria nacional. Este postre de origen dominicano aparece en los hogares desde el inicio de la Cuaresma y se mantiene como protagonista absoluto hasta el final de la temporada.

La receta de las habichuelas con dulce reúne habichuelas rojas, leche de coco, leche evaporada, azúcar, batata y especias, ingredientes que, combinados, producen un sabor característico y ampliamente reconocido en el país.

De acuerdo con Revista Pandora, la preparación de este dulce representa un ritual de unión familiar y vecinal, ya que se acostumbra elaborar grandes cantidades para compartir con allegados, vecinos y amigos.

El origen de este postre se remonta a finales del siglo XVIII, aunque su historia exacta permanece sin un consenso definitivo. Investigaciones citadas por revistas mencionan varias teorías: una relaciona el plato con la influencia francesa tras la migración de colonos durante la etapa colonial, cuando se documentó el uso de “frijolillos finos y azucarados”.

La receta de habichuelas con dulce, elaborada con habichuelas rojas, leche y azúcar, une a familias y vecinos en un ritual de preparación colectiva. (Foto de archivo)
La receta de habichuelas con dulce, elaborada con habichuelas rojas, leche y azúcar, une a familias y vecinos en un ritual de preparación colectiva. (Foto de archivo)

El sabor emblemático de la Semana Santa

Otra hipótesis conecta la receta con la dieta de los esclavos africanos, quienes mezclaban legumbres y caña de azúcar, mientras que algunos historiadores apuntan a similitudes con el postre turco aşure debido a la coincidencia de su consumo en épocas de ayuno religioso. También hay quienes atribuyen su llegada a la influencia de inmigrantes de las Islas Canarias.

El consumo de habichuelas con dulce durante la Semana Santa trasciende la religión y refuerza la identidad cultural dominicana. La costumbre de evitar carnes rojas en esta época motivó la diversificación de las recetas a base de legumbres y pescados. Así, platos como el bacalao guisado y el chacá se suman a la mesa junto a los víveres, pero ninguno alcanza la difusión y popularidad del postre nacional.

La primera referencia escrita a las habichuelas con dulce aparece en el libro de Ramón Emilio Jiménez publicado en 1927, donde se describe el método de preparación y los ingredientes esenciales. En la región del Cibao y la capital, se utilizan habichuelas rojas, mientras que en el sur se prefiere el uso de habas blancas. El acompañamiento tradicional varía entre galletas de leche, casabe y pasas.

El consumo masivo de habichuelas con dulce en Semana Santa provoca un repunte en la demanda de ingredientes agrícolas clave como habichuelas, leche y batata. (Foto de archivo)
El consumo masivo de habichuelas con dulce en Semana Santa provoca un repunte en la demanda de ingredientes agrícolas clave como habichuelas, leche y batata. (Foto de archivo)

En términos económicos, la temporada de Semana Santa genera un aumento en la demanda de habichuelas, leche, azúcar y batata, lo que beneficia a los productores y comerciantes locales. Esta dinámica refuerza el papel del postre como símbolo de la riqueza agrícola y la hospitalidad dominicana. De acuerdo con medios locales, la preparación de habichuelas con dulce es una tradición que fortalece los lazos familiares y vecinales y perpetúa el legado gastronómico del país.

La diversidad de preparaciones y la transmisión de la receta entre generaciones han permitido que las habichuelas con dulce mantengan su vigencia. Pese a las adaptaciones regionales, el ritual de compartir este postre en Semana Santa se conserva como uno de los actos culturales más representativos de la República Dominicana.

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