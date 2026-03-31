República Dominicana

Samaná estrena entrada: Luis Abinader inaugura obra clave para el turismo y la conectividad en República Dominicana

En vísperas del asueto de Semana Santa 2026, el presidente Luis Abinader inauguró la remodelada entrada a la provincia de Samaná, una obra de infraestructura de 1.2 kilómetros que busca dinamizar el turismo y la conectividad en el noreste del país

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Samaná prioriza un acceso eficiente y seguro de cara a la alta demanda turística (Foto cortesía Online tours).
Samaná prioriza un acceso eficiente y seguro de cara a la alta demanda turística (Foto cortesía Online tours).

La provincia de Samaná cuenta desde hoy con una entrada completamente renovada, una obra que va más allá de la infraestructura física y representa un avance clave para el desarrollo, la conectividad y el turismo en el noreste de la República Dominicana.

El acto de inauguración, encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, reunió a autoridades locales y nacionales, así como a representantes de la comunidad, para celebrar la transformación de este acceso estratégico, en vísperas del asueto de Semana Santa 2026.

De acuerdo con información con el mandatario dominicano la intervención en la entrada de Samaná incluyó la construcción de una vía de cuatro carriles con isletas centrales, aceras y sistemas de drenaje, así como la sustitución completa de las tuberías matrices de agua potable.

Las mejoras contemplaron la estabilización de taludes, la instalación de muros de gaviones y más de dos mil setecientos pernos para el anclaje de mallas, lo que incrementa la seguridad vial. Según cifras oficiales, la obra requirió la expropiación y reubicación de 141 familias, quienes recibieron acompañamiento, compensaciones y nuevas viviendas.

El Ministerio de Obras Públicas presenta el antes y después de la entrada a Samaná. Un proyecto integral que no solo pavimentó una carretera, sino que estabilizó taludes, reorganizó el espacio y mejoró la infraestructura subterránea para garantizar una obra duradera y segura para residentes y visitantes.

El presidente Abinader destacó durante su intervención que “la transformación de esta entrada representa un impulso directo al desarrollo económico y social de Samaná, facilitando el acceso a uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país”.

Además, el jefe de estado subrayó que la intervención forma parte de un programa integral que incluye proyectos adicionales como la reparación de la vía Punta Balandra, el asfaltado de calles en los diferentes distritos municipales y la modernización de acueductos.

Una entrada moderna y segura ante el crecimiento turístico de Samaná

La nueva infraestructura responde a la necesidad de mejorar la experiencia de acceso tanto para residentes como para visitantes, en especial ante el aumento del flujo vehicular que se espera durante la Semana Santa.

Entre los proyectos complementarios mencionados figura la próxima inauguración del puerto turístico de la bahía de Samaná, prevista para el 10 de abril, y el desarrollo de un megapuerto en Arroyo Barril, con potencial para generar cientos de empleos directos e indirectos.

Además, el programa de titulación de tierras avanza con la meta de entregar más de mil doscientos títulos en Santa Bárbara de Samaná y otras localidades de la provincia.

El presidente Luis Abinader y otras autoridades inauguran formalmente la reconstrucción a cuatro carriles de la entrada a la provincia de Samaná.

Por su parte, el ministro Eduardo Estrella señaló que el proyecto abarca 1.2 kilómetros y requirió una inversión significativa en expropiaciones y materiales de alta durabilidad. “La comunidad de Samaná esperó mucho tiempo por esta obra. Ahora cuenta con una entrada segura, de mayor capacidad y preparada para soportar el tránsito de temporada alta”, afirmó el funcionario.

Samaná, ubicada en el noreste de la República Dominicana, es reconocida por sus playas vírgenes, selvas costeras y biodiversidad. Destacan entre sus atractivos la observación de ballenas jorobadas en la bahía, la cascada Limón, el Parque Nacional Los Haitises, así como los centros turísticos de Las Terrenas y Las Galeras.

Cada año, la Bahía de Samaná se convierte en el escenario perfecto para ver a las majestuosas ballenas jorobadas. Acompáñanos en este viaje y maravíllate con sus saltos y cantos.

Ahora, el acceso vial mejorado facilitará la llegada de turistas nacionales e internacionales, quienes pueden arribar por carretera desde Santo Domingo en aproximadamente dos a tres horas o mediante vuelos hacia el aeropuerto internacional de la península.

La entrega de la nueva entrada y el paquete de obras asociadas refuerzan el posicionamiento de Samaná como uno de los principales destinos turísticos del Caribe, con el respaldo de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

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