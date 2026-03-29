República Dominicana

República Dominicana: Abinader preside la primera graduación del Recinto Sur de la Universidad ISA en San Juan

La ceremonia oficial contó con la entrega de certificados a 92 jóvenes, quienes culminaron estudios técnicos en áreas vinculadas al sector agrícola, marcando un avance para la formación profesional local

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El presidente Luis Abinader entregó títulos a 92 jóvenes graduados en tecnología agrícola y de alimentos en el Recinto Sur de la Universidad ISA. ( Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El presidente Luis Abinader entregó títulos a 92 jóvenes graduados en tecnología agrícola y de alimentos en el Recinto Sur de la Universidad ISA. ( Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, presidió la primera ceremonia de graduación del Recinto Sur de la Universidad ISA en Bohechío, provincia San Juan, donde se titularon 92 jóvenes en carreras técnicas orientadas al desarrollo agrícola y agroindustrial.

Según informó el gobierno de República Dominicana, la actividad representa un hito para la institución, inaugurada hace dos años, y consolida la apuesta del gobierno y del sector académico por ampliar las oportunidades de formación en una de las regiones con mayor vocación agropecuaria del país.

El mandatario entregó los títulos a 50 egresados de Técnico Superior en Producción Agrícola y 42 de Técnico Superior en Tecnología de Alimentos, especialidades que, de acuerdo con la Universidad ISA (Instituto Superior de Agricultura), “multiplican oportunidades de progreso y desarrollo local” en una provincia cuya economía tiene como base principal la agricultura.

Durante su intervención, Abinader destacó la relevancia de la educación técnica para la transformación social y económica del sur dominicano. “Este título les abrirá nuevas puertas, porque la educación no es simplemente un camino hacia el conocimiento, es el camino hacia la independencia económica. Es lo que convierte el talento en oportunidad y la oportunidad en ascenso”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente instó a los nuevos profesionales a “utilizar la disciplina, la curiosidad y el criterio para transformar el conocimiento adquirido en soluciones” y afrontar los retos de un entorno productivo y tecnológico en permanente cambio. “Cuando cada persona hace su parte, los cambios dejan de ser imposibles y comienzan a ser inevitables”, subrayó Abinader.

La primera graduación del Recinto Sur en Bohechío celebra la apuesta por la educación técnica en la región agrícola de San Juan. ( Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La primera graduación del Recinto Sur en Bohechío celebra la apuesta por la educación técnica en la región agrícola de San Juan. ( Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La ceremonia reunió a autoridades nacionales y regionales, entre ellos el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía; el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el rector de la Universidad ISA, Edwin Reyes; el administrador de Egehid, Rafael Salazar; y la gobernadora provincial, Ana María Castillo.

El rector Reyes valoró el respaldo de Abinader para la creación del Recinto Sur y recordó que hace cuatro años, el mandatario visualizó en estos terrenos “el lugar ideal para crear este espacio y hacer un esfuerzo de ir a buscar y a tocar la puerta de aquellos que de otra manera no tuvieran una oportunidad para un sueño”. Reyes afirmó que hoy, la primera promoción de 92 estudiantes representa “la semilla que se plantó hace dos años”.

De acuerdo con la universidad, el 53% de los graduados son hombres y el 47% mujeres, provenientes de provincias como Barahona, Bahoruco, Azua, Elías Piña, Independencia, San Juan, San José de Ocoa, Pedernales y La Vega.

El evento reunió autoridades nacionales y regionales, como los ministros de Educación Superior y Agricultura, y el rector Edwin Reyes. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El evento reunió autoridades nacionales y regionales, como los ministros de Educación Superior y Agricultura, y el rector Edwin Reyes. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El doctor Reyes anunció que el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura y otras entidades abren oportunidades a los nuevos egresados mediante programas de pasantías remuneradas que buscan facilitar su inserción al mercado laboral.

Durante el acto, el graduando de honor, Alam Acosta Lebrón, destacó que los 92 jóvenes están preparados y listos para contribuir al desarrollo regional, y agradeció las facilidades ofrecidas por la universidad, como alojamiento y transporte. “Ahora estos 92 jóvenes están preparados, capacitados y listos para aportar al desarrollo de esta región que los vio crecer”, expresó.

Los graduandos entregaron un reconocimiento especial al presidente Luis Abinader, resaltando su visión y respaldo a la educación y el desarrollo del sur de República Dominicana.

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