República Dominicana

El Ministerio de Turismo de República Dominicana inicia construcción de parador fotográfico en Punta Rucia

La nueva instalación será desarrollada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas, incluirá mejoras urbanísticas y busca fortalecer el atractivo en la zona de Puerto Plata con una inversión superior a los diez millones de pesos

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Nuevos proyectos en desarrollo parecen cambiar el paisaje de destinos costeros reconocidos, despertando expectativas entre líderes locales, empresarios y sectores clave de la región (Foto cortesía Ministerio de Turismo El Salvador)
Nuevos proyectos en desarrollo parecen cambiar el paisaje de destinos costeros reconocidos, despertando expectativas entre líderes locales, empresarios y sectores clave de la región (Foto cortesía Ministerio de Turismo El Salvador)

El Ministerio de Turismo de República Dominicana anunció el inicio de la construcción de un parador fotográfico en la playa de Punta Rucia, ubicada en el distrito municipal de Estero Hondo, municipio La Isabela, provincia Puerto Plata, con una inversión de RD 10,822,480, según información del portal oficial del Ministerio de Turismo y la Presidencia de la República.

La ejecución de la obra estará a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur), con el objetivo de crear un nuevo punto de referencia para impulsar la oferta turística en la región, según el reporte oficial.

La intervención, de acuerdo con el Ministerio, cubrirá 352 metros cuadrados de área directa y 1,391 metros cuadrados de zona de influencia. Está prevista la construcción de aceras, señalización vial, iluminación y paisajismo, además de un letrero de marca ciudad y medidas para proteger el borde costero.

El titular del Ministerio, David Collado, afirmó: “Este parador fotográfico marca el punto de partida de otras intervenciones y acciones” del Ministerio de Turismo en toda la zona de Punta Rucia y La Ensenada.

La inauguración del proyecto contó con la presencia de autoridades provinciales, alcaldes, representantes comunitarios y empresarios turísticos de Puerto Plata, según consignó la Presidencia. Durante su visita, Collado también supervisó los avances de una plaza en Sosúa, actualmente en construcción, que implica una inversión superior a 558 millones de pesos.

Nace un espacio pensado para convertirse en ícono de referencia en el Caribe. El plan abarca más que un simple parador y despierta expectativas sobre el futuro regional (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Nace un espacio pensado para convertirse en ícono de referencia en el Caribe. El plan abarca más que un simple parador y despierta expectativas sobre el futuro regional (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

El Ministerio de Turismo divulgó que la inversión total en infraestructuras turísticas en Puerto Plata supera los 1,700 millones de pesos.

Obras para el turismo religioso

David Collado, ministro de Turismo, entregó el 24 de marzo de 2026 dos intervenciones en los santuarios Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana y Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá, e inició la reconstrucción de la Plaza de la Municipalidad en Monte Plata, con una inversión total de RD$117.975.675.

El fortalecimiento de la seguridad en el Santuario Cristo de los Milagros de Bayaguana fue priorizado con la entrega de una valla perimetral de 1.266 metros lineales, junto a la construcción de 200 metros lineales de acera y 500 metros de canaleta perimetral de hormigón para canalizar aguas pluviales, según informó Collado. El funcionario subrayó el valor del turismo religioso para la provincia, destacando que los templos beneficiados poseen una tradición histórica de más de 500 años y son el principal destino de peregrinación local.

El proyecto incluyó una reparación general de 1.025 metros cuadrados del santuario, abarcando obras en puertas, ventanas, rejas, pisos, mantenimiento de esculturas, jardinería y la verja, informó el Ministerio de Turismo. La ejecución estuvo a cargo del CEIZTUR, con una inversión puntual de RD$81.596.311 en Bayaguana.

Una suma superior a los mil millones revela la magnitud de la renovación costera en la región. Detalles poco conocidos sobre el alcance y las verdaderas expectativas del sector público y privado (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Una suma superior a los mil millones revela la magnitud de la renovación costera en la región. Detalles poco conocidos sobre el alcance y las verdaderas expectativas del sector público y privado (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Monte Plata, identificada como la provincia Esmeralda, fue resaltada por su potencial ecoturístico y su cercanía a Santo Domingo, ubicada a 60 kilómetros de la capital. “Le llegó la hora a Monte Plata”, señaló Collado durante la entrega de las obras.

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