Las autoridades dominicanas incautan 261 paquetes de presunta cocaína en Baní

La sustancia ilícita se hallaba oculta en nueve garrafas que aparentaban contener combustible. En el interior, los investigadores encontraron los paquetes envueltos en fundas plásticas y sellados con cinta adhesiva. Foto cortesía.

Las autoridades de la República Dominicana lograron interceptar una embarcación en la zona sur del país y confiscaron 261 paquetes de presunta cocaína, según información oficial difundida este lunes. Durante el operativo, los agentes detuvieron a dos personas que tripulaban la lancha y aseguraron diversos objetos vinculados al caso.

La operación fue posible gracias a la colaboración entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, quienes contaron con el respaldo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Comando Sur de los Estados Unidos.

Según detalló la DNCD, la sustancia ilícita se hallaba oculta en nueve garrafas que aparentaban contener combustible. En el interior, los investigadores encontraron los paquetes envueltos en fundas plásticas y sellados con cinta adhesiva. Además de la presunta cocaína, los oficiales incautaron una pequeña cantidad de supuesta marihuana, garrafas vacías y documentos personales de los implicados.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó sobre la detención de dos personas y el decomiso de 261 paquetes de una sustancia, presumiblemente cocaína, en un operativo realizado en Baní, provincia Peravia.

La intervención ocurrió después de que los organismos de inteligencia recibieron reportes sobre la presencia de una lancha que navegaba de manera sospechosa hacia las costas dominicanas, presuntamente transportando narcóticos. Según el comunicado de la DNCD, este aviso permitió movilizar a las fuerzas de seguridad para interceptar la embarcación y realizar los arrestos.

El cargamento fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se analizará tanto el peso como la composición exacta de la droga incautada.

Reapertura de la oficina de la DEA y relevos en la cooperación antidrogas

Este operativo surge días después de que los Estados Unidos anunciaran la reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo. REUTERS/Kylie Cooper

Este operativo surge días después de que los Estados Unidos anunciaran la reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo. Dicha oficina había sido cerrada un mes antes por una investigación interna relacionada con hechos de corrupción.

En ese contexto, la embajadora estadounidense, Leah Campos, presentó recientemente al presidente de la DNCD, Jose Cabrera Ulloa, al nuevo agregado interino de la DEA en República Dominicana, Richard Cernuda. Este relevo tiene el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

Acciones recientes y contexto regional

Desde agosto de 2025, Estados Unidos desarrolla una operación dirigida a interceptar lanchas rápidas procedentes de países en el sur del continente americano. Las autoridades estadounidenses informaron que estas embarcaciones suelen transportar drogas con destino final en Estados Unidos, una preocupación reiterada por el Gobierno de Donald Trump.

En lo que va del año, los organismos dominicanos han destruido al menos 6,000 kilogramos de estupefacientes, en el marco de operativos destinados a frenar el tráfico ilegal de drogas por vía marítima.

AME013. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 17/11/2025.- Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD) que muestra a un integrante de la DNCD custodiando un cargamento incautado de cocaína este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). Las autoridades de la República Dominicana abordaron una lancha con un cargamento de 806 paquetes de presunta cocaína en las costas de la provincia de Pedernales.

La reciente incautación en Baní se suma a los esfuerzos coordinados entre la República Dominicana y los Estados Unidos para enfrentar el fenómeno del narcotráfico en la región. Las autoridades han señalado la importancia de la colaboración internacional en la interceptación de cargamentos y en la desarticulación de redes criminales que operan en el Caribe.