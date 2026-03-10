República Dominicana

El programa Salud Escolar amplía servicios médicos preventivos a más de 500 escuelas públicas dominicanas

La expansión de esta iniciativa interinstitucional llevará atención sanitaria y evaluaciones preventivas a miles de estudiantes en centros educativos, priorizando la detección temprana y el desarrollo integral de la niñez en República Dominicana

El Gobierno dominicano impulsa la expansión del programa Salud Escolar para fortalecer la prevención y el desarrollo integral de la infancia. - Crédito: Andina

El Gobierno dominicano, a través de una coordinación interinstitucional, impulsa la expansión del programa “Salud Escolar” para llevar servicios médicos preventivosy especializados a estudiantes de escuelas públicas, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de problemas de salud y favorecer el desarrollo integral de la niñez en todo el país. Esta estrategia, que se encuentra en proceso de ampliación y busca cubrir 580 centros educativos a lo largo de 2026 en las 18 regionales del sistema público, evidencia una apuesta sostenida por la prevención sanitaria.

Actualmente, el programa ya opera en 112 escuelas, donde realiza evaluaciones médicas preventivas que incluyen la identificación de condiciones visuales, auditivas y bucales, así como atenciones generales. Según el Ministerio de la Presidencia, la meta es alcanzar la implementación en 1,500 planteles durante la primera fase. De este modo, decenas de estudiantes, como los de la escuela Nuestra Señora de la Fe, en el ensanche La Fe del Distrito Nacional, han recibido revisiones médicas y atención especializada gratuita, incluyendo entrega de lentes a alumnos tras las correspondientes evaluaciones visuales.

El plan Salud Escolar busca cubrir 580 centros educativos en 2026 y ofrecer atención sanitaria preventiva en todo el país. (Imagen archivo)

La iniciativa “Salud Escolar” es el resultado de la colaboración entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). Todos estos actores trabajan bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia para articular una propuesta que integra modelos de atención sanitaria con el marco pedagógico y social de las escuelas públicas. Esta labor se enmarca dentro de la estrategia nacional “Escuela como Centro del Desarrollo”, una política destinada a transformar las instituciones educativas en espacios de referencia para la mejora de la calidad de vida de sus comunidades.

Durante una jornada de trabajo en la escuela Nuestra Señora de la Fe, las instituciones involucradas presentaron el funcionamiento del programa, detallando los beneficios que ofrece tanto a los estudiantes como al personal docente y a las familias de las comunidades aledañas. Como parte de las actividades, se realizaron tamizajes de salud, se brindaron orientaciones sobre la prevención y los estilos de vida saludables. Asimismo, se organizó un recorrido por el Centro de Primer Nivel de Atención La Agustina, donde se perfeccionó el proceso de entrega de lentes para estudiantes previamente evaluados.

El programa es fruto de la coordinación entre los ministerios de Salud Pública, Educación, el SNS y el INABIE para articular salud, educación y asistencia social. (Foto cortesía Ministerio de Salud República Dominicana)

Prioridad a la prevención y el acompañamiento médico continuo

La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación,Ancell Scheker, subrayó que la escuela debe comprenderse como un núcleo fundamental para el desarrollo de la comunidad, más allá del aprendizaje curricular. Scheker afirmó: “Impulsamos una estrategia interinstitucional que integra programas como Salud Escolar, Escuela Abierta y Activa, educación vial y educación ambiental, con el objetivo de promover una formación integral que trascienda el aprendizaje de las materias curriculares”. Destacó que el modelo contempla exámenes médicos para conocer el estado de salud de los estudiantes y derivarlos, en caso necesario, al sistema sanitario nacional en áreas como oftalmología, audiología y odontología.

Desde el Servicio Nacional de Salud, el director nacional de Atención Primaria, Alfonso Erasme, explicó el eje principal de la propuesta: “El programa Salud Escolar permite evaluar a los estudiantes en los centros educativos y cuando es necesario, referirlos al centro de salud más cercano o a especialistas, asegurando el seguimiento de cada caso”. De este modo, el programa ofrece un acompañamiento integral, velando por la continuidad en la atención médica y la articulación entre la escuela y el sistema de salud nacional.

El plan Salud Escolar busca cubrir 580 centros educativos en 2026 y ofrecer atención sanitaria preventiva en todo el país. EFE/ Orlando Barría

Un modelo que apunta a transformar la escuela y la comunidad

La estrategia “Escuela como Centro del Desarrollo” aprovecha la infraestructura escolar y la red de estudiantes para poner en marcha diversas iniciativas cuyo fin es mejorar la calidad de vida en las comunidades. Incluye componentes como “Escuela Abierta”, educación vial, educación ambiental y el programa “Oportunidad 14-24”, integrando acciones formativas y sociales.

