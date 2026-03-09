República Dominicana

Presidente Abinader inaugura escuela que beneficiará a más de 800 niños en Dominicana

Una moderna instalación para la enseñanza básica abre sus puertas en el sector Los Guandules, como parte del esfuerzo institucional para dotar a familias de ambientes apropiados y mejores perspectivas para la formación escolar de sus hijos

La escuela San Rafael Fe
La escuela San Rafael Fe y Alegría en Los Guandules ofrece espacios modernos para más de 800 estudiantes de Santo Domingo. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

La nueva escuela San Rafael Fe y Alegría se inauguró en el sector Los Guandules de Santo Domingo, abriendo sus puertas a más de 800 estudiantes que ahora contarán con un espacio de aprendizaje y crecimiento en una de las áreas más habitadas de la capital dominicana. Con esta apertura el presidente Luis Abinader recalcó la apuesta del Gobierno de la República Dominicana por ampliar el acceso a la educación básica y dotar de oportunidades reales a los niños y niñas de las comunidades populares.

La infraestructura de la escuela San Rafael Fe y Alegría permitirá que 810 alumnos del nivel básico reciban formación en valores y competencias fundamentales para enfrentar los retos de una sociedad en transformación. Este proyecto educativo forma parte de una estrategia nacional para mejorar el sistema escolar y hacerlo accesible en todos los rincones del país.

El plantel cuenta con 27 aulas, entre ellas dos dedicadas a la educación especial, así como laboratorios, área deportiva, plaza cívica, juegos infantiles y zonas verdes, según declararon las autoridades durante la visita.

El presidente Luis Abinader inaugura
El presidente Luis Abinader inaugura el plantel San Rafael Fe y Alegría, mostrando el compromiso del Gobierno con la educación básica dominicana. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

La escuela San Rafael Fe y Alegría busca transformar la educación en Los Guandules

Durante la inauguración, el ministro de Educación Luis Miguel De Camps acompañó al presidente Abinader y explicó que la apertura de cada nuevo plantel implica “una puerta que se abre hacia el conocimiento, a la dignidad y al futuro que comienza a construirse en el presente”. De Camps remarcó que este centro está diseñado para fomentar el aprendizaje y la inclusión, siguiendo la línea directa del presidente para dignificar la educación en República Dominicana ofreciendo oportunidades a todos los menores en edad escolar.

El ministro subrayó que la política educativa busca preparar a nuestros estudiantes para los desafíos de un mundo que cambia cada día. En su discurso, alentó al cuerpo docente a convertir las aulas en espacios donde los estudiantes puedan desarrollar la curiosidad y el pensamiento crítico, factores determinantes para el desarrollo personal y colectivo.

La comunidad de Domingo Savio
La comunidad de Domingo Savio expresa optimismo y agradecimiento por contar con una escuela moderna y accesible en su entorno. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

La ceremonia reunió a decenas de estudiantes y vecinos del sector Domingo Savio, quienes expresaron abiertamente su satisfacción y esperanza por la posibilidad de contar con un plantel moderno en su entorno inmediato. Yaslin Peralta Gerónimo, estudiante del centro, manifestó que este lugar servirá para formar desde médicos e ingenieros hasta artistas y futuros presidentes. Según sus palabras, “desde estas salas saldrán doctores, maestros, ingenieros, artistas y hasta quizás un futuro presidente de la República. Señor presidente, autoridades, les prometemos que como comunidad cuidaremos esta escuela tan soñada y esperada, y aprovecharemos cada enseñanza nuestra para demostrar que invertir en educación siempre vale la pena”.

Características del plantel y visión de la comunidad

La escuela San Rafael Fe y Alegría está equipada con espacios que van más allá de la instrucción académica. Las zonas verdes y los juegos infantiles buscan complementar la formación integral de los niños, propiciando el desarrollo físico, pero también emocional. El diseño incluye una cancha deportiva y una plaza cívica, integrando prácticas saludables con la vida de la comunidad.

La infraestructura incluye 27 aulas,
La infraestructura incluye 27 aulas, juegos infantiles y plazas cívicas, reforzando la formación integral y el desarrollo físico y emocional. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

Durante el acto, el párroco Francisco Coste expresó su agradecimiento a las autoridades por responder a las demandas locales y convertir en realidad proyectos que, en palabras de los involucrados, resultan esenciales para el futuro de Los Guandules.

Estas instalaciones escolares, puestas en funcionamiento por el presidente Abinader, representan para muchas familias la posibilidad concreta de que sus hijos accedan a una educación de calidad y de que puedan aspirar a mejores condiciones de vida, en concordancia con las metas expresadas por los estudiantes y funcionarios durante el evento.

