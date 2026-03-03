República Dominicana impulsa la creación del primer banco de piel y tejidos

El primer banco de piel y tejidos en República Dominicana representa una innovación para el tratamiento de pacientes con quemaduras graves. (Foto: Andina)

La creación de un banco de piel y tejidos en la República Dominicana marcará un hito en la atención de pacientes con lesiones graves, especialmente aquellos que han sufrido quemaduras.

Este anuncio, realizado por el ministro de Salud Pública Víctor Atallah, implica una ampliación significativa de los recursos sanitarios disponibles, en un país donde las necesidades en materia de donación y trasplante comienzan a ocupar un lugar central en la agenda pública, según informó el funcionario a un medio local.

El avance se complementa con el fortalecimiento del sistema de atención integral, gracias al incremento del presupuesto específico para personas quemadas y la inclusión de nuevos medicamentos en el tratamiento hospitalario.

El ministro Víctor Atallah explicó que la iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto de Coordinación de Trasplante (Incort) y que permitirá tratar a pacientes que requieran injertos de piel o tejidos por lesiones graves.

Además de la futura instalación del banco, el ministerio integró tres nuevas unidades de atención a quemados al sistema público de salud, ampliando la cobertura nacional para estos casos críticos.

En paralelo, la cédula de identidad y electoral dominicana ha incorporado la opción de consignar la condición de donante. Atallah especificó que esta modificación institucionaliza la concienciación sobre la donación de órganos y tejidos, promoviendo públicamente la importancia de salvar vidas a través de la donación.

El ministro enfatizó: “Es para lograr que todos nosotros pongamos la palabra donante en la cabeza (…) Ya eso motoriza el conocimiento de que la donación es una entidad importante para salvar vidas”.

El sistema público de salud incorpora tres nuevas unidades especializadas para ampliar la cobertura nacional en atención a quemados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del presupuesto destinado a la atención de quemados implica la disponibilidad de más recursos, tanto en equipos como en medicamentos de última generación para el tratamiento inmediato y prolongado de las lesiones graves. Atallah detalló que la mejora en los medicamentos permitirá ofrecer respuestas más eficaces en los hospitales públicos.

El Programa de Alto Costo y la expansión de la cobertura pública

Durante la entrevista en El Sol de la Mañana, Atallah analizó el impacto financiero y social del Programa de Alto Costo. Según el funcionario, el programa atendía poco más de dos mil pacientes, mientras que en la actualidad la cifra asciende a 8,230 personas cubiertas por esta modalidad especial. Atallah precisó: “Se gasta en Alto Costo más dinero para cubrir los 10 millones u 11 millones de dominicanos que hay en el país. Es una inversión enorme”.

Este crecimiento ha supuesto la necesidad de asignar un presupuesto considerable, ya que el rubro de Alto Costo supera el gasto realizado en el resto de los medicamentos para toda la población. El ministro remarcó que el principio rector de este modelo es la inclusión, integrando al mayor número posible de beneficiarios dentro de los programas sociales de salud.

La cédula dominicana ahora permite consignar la condición de donante, promoviendo la importancia de la donación de órganos y tejidos. (Foto: Andina)

Salud mental: revisión de la ley y ampliación de recursos

En el campo de la salud mental, Víctor Atallah destacó la magnitud del problema a nivel mundial y local. Más de mil millones de personas en todo el planeta enfrentan algún tipo de trastorno de salud mental, mientras que el suicidio se ubica como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

Como respuesta, el ministerio planea modificar la Ley de Salud Mental, incorporando un presupuesto propio, planes específicos de atención, financiamiento dentro del sistema de seguridad social y la creación de protocolos uniformes a nivel nacional. El funcionario indicó que la disponibilidad de camas psiquiátricas también experimentó un aumento reciente: solo la última semana se agregaron 26 nuevas camas, con la proyección de alcanzar 500 camas adicionales antes de final de año.

Atallah subrayó que la reforma será de alcance integral, apuntando a un abordaje sistemático que cubra los distintos niveles de atención y necesidades del sector.

El presupuesto destinado a la atención de quemados aumenta para financiar equipos y medicamentos de última generación en hospitales públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención primaria crece con nuevos centros y tecnología

En materia de atención primaria, Víctor Atallah comunicó que el país cuenta actualmente con 900 Unidades de Atención Primaria (UNAP), y el objetivo gubernamental es incrementar esa cifra a entre 1,700 y 1,800 centros distribuidos en el territorio nacional. Esta expansión viene acompañada por la mejora de las instalaciones, la actualización de protocolos clínicos y campañas específicas para explicar a la población cuándo y por qué acudir a estos centros de primer nivel.

Atallah señaló que el énfasis se coloca en la prevención y en el tratamiento temprano de enfermedades crónicas. La diabetes y la hipertensión encabezan la lista de causas de consulta y mortalidad en el país. Representan, según el ministro, la principal causa de infartos, derrames y visitas médicas. Para contrarrestar ese impacto se implementó el programa HARTS en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OPS), considerado de referencia regional. El 70% de los centros de primer nivel ya lo aplican y cerca de 400 mil personas reciben medicamentos gratuitos y seguimiento regular cada tres meses mediante un pasaporte de salud digital.

Uno de los logros destacados por Atallah es que través de HARTS se alcanzó que el 81% de la población hipertensa esté bajo control clínico adecuado. Además, señaló que estas enfermedades motivan el 60% de las consultas hospitalarias.

El proceso de modernización tecnológica avanza en paralelo. El ministro informó que se prevé contar con un récord digital único por paciente hacia fines de 2026 o inicios de 2027, permitiendo así mayor eficiencia en todo el sistema.