Capturan a presunto pandillero alias "Popi" acusado de homicidio en el oriente de El Salvador

La Policía Nacional Civil de El Salvador detiene a Juan Gabriel Laínez Pérez, alias 'Chele', presunto miembro de la MS13, acusado de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Pexels

La Policía Nacional Civil (PNC), de El Salvador anunció la detención de un sujeto identificado con los alias Chele, Danger y Popi, señalado como presunto integrante de la organización criminal MS13. El arresto se efectuó en el sector San Miguel Centro cuando los agentes localizaron al individuo en la colonia La Confianza, cumpliendo una orden judicial por el delito de homicidio agravado. La captura se produce en un contexto en el que el país ha endurecido sustancialmente las sanciones para crímenes violentos, elevando su respuesta penal en la región.

El sujeto identificado como Juan Gabriel Laínez Pérez, será remitido también por el delito de agrupaciones ilícitas, posee antecedentes por hurto y amenazas, según informó la Policía Nacional Civil. Durante la intervención, se documentó gráficamente la detención. En las imágenes oficiales divulgadas por la institución, el sujeto aparecía con el torso desnudo, exhibiendo tatuajes alusivos a estructuras criminales.

Las imágenes oficiales documentan la captura de Laínez Pérez, quien portaba tatuajes visibles y fue presentado ante la lona institucional de la policía. (Foto cortesía PNC)

Dicha captura ocurrió en el marco de los recientes cambios legales. Las reformas aprobadas en 2026 introdujeron la prisión perpetua para homicidios agravados, feminicidios y terrorismo. Este marco legal, ratificado en la edición del Diario Oficial del 26 de marzo, establece que las penas pueden aplicarse incluso a menores de edad, situando a El Salvador entre las pocas naciones de la región que imponen el encarcelamiento permanente por estos delitos. Para homicidio simple, la legislación vigente determina un castigo de entre 15 y 20 años de prisión, con propuestas legislativas para ampliar el rango entre 25 y 35 años.

Autoridades informan sobre nuevos casos de violencia y detenciones

En paralelo a la detención de Laínez Pérez, la Policía Nacional Civil comunicó la reciente captura de Julio Sergio Roque Beltrán, de 43 años, quien enfrenta señalamiento por amenaza de muerte con un corvo contra una mujer en el cantón San Diego, en La Libertad Costa. Testigos grabaron el momento del incidente y lo difundieron en redes sociales. Las autoridades detallaron que “el detenido será remitido ante la justicia por el delito de amenazas”, según indica el reporte policial compartido.

Plano detalle de la mano de una persona esposada, con la muñeca apoyada en una mesa de interrogatorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 2 de abril, las aturidades también notificaron la aprehensión de Zenaida Beatriz Gámez Lara, de 37 años, en Soyapango, San Salvador Este, luego de que agrediera a su compañero de vida con una botella de vidrio durante una discusión bajo efectos del alcohol. El parte policial indica que la intervención oportuna de los agentes evitó una escalada de los hechos y permitió que la víctima fuera trasladada a un hospital, donde se reporta estable. Gámez Lara será presentada por el delito de lesiones. La mujer fue presentada por las autoridades con las ropas aún manchadas de sangre tras el violento episodio.