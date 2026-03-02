El Ministerio de Educación Dominicano refuerza recuperación de escuelas tras daños por inundaciones en Espaillat

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación intensifica sus acciones en el municipio turístico de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, tras el impacto de las recientes inundaciones.

Siete escuelas se encuentran en proceso de rehabilitación luego de los daños ocasionados por el desbordamiento del río Joba, que afectó distintas comunidades de la zona.

El director de la DIE, Roberto Herrera, encabezó un recorrido este lunes por los centros educativos más perjudicados. Durante su visita, verificó pérdidas de mobiliario, archivos, electrodomésticos y otros materiales esenciales para la labor docente.

Según Herrera, “El Gobierno está dando respuesta oportuna y garantizamos que en los próximos 5 días a una semana, las escuelas estarán rehabilitadas para continuar con las clases”.

Escuelas afectadas y acciones inmediatas

El operativo de recuperación se centra en planteles como la Escuela Básica Juan Pablo Duarte en El Caimán, que sufrió daños severos y la caída parcial de su verja perimetral.

También reciben intervención la Martina Villa de Mejía en La Hoya, la Escuela Primaria profesora Baudilia López en Mata de Guanabano y el centro educativo El Caimán, entre otros.

Para acelerar la restauración, el titular de Infraestructura Escolar dejó instalados al contratista y varias brigadas en los recintos escolares.

La iniciativa busca que la docencia se reanude en el plazo más breve posible, en línea con la instrucción del presidente Luis Abinader, quien supervisó personalmente la situación, y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Coordinación y supervisión en la Región Cibao Norte

Durante la jornada de inspección, Herrera estuvo acompañado por una comitiva técnica y administrativa que incluyó a Alexis Sosa, encargado zonal de Infraestructura Escolar en la Región Cibao Norte, y Osiris García, responsable de Mantenimientos Licitados.

El director del distrito educativo 06-07, Richard Sosa de la Cruz, también formó parte del equipo, junto al periodista Vargavila Riverón, encargado de comunicaciones de la DIE, y otros funcionarios locales.

La directora de la Escuela Juan Pablo Duarte, Elizabeth Pérez, valoró la rapidez de la intervención oficial y subrayó que esta respuesta contribuirá a restablecer la docencia a la mayor brevedad.

El despliegue incluye también la colaboración del coordinador provincial de la DIE, Juan Cartagena, y el coordinador de campo, Estanly Núñez, junto al contratista Manuel Enríquez y la regidora Idelkis Feliz.

Impacto educativo y contexto local

Las inundaciones recientes pusieron a prueba la capacidad de respuesta del sistema educativo en Espaillat. La rehabilitación acelerada de estos planteles no solo permitirá el reinicio de las clases, sino que también refuerza el compromiso institucional frente a emergencias climáticas que afectan a regiones vulnerables del país.

Fuentes del Departamento de Comunicaciones de la DIE confirmaron que la meta es que ningún estudiante quede sin acceso presencial a la educación.

Los equipos en territorio trabajan con jornadas extendidas para cumplir con el cronograma anunciado y evitar una interrupción prolongada en el calendario escolar.

Desde el domingo, el presidente Luis Abinader dispuso la intervención inmediata de las zonas afectadas en el municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, tras el desbordamiento del río Joba, e instruyó la realización de indemnizaciones para familias, comerciantes y agricultores, además de la ejecución de obras estructurales destinadas a disminuir futuros riesgos, debido al aumento en la intensidad de precipitaciones vinculado al cambio climático, informó la Presidencia de la República.