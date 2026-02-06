La República Dominicana bate récords de inversión extranjera directa en 2025 y consolida su posición regional

Imagen destacada

La República Dominicana ha consolidado su liderazgo en la recepción de inversión extranjera directa (IED) dentro de América Latina y el Caribe, según el Banco Central de la República Dominicana. En 2025, el país registró un nuevo récord de inversión, sumando $5,032.3 millones, lo que representa un crecimiento acumulado cercano al 97 % en los últimos cinco años.

Este desempeño sostiene una trayectoria ascendente que se traduce en cuatro años consecutivos de máximos históricos, reflejando la confianza de los inversores internacionales y el impacto de políticas orientadas a la estabilidad económica y legislativa.

El fortalecimiento de la atracción de capital extranjero tiene consecuencias directas en el desarrollo nacional, como la creación de empleo, la transferencia de tecnología y el impulso de las exportaciones.

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), destaca que los resultados “no son solo números: son señales de confianza, visión de largo plazo y el resultado de una estrategia país que apuesta por la estabilidad, la competitividad y la apertura al mundo”, según declaró a elDinero.

En ese mismo periodo, las exportaciones totales alcanzaron $15,930.6 millones (14.4 %), favorecidas por un aumento en las ventas de oro, cacao, tabaco, instrumentos médicos, artículos plásticos, cemento, bananos, disyuntores eléctricos y café. Este repunte en las exportaciones está directamente asociado a la penetración de la inversión extranjera y a la integración del país en las cadenas globales de valor.

Las exportaciones de mercancías dominicanas crecieron más que en 2024, cuando el aumento fue de un 8.3%, hasta 12.675 millones de euros. Foto: Archivo

Los sectores que absorbieron el grueso de las inversiones en 2025 fueron el turismo (26.3 %), la energía (23.8 %) y los bienes raíces (15.7 %). Comercio e industria se situaron en 10.5 %, mientras las zonas francas representaron 8.7 %, la minería 6.7 % y el sector financiero 3.4 %. El resto de actividades sumó 4.9 %.

Para Riveiro Disla, la política estatal vigente ha creado “un entorno favorable para la inversión y la confianza de los inversionistas”, situación reforzada por el papel estratégico de ProDominicana en la promoción del país. La institución ha realizado más de 350 actividades en más de 60 países, y ha promovido la cooperación entre sectores público y privado, ofreciendo asistencia constante a los inversionistas en cada fase de sus proyectos.

Entre las herramientas recientes puestas en marcha por ProDominicana se cuenta una Guía de Inversión en 10 idiomas, el fortalecimiento de la Ventanilla única de Inversión —que integra más de 41 trámites en 26 instituciones públicas— y el diseño de los lineamientos para el Plan de Atracción y Expansión de la Inversión Extranjera Directa 2025-2036, que busca afianzar la captación y retención del capital extranjero a largo plazo.

Riveiro Disla manifestó que la visión institucional es “consolidar a la República Dominicana como una plataforma segura, competitiva y confiable para invertir, producir y exportar. Hoy, la República Dominicana no solo muestra cifras récord. Muestra credibilidad, estabilidad y una narrativa país que inspira confianza para invertir”, según la cita recogida por elDinero.