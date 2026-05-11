Nicaragua

Régimen de Nicaragua concede más de 1.2 millones de hectáreas mineras a empresas chinas en últimos cinco años

La más reciente fue divulgada este lunes con la concesión de aproximadamente 38,621.53 hectáreas. Las adjudicaciones realizadas entre 2021 y 2026 incluyen territorios indígenas y áreas protegidas, en un contexto de sanciones internacionales

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Grupo de hombres, incluyendo uno con camisa blanca y gorra roja gesticulando, y otro con camisa guinda, observando en un entorno con pilas de tierra
Miembros de la delegación de Plantel BHMB MINING NICARAGUA S.A. inspeccionan las instalaciones y discuten avances en las operaciones mineras en Nicaragua.

Nicaragua ha entregado más de 1.2 millones de hectáreas en concesiones mineras a empresas de China: en el periodo 2021-2026, la administración del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo otorgó concesiones mineras en 81 lotes a 18 empresas chinas, lo que representa el 8.5% de la superficie nacional. Estos lotes incluyen territorios indígenas, afrodescendientes y áreas protegidas, según un informe de la ONG ambientalista nicaragüense Fundación del Río.

La más reciente adjudicación, publicada este lunes por el Diario Oficial La Gaceta —órgano oficial del Estado nicaragüense—, benefició a la compañía Nicaragua Xinxin Linze Minera Group S.A. con 38,621.53 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Con esta nueva concesión, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia nicaragüense suma para esa firma un total de 183,506.4 hectáreas distribuidas en 13 lotes, según la misma fuente citada por EFE.

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La expansión de la minería en Nicaragua se da en un contexto de sanciones impuestas por Estados Unidos al sector aurífero nacional. En abril pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo, a un viceministro, a otros cuatro individuos y a siete compañías mineras, todos vinculados a la extracción y comercialización de oro.

Según la OFAC, estas personas y empresas “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con la minería del oro, reportó EFE.

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Entre 2021 y 2026, Nicaragua entregó permisos de explotación minera en más del 8,5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. (Cortesía: Shutterstock)
Entre 2021 y 2026, Nicaragua entregó permisos de explotación minera en más del 8,5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. (Cortesía: Shutterstock)

El informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y datos del Banco Central de Nicaragua señalan que las exportaciones mineras sumaron USD 2,009.2 millones en 2025, un incremento del 44.4% respecto a 2024, cuando se registraron USD 1,391.6 millones. El oro en bruto encabezó las exportaciones, con ingresos de USD 1,971 millones, lo que representa el 22.7% del total exportado y un volumen de 19.9 toneladas, según el reporte oficial compilado por EFE.

Los principales destinos del oro nicaragüense fueron Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea. El crecimiento de la minería está asociado a la presencia de compañías chinas de reciente creación. La ONG ambientalista Fundación del Río documentó que estas empresas carecen de sitios web y no evidencian cotización en bolsas de valores internacionales, ni presentan credenciales sobre experiencia en el sector minero a nivel nacional o internacional. Tampoco han presentado estudios de factibilidad económica ni detalles sobre la inversión realizada en Nicaragua, de acuerdo con el análisis difundido por EFE.

Además, el informe señala que los intereses mineros chinos en Nicaragua no se limitan al oro y la plata, ya que también buscan explotar minerales clasificados como “críticos” y estratégicos, entre ellos cobre y cobalto, así como molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

Las organizaciones ambientales y de derechos humanos han emitido alertas ante el avance de estos proyectos sobre territorios indígenas y áreas protegidas. La Fundación del Río subrayó que el volumen de las concesiones representa “una invasión minera china en Nicaragua”, según el informe citado por EFE.

El Gobierno sandinista defiende la estrategia de diversificar y ampliar el sector minero como fuente de ingresos. La tendencia al alza en las exportaciones y la entrada de capitales asiáticos refuerzan ese enfoque, en un escenario marcado por tensiones diplomáticas y sanciones internacionales.

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