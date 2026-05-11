El Salvador

El relato visual de la Promoción 136: nuevos agentes se integran a la PNC de El Salvador

Un total de 248 nuevos agentes, entre ellos 50 mujeres, se sumaron a la Policía Nacional Civil tras completar su formación en la Academia Nacional de Seguridad Pública, con miras a reforzar las estrategias contra la criminalidad y las pandillas.

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Autoridades juramentaron a 248 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil.
Autoridades juramentaron a 248 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil.
El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que parte de los agentes recibió cursos especializados en investigación, fortaleciendo así las capacidades operativas de la corporación policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que parte de los agentes recibió cursos especializados en investigación, fortaleciendo así las capacidades operativas de la corporación policial.
La nueva promoción está conformada por 198 hombres y 50 mujeres, quienes culminaron satisfactoriamente nueve meses de formación académica.
La nueva promoción está conformada por 198 hombres y 50 mujeres, quienes culminaron satisfactoriamente nueve meses de formación académica.
Nuevos efectivos de la Promoción 136 realizan el juramento institucional en la Academia Nacional de Seguridad Pública.
Nuevos efectivos de la Promoción 136 realizan el juramento institucional en la Academia Nacional de Seguridad Pública.
La Academia “Comisionado General Mauricio Antonio Arriaza Chicas” se convierte en epicentro del fortalecimiento policial.
La Academia “Comisionado General Mauricio Antonio Arriaza Chicas” se convierte en epicentro del fortalecimiento policial.
Más de la mitad de los agentes cuenta con preparación en lenguaje de pandillas, herramienta clave para el combate a las estructuras criminales.
Más de la mitad de los agentes cuenta con preparación en lenguaje de pandillas, herramienta clave para el combate a las estructuras criminales.
Parte de los nuevos compromisos de la nueva generación de policías es defender los derechos humanos y el orden constitucional.
Parte de los nuevos compromisos de la nueva generación de policías es defender los derechos humanos y el orden constitucional.
“Será responsabilidad de ustedes y las futuras generaciones mantener este país como lo están recibiendo, porque la seguridad no es una meta. La paz no es una meta, es algo que día con día tenemos que cuidar”, Ministro de Justicia y Seguridad.
“Será responsabilidad de ustedes y las futuras generaciones mantener este país como lo están recibiendo, porque la seguridad no es una meta. La paz no es una meta, es algo que día con día tenemos que cuidar”, Ministro de Justicia y Seguridad.
También se oficializó el ascenso de 12 agentes al rango de Subinspectores y de 2 elementos al grado de cabo, tras completar estudios especializados en el extranjero, específicamente en Rusia, Panamá y Chile.
También se oficializó el ascenso de 12 agentes al rango de Subinspectores y de 2 elementos al grado de cabo, tras completar estudios especializados en el extranjero, específicamente en Rusia, Panamá y Chile.
Su formación incluye tres meses de práctica profesional, para integrarse a las estrategias de seguridad impulsadas en el marco del Plan Control Territorial y la Guerra contra las pandillas.
Su formación incluye tres meses de práctica profesional, para integrarse a las estrategias de seguridad impulsadas en el marco del Plan Control Territorial y la Guerra contra las pandillas.
Autoridades y familiares acompañan a los nuevos agentes en la ceremonia de cierre de ciclo académico.
Autoridades y familiares acompañan a los nuevos agentes en la ceremonia de cierre de ciclo académico.

Fotografías: Ministerio de Justicia y Seguridad

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