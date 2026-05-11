El relato visual de la Promoción 136: nuevos agentes se integran a la PNC de El Salvador

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Honduras: Suben a 500 mil lempiras recompensa por líder del “Cártel del Diablo” tras intensos operativos policiales La decisión se produce en medio de una escalada de operativos en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, donde las fuerzas de seguridad aseguran haber debilitado significativamente al grupo criminal

Presidente Bukele defiende el derecho político de la diáspora salvadoreña El presidente responde a críticas y pide cambios en el Código Electoral, mientras crece la discusión sobre la representación de los salvadoreños en el extranjero

Guatemala: El diputado José Chic exige investigación imparcial sobre acusaciones a Consuelo Porras La solicitud del congresista incluye el traslado del caso a fiscalías especializadas, la imposición de arraigo a la fiscal general y una crítica a la asignación de la investigación en unidades no competentes, según lo expuesto ante la prensa