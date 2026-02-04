Aerolíneas de República Dominicana retomarán “gradualmente” los vuelos hacia Venezuela

Aeropuerto de Punta Cana marca un hito histórico y cierra 2025 con récord consecutivo de vuelos y pasajeros PR Newswire PUNTA CANA, República Dominicana, 9 de enero de 2026 PUNTA CANA, República Dominicana, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) cerró el 2025 consolidando su liderazgo como principal puerta de entrada aérea de la República Dominicana y uno de los aeropuertos líderes en tráfico y operaciones del Caribe, al registrar un crecimiento sostenido y alcanzar múltiples récords históricos de operaciones y flujo de pasajeros en un mismo mes, reflejo de una estrategia integral de conectividad, calidad de servicio e infraestructura.

El proceso de reanudación progresiva de vuelos internacionales hacia Venezuela avanza con el anuncio oficial de autorizaciones a varias aerolíneas para restablecer rutas desde y hacia República Dominicana, así como otros destinos estratégicos. Esta decisión abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales, tras casi dos años de restricciones que limitaron la conectividad aérea y el flujo comercial en la región, según notificaron autoridades dominicanas y recogieron los medios locales.

En este contexto, la Junta de Aviación Civil (JAC) de República Dominicana aprobó la reactivación de operaciones de pasajeros, carga y correo entre ambos países, resultado de un acuerdo bilateral. De acuerdo con la resolución 24-2026, la autorización involucra a Red Air S.A. y Sky High Aviation Dominicana S.A. para que retomen estas rutas, mientras que otras compañías nacionales ya ultiman detalles logísticos y de programación de vuelos, tal como destacó este miércoles Diario Libre.

El presidente de la JAC, Héctor Porcella, detalló a la prensa que “las aerolíneas (que están en la resolución) tienen el permiso vigente para hacer los vuelos”, y señaló que están ajustando sus itinerarios para incorporarlos “lo antes posible”. No se ha fijado un orden imperativo para reiniciar operaciones, lo que concede a cada aerolínea margen para adaptar su regreso según su propia disponibilidad.

La oferta dominicana podría ampliarse pronto. El presidente de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas y de la aerolínea Air Century, Omar Chahín, indicó que trabajan para ofrecer vuelos a varios destinos venezolanos.

Chahín estimó que este proceso puede requerir hasta dos meses, ya que consideró necesario acompañarlo de una adecuada estrategia de divulgación para asegurar la sostenibilidad de las rutas. “Es una noticia excelente para las líneas aéreas dominicanas que podamos tener a Venezuela de nuevo en nuestra carpeta de destinos”, afirmó.

Paralelamente, múltiples aerolíneas internacionales han anunciado su retorno o expansión en el mercado venezolano. La colombiana Wingo informó, según últimas Noticias, que reanudará vuelos Medellín-Caracas desde el 1 de marzo y mantiene operativa la ruta Bogotá-Caracas. El fortalecimiento del vínculo aéreo con Colombia también se apoya en Laser Airlines y Avior Airlines, que cubren la capital colombiana y Cartagena, además de rutas hacia España.

En el plano transatlántico, TAP Air Portugal confirmó la reapertura de la conexión Lisboa-Caracas el 30 de marzo como parte de su estrategia para fortalecer sus operaciones en América Latina.

Iberia también reorganiza su oferta y espera volver a la capital venezolana a principios de abril, lo que supondría el regreso de una de las principales aerolíneas europeas, según reportó el mismo medio.

El mercado estadounidense igualmente podría experimentar reapertura. Un portavoz de American Airlines declaró que la empresa planea retomar su servicio diario a Venezuela, aunque se encuentra a la espera de la aprobación oficial por parte de las autoridades venezolanas.

En el frente nacional, actores claves impulsan la reconexión regional e internacional. La aerolínea Rutaca puso en funcionamiento rutas estratégicas hacia el sur, incluyendo los trayectos Manaos-Caracas-Porlamar y Boa Vista-Puerto Ordaz-Porlamar, con el objetivo de estimular el turismo receptivo y promover la integración regional.

Por su parte, la aerolínea bandera Conviasa mantiene servicios de largo alcance, con vuelos directos hacia Moscú y La Habana, consolidando los vínculos de cooperación e intercambio comercial.

La diversidad y cantidad de rutas disponibles favorece una mayor movilidad tanto para los ciudadanos venezolanos como para los visitantes extranjeros. Según últimas Noticias, se promueve así el desarrollo económico a través de una oferta de destinos más amplia.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, valoró positivamente estos avances en su habitual rueda de prensa. De acuerdo con el medio venezolano, Cabello expresó que “una gran cantidad de países quieren reanudar vuelos a Venezuela”, y enfatizó: “Ojalá los países del mundo dejaran el miedo, porque es parte del ‘fake news’ constante contra nuestro país”.

El restablecimiento paulatino de vuelos hacia Venezuela no solo reanima la conectividad internacional, sino que proyecta una recuperación del sector aéreo y un potencial incremento del intercambio económico y turístico, según muestran los recientes comunicados de autoridades aeronáuticas y compañías del sector.