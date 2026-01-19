República Dominicána

La transición al pasaporte digital en República Dominicana incorpora fases graduales y nuevo sistema de citas

Las autoridades han señalado que la transición traerá beneficios inéditos, desde validación automática hasta menos riesgos de falsificación para ciudadanos dentro y fuera del país

La implementación del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana marca un cambio significativo en los estándares de identificación internacional y seguridad para sus ciudadanos.

Este documento, de carácter biométrico, integra un chip digital que almacena información personal y biométrica de cada titular, permitiendo su verificación automática en sistemas migratorios de países alineados con los protocolos globales, cita una publicación de Diario Libre.

Según los parámetros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), esta innovación busca reducir la inspección manual y aumentar la validación digital, lo que a su vez disminuye las posibilidades de falsificación y agiliza los procesos en puestos fronterizos.

El proceso de adopción de este documento presenta varias fases definidas. La transición no será instantánea: ambos documentos, el mecánico y el electrónico, coexistirán durante un periodo aún no determinado.

El pasaporte anterior seguirá siendo válido hasta su fecha de caducidad, sin obligar a los titulares a un cambio inmediato. El nuevo sistema prioriza la emisión para quienes tienen documentos por vencer en los próximos seis meses y para aquellos que lo solicitarán por primera vez.

Adicionalmente, se prevé la expansión progresiva del servicio fuera de Santo Domingo hacia la región Norte y la región Este entre marzo y abril.

El proceso de adopción del pasaporte electrónico se desglosa en tres fechas clave: el 15 de enero se habilitó el sistema de citas, el 19 de febrero se iniciará la captación de datos biométricos para la generación de los nuevos documentos y, posteriormente, la ampliación del servicio abarcará otras regiones del país.

Leve alza en el costo

En cuanto al costo, el nuevo pasaporte tiene un valor de RD$6,700 y ofrece una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores.

Esto representa un incremento sustancial respecto a las tarifas previas, ya que implica un aumento de RD$1,050 en comparación con el costo VIP anterior por 10 años, de 5,050 pesos sobre la tarifa regular, y de 4,100 respecto a la VIP previa.

Las autoridades explican que el alza responde no solo al costo físico del documento, sino también a la robusta infraestructura tecnológica y a los nuevos servicios que acompañan al pasaporte electrónico.

Entre las mejoras, destacan dos servicios inéditos: la posibilidad de recibir el pasaporte sin acudir físicamente a la sede central y la integración de procedimientos digitales que no estaban asociados al documento anterior.

Para la población que reside en el extranjero, este cambio conlleva múltiples beneficios, entre los que resalta un mayor reconocimiento internacional del pasaporte dominicano, menor exposición a cuestionamientos en controles migratorios y la posibilidad de verificación automática de la autenticidad del documento en aeropuertos compatibles.

El pasaporte electrónico introduce más de 130 medidas de seguridad, incluyendo tintas invisibles, microtextos, imágenes ópticamente variables y el chip integrado con datos biométricos.

Estas características dificultan la falsificación y permiten detectar alteraciones en los puntos de control fronterizo de manera automatizada.

El despliegue de esta modernización supone, asimismo, una fase de adaptación para consulados y embajadas dominicanas, donde se implementarán capacitaciones y actualizaciones de sistemas para gestionar los nuevos trámites y atender a la diáspora con las mismas garantías de seguridad y eficiencia.

