El Agente Secreto estrena en Argentina tras conquistar Cannes y los Globos de Oro

La película de Kleber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura y Tânia Maria, llega a los cines argentinos celebrando premios internacionales y cuatro nominaciones a los Premios de la Academia, entre elogios de la crítica mundial

EL AGENTE SECRETO | Tráiler oficial |

El thriller político El Agente Secreto confirmó su estreno en salas de Argentina el 26 de febrero de 2026, bajo distribución de MUBI y MACO. La obra de Kleber Mendonça Filho acumuló galardones en el circuito internacional, incluyendo el premio a Mejor Dirección en Festival de Cine de Cannes 2025, dos Globos de Oro y cuatro nominaciones a los Premios de la Academia® 2026.

El cine es una herramienta increíble para analizar el tiempo”, sostuvo Kleber Mendonça Filho según declaraciones recogidas en el comunicado oficial de lanzamiento. El director ancló la narrativa en la exploración de la memoria colectiva y los mecanismos de registro histórico, eje temático que conecta este proyecto con su filmografía previa.

El actor Wagner Moura posa
El actor Wagner Moura posa en una escena de "El Agente Secreto", la aclamada película que formó parte de la selección del Festival de Cannes. (MUBI)

Desde la perspectiva del elenco, Wagner Moura destacó el abordaje social de la película y la representación de la identidad brasileña: “El Agente Secreto habla mucho de la memoria y de la importancia de conservarla. No solo la memoria individual, sino la memoria de un país”, afirmó el protagonista en declaraciones integradas al documento distribuido por MUBI.

Premios, contexto de producción y repercusión

La película debutó globalmente en Cannes 2025, donde Moura recibió el galardón a Mejor Actor. La producción brasileña sumó el Premio FIPRESCI y el Art House Cinema, además de los dos Globos de Oro en las categorías de Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Actor (Drama).

Wagner Moura y el director
Wagner Moura y el director Kleber Mendonça Filho comparten un momento en el set de la película "El agente secreto", junto a otros actores. (MUBI)

En su sinopsis, El Agente Secreto narra el trayecto de un profesor universitario que, durante el Carnaval de Recife en 1977, queda atrapado en una red de espionaje vecinal y vigilancia política, tema que el propio Moura sintetizó así en entrevista reciente: “Está en peligro simplemente por ser quien es, por defender los valores que defiende. Así es como funciona el autoritarismo en todas partes”.

La campaña por la preservación cultural y el impacto identitario recibió énfasis explícito de Moura: “Ningún país se desarrolla sin cultura, sin identidad. Estás viendo una película brasileña, viendo una parte de Brasil y su historia. Eso importa”.

Maria Fernanda Cândido, en su
Maria Fernanda Cândido, en su papel protagónico, se muestra pensativa en una escena de "El agente secreto", la esperada película del cineasta Kleber Mendonça Filho. (MUBI)

La visión autoral y el peso de la memoria

Mendonça Filho enmarcó su método dentro de una reflexión: “El ejército es un trauma que nunca fue examinado realmente. No se puede simplemente decir: ‘Sigue adelante, olvídalo’. Se forma una costra sobre ello. Lo mismo le ocurre a toda una nación”.

El director localizó la acción en la Recife natal durante el apogeo de la dictadura brasileña. Detalló la influencia universal del cine y la necesidad de una mirada local: “Hemos consumido cosas increíbles de tantos lugares —de Akira Kurosawa en Japón hasta Elvis Presley en el sur de Estados Unidos—. Yo soy brasileño, y mi película es brasileña. Si es buena, será universal”.

Wagner Moura, Emilie Lesclaux y
Wagner Moura, Emilie Lesclaux y otros miembros del elenco disfrutan de una reunión social en un decorado que evoca los años setenta, compartiendo música y compañía. (MUBI)

Elencos, talentos emergentes y recepción social

La interpretación de Tânia Maria, de 78 años, se integró al relato como caso singular. Mendonça Filho se refirió a la actriz con elogio técnico: “Un porte de ave, una voz moldeada por 60 años de cigarrillos y un sentido del humor afiladísimo”, subrayó al explicar que el personaje de Dona Sebastiana fue escrito a la medida de Maria.

Sobre la identidad cultural reproducida en pantalla, la propia actriz remarcó: “Filmar es maravilloso, y las películas de Kleber Mendonça parecen estar copiando nuestras vidas. La vida de Dona Sebastiana es mi vida. Siempre me ha gustado acoger gente, y siempre me ha gustado quejarme”.

Desde su transformación pública, la actriz expresó su aspiración ante el ciclo de premios: “Quiero ir a los Oscar. Y quiero hacer mi propio vestido. Será rojo, muy brillante”.

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica