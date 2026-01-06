Qué puedo ver

Matt Damon y Ben Affleck se enfrentan al peligroso juego de la desconfianza en el thriller ‘“El botín” de Netflix

El nuevo largometraje dirigido por Joe Carnahan lleva a los dos amigos de Hollywood a un intenso duelo moral y policial, donde los millones hallados en Miami desafían las lealtades del equipo de protagonistas

La confianza tiene su precio, y alguien debe pagarlo. «El botín», dirigida por Joe Carnahan y protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno y Kyle Chandler, se estrena el 16 de enero. (Netflix)

El debut de El Botín en la programación internacional de Netflix el 16 de enero de 2026 presentó un thriller policial donde el hallazgo de más de 20 millones de dólares en efectivo detonó una guerra de lealtades y suspicacias dentro de un equipo de oficiales en Miami. La interrogante central –a quién se le puede confiar un botín semejante en un entorno plagado de amenazas externas e intereses cruzados– se instaló en el nuevo largometraje dirigido por Joe Carnahan, que contó con Matt Damon y Ben Affleck como protagonistas y productores.

La dinámica entre los personajes principales se tensa desde el primer momento. Según Damon en declaraciones para Netflix, “En Miami, hay que contar el dinero in situ, para que todo el mundo sepa cuánto hay. Saben que es casi seguro que se trata de dinero del cártel que pertenece a personas muy peligrosas que probablemente vendrán a recuperarlo. Están contra reloj y tienen que empezar a pensar en defender el lugar donde se encuentran, porque no pueden marcharse sin más”.

El estreno internacional de El Botín en Netflix el 16 de enero de 2026 presenta un thriller policial protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck. (Netflix)

La presión se incrementa no solo por los factores externos, sino también por la intensa rivalidad interna. Affleck explicó a Netflix cómo la tentación y la desconfianza marcaron la relación entre los policías: “Esto plantea la pregunta: ¿qué haces cuando te enfrentás a una tentación tan grande? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es verlo de cerca? Y además, ¿en quién confías?”.

Carnahan, responsable del guion junto con Michael McGrale, expuso que la situación de sus personajes forzó una confrontación ética donde el peligro no provenía únicamente del crimen organizado. “No pueden irse, lo que los convierte en objetivos para un montón de tipos peligrosos”, declaró Carnahan a Netflix. “Y ahora tienen que contar el dinero sin saber realmente en quién confiar, incluidos entre ellos mismos”.

La trama de El Botín gira en torno al hallazgo de más de 20 millones de dólares en Miami, acentuando conflictos de lealtad y desconfianza entre policías. (Crédito: Claire Folger/Netflix © 2024)

La estructura de poder interna también sufre alteraciones críticas en el film. Affleck matizó en su charla con Netflix que “Dumars acaba de ser ascendido. Hemos sido pares durante toda nuestra carrera, y ahora él se convirtió en el jefe del grupo”.

Escenas de pugnas físicas y gritos dejaron ver el peligro creciente de traiciones entre compañeros. El personaje de Affleck, Byrne, llegó a desafiar a Damon en medio del operativo: “¿Querés robarte este botín? ¡Decilo en voz alta! No confío en vos en este momento, y eso es un problema”.

El largometraje dirigido por Joe Carnahan explora el dilema ético de la tentación y la confiabilidad dentro de un grupo de oficiales expuestos al peligro. (Crédito: Warrick Page/Netflix © 2025)

La amenaza exterior tampoco dio respiro. Carnahan detalló cómo el cerco se cerró sobre los policías, con llamadas intimidatorias y señales clandestinas en las calles, mientras ellos continuaban contando billetes bajo la presión de saber que el dinero, casi con certeza, pertenecía a un cártel dispuesto a recuperarlo.

“El límite entre policías y delincuentes se hizo peligrosamente difuso”, resumió Affleck durante la conversación.

Matt Damon y Ben Affleck, además de actuar, producen El Botín, conformando un equipo artístico destacado junto a Joe Carnahan y Michael McGrale en el guion. (Crédito: Courtesy of Netflix © 2025)

El reparto principal integró también a Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Kevin Halloran y Michael Joe para Artists Equity.

El rodaje, impregnado de escenas de tiroteos, persecuciones en automóvil y confrontaciones en azoteas, consolidó a El Botín como una muestra de tensión y ambigüedad moral sobre lo que ocurre cuando el dinero fácil amenaza con romper los lazos más sólidos.

