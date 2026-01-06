Matt Damon y Ben Affleck se enfrentan al peligroso juego de la desconfianza en el thriller ‘“El botín” de Netflix

La confianza tiene su precio, y alguien debe pagarlo. «El botín», dirigida por Joe Carnahan y protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno y Kyle Chandler, se estrena el 16 de enero. (Netflix)

El debut de El Botín en la programación internacional de Netflix el 16 de enero de 2026 presentó un thriller policial donde el hallazgo de más de 20 millones de dólares en efectivo detonó una guerra de lealtades y suspicacias dentro de un equipo de oficiales en Miami. La interrogante central –a quién se le puede confiar un botín semejante en un entorno plagado de amenazas externas e intereses cruzados– se instaló en el nuevo largometraje dirigido por Joe Carnahan, que contó con Matt Damon y Ben Affleck como protagonistas y productores.

La dinámica entre los personajes principales se tensa desde el primer momento. Según Damon en declaraciones para Netflix, “En Miami, hay que contar el dinero in situ, para que todo el mundo sepa cuánto hay. Saben que es casi seguro que se trata de dinero del cártel que pertenece a personas muy peligrosas que probablemente vendrán a recuperarlo. Están contra reloj y tienen que empezar a pensar en defender el lugar donde se encuentran, porque no pueden marcharse sin más”.

La presión se incrementa no solo por los factores externos, sino también por la intensa rivalidad interna. Affleck explicó a Netflix cómo la tentación y la desconfianza marcaron la relación entre los policías: “Esto plantea la pregunta: ¿qué haces cuando te enfrentás a una tentación tan grande? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es verlo de cerca? Y además, ¿en quién confías?”.

Carnahan, responsable del guion junto con Michael McGrale, expuso que la situación de sus personajes forzó una confrontación ética donde el peligro no provenía únicamente del crimen organizado. “No pueden irse, lo que los convierte en objetivos para un montón de tipos peligrosos”, declaró Carnahan a Netflix. “Y ahora tienen que contar el dinero sin saber realmente en quién confiar, incluidos entre ellos mismos”.

La estructura de poder interna también sufre alteraciones críticas en el film. Affleck matizó en su charla con Netflix que “Dumars acaba de ser ascendido. Hemos sido pares durante toda nuestra carrera, y ahora él se convirtió en el jefe del grupo”.

Escenas de pugnas físicas y gritos dejaron ver el peligro creciente de traiciones entre compañeros. El personaje de Affleck, Byrne, llegó a desafiar a Damon en medio del operativo: “¿Querés robarte este botín? ¡Decilo en voz alta! No confío en vos en este momento, y eso es un problema”.

La amenaza exterior tampoco dio respiro. Carnahan detalló cómo el cerco se cerró sobre los policías, con llamadas intimidatorias y señales clandestinas en las calles, mientras ellos continuaban contando billetes bajo la presión de saber que el dinero, casi con certeza, pertenecía a un cártel dispuesto a recuperarlo.

“El límite entre policías y delincuentes se hizo peligrosamente difuso”, resumió Affleck durante la conversación.

El reparto principal integró también a Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Kevin Halloran y Michael Joe para Artists Equity.

El rodaje, impregnado de escenas de tiroteos, persecuciones en automóvil y confrontaciones en azoteas, consolidó a El Botín como una muestra de tensión y ambigüedad moral sobre lo que ocurre cuando el dinero fácil amenaza con romper los lazos más sólidos.