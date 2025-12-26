Por qué Will se convirtió en el corazón de Stranger Things

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

El desenlace de Stranger Things genera expectativas de alto calibre entre la industria y los seguidores, pero los responsables de la serie insistieron en mantener el control sobre la narrativa y el acceso a información sensible. En conversación con The Hollywood Reporter, Matt Duffer expuso la tensión de diseñar el cierre: “Espero que cuando la gente llegue al final, sienta que hay algo inevitable en lo que sucede”.

La protección del guion y de los momentos clave requirió tácticas inusuales. Matt Duffer detalló que el equipo evitó la grabación de finales alternativos, priorizó la seguridad en los sets y utilizó papel rojo solo para las páginas finales del libreto: “No rodamos múltiples finales. No sé cómo alguien tiene tiempo para hacer algo así solo para engañar a la gente. Pero teníamos un equipo de seguridad muy bueno, e hicieron todo lo posible para mantener a raya a los paparazzi. El guion del final estaba impreso en papel rojo, pero solo el final, porque es molesto recibir guiones rojos”. (ATENCIÓN SPOILERS SI NO ESTÁS AL DÍA CON LA SERIE)

Los hermanos Duffer blindaron el guion final de Stranger Things imprimiendo solo las últimas páginas en papel rojo para evitar filtraciones. /REUTERS/Daniel Cole)

La inclusión de Linnea Berthelsen como Kali y su vínculo con el núcleo de la trama se manejaron con la misma cautela. “Estoy impresionado con nuestro equipo por proteger la revelación de Kali, porque Linnea estuvo con nosotros en el set durante meses. Fue impresionante”, sostuvo Ross Duffer a The Hollywood Reporter.

El proceso creativo se complicó cuando el equipo afrontó la evolución de los personajes, especialmente al abordar las inquietudes de los actores en torno al destino de sus personajes. Ross describió la necesidad de anticiparle a Sadie Sink su continuidad antes de leer el guion definitivo: “Le dijimos que, obviamente, iba a participar en la quinta temporada. Se lo dijimos antes de darle el guion final de la cuarta temporada, porque pensábamos: ‘Leerá esto, pensará que ya no está en la serie y se enfadará’. Así que le avisamos, pero creo que no le explicamos exactamente cómo”.

Will Byers fue central en la arquitectura narrativa de Stranger Things, siendo clave desde la primera temporada hasta el desenlace final. (REUTERS/Mike Blake)

El desarrollo de Holly, a cargo de Nell Fisher, correspondió a un esfuerzo deliberado por ofrecer un relevo generacional en la ficción. Matt Duffer remarcó: “Para su edad, es increíblemente inteligente, precoz y está al mando. Nadie está a su altura excepto Nell, y todo eso le pasaba a Sadie de niña. Así que fue genial verlas trabajar juntas y que Nell tuviera a alguien a quien admirar como Sadie y aprender de ella. Esa fue una de las partes más divertidas de la temporada”.

Uno de los momentos más exigentes desde el punto de vista dramático fue la salida del armario del personaje de Will, interpretado por Noah Schnapp. Ross Duffer reconoció: “Probablemente fue la escena más larga que hemos dedicado a una escena en Stranger Things. Solo queríamos que saliera bien. Escribir Seven no nos llevó mucho tiempo, pero esa escena sí, porque sentíamos una responsabilidad con Will y con Noah también; queríamos ser lo más sinceros posible”. Matt Duffer confesó la presión desde el equipo hacia el actor: “Al principio, solo iba a ser él revelando a su madre, pero luego sentimos que debía ser más que eso y que debía involucrar a sus amigos. Trabajamos en eso un tiempo solo con Joyce, y nunca nos convenció. Así que, una vez que involucramos a los amigos, empezó a encajar un poco más”.

El universo de Stranger Things continuará con un spin-off de acción real, mientras la historia de Hawkins y el Mundo del Revés llega a su fin. (Netflix)

El rodaje de aquella escena supuso un reto técnico y emocional. Ross Duffer explicó: “Casi todo lo que se ve en la serie es el primer primer plano que hicimos. En realidad, casi no dirigimos. La instrucción principal fue una pregunta: ‘¿Qué quieres filmar primero?’. Él dijo: ‘Hagamos el plano general; déjame calentar y luego quiero terminar de una vez. Quiero hacer el primer plano’. Así que hicimos el plano general, él calentó, hicimos el primer plano. La mayor parte es de la primera toma. Lo hizo genial. Y creo que sintió un alivio inmenso cuando lo hizo”.

La importancia de Will en la arquitectura narrativa de la serie respondió a una decisión estratégica temprana. Ross Duffer reveló: “Siempre supimos que Will iba a ser clave. Y, obviamente, mantuvimos esta conexión con el Mundo del Revés, incluso al final de la segunda temporada, cuando le extrajeron el Azotamentes. Pero fue una de las primeras ideas, probablemente la primera que tuvimos al preparar el estreno de la quinta temporada: que la historia comenzara con el secuestro de Will, así que nos pareció adecuado terminar con la necesidad de centrar gran parte de la temporada en Will una vez más, al llegar a la conclusión”.

La salida del armario de Will, interpretado por Noah Schnapp, implicó la escena más exigente y reflexionada en la historia de Stranger Things. (Crédito: Netflix © 2025)

Sobre el temor de la audiencia frente a posibles muertes fundamentales, Matt Duffer enfatizó la diferencia con otros productos televisivos: “No es Juego de Tronos. No estamos en Poniente. Me encanta Juego de Tronos, pero es una serie muy diferente. No habrá una situación como la de la Boda Roja. Creo que suceden algunas cosas en el final que son muy sorprendentes, pero no pretendemos impactar ni molestar a nadie. Espero que para cuando la gente llegue al final, sienta que hay algo inevitable en lo que ocurre, y que no sea doloroso, sino satisfactorio”.

El vínculo entre Once y Hopper se reabordó de manera premeditada. Matt Duffer precisó: “Siempre buscamos dinámicas interesantes o dinámicas de personajes que aún no hemos explorado o buscamos nuevas formas de explorar. Estos dos actores en particular son increíbles, y no habíamos explotado esa dinámica desde la segunda temporada, así que queríamos reexaminarla. Es una historia de transición a la edad adulta, y este capítulo final trata sobre su transición a la edad adulta, y parte de esa transición es romper con la relación con sus padres. Hopper la tiene muy arraigada debido a su trágico pasado. Queríamos profundizar en eso y en ese conflicto, y eso sin duda continúa hasta el final”.

El desenlace de Stranger Things buscó un cierre inevitable y satisfactorio, según Matt Duffer, sin recurrir a múltiples finales alternativos. (Netflix)

La presión al entregar el final de la serie persistió durante todo el proceso. Ross Duffer apuntó: “El final, en particular la última escena, que, repito, ya teníamos una idea de cómo sería desde hacía años... Todo se está construyendo para ese momento y asegurándonos de que funcione. Porque sabíamos que, hiciera lo que hiciera, podíamos ofrecer ocho horas de entretenimiento que encantaría a la gente, y si se nos escapan los últimos cinco minutos, ¡será de lo único que se hablará! Así que solo queremos asegurarnos de que esos cinco minutos salgan bien, y con suerte, todo encajará”.

A pesar del final de esta saga, los creadores confirmaron la continuidad del universo de la marca en desarrollo de nuevos títulos y acuerdos industriales. Ross Duffer aclaró: “Estamos en las primeras etapas de un spinoff de acción real. Pero este es el final de la historia para estos personajes de Hawkins, para el Mundo del Revés. Es una década diferente y personajes diferentes, pero, por supuesto, seguimos conectados con el universo de Stranger Things. Es una idea que llevamos años teniendo y algo que nos entusiasma y apasiona. No seremos showrunners de esa serie, pero estaremos muy involucrados”.

El universo de Stranger Things continuará con un spin-off de acción real, mientras la historia de Hawkins y el Mundo del Revés llega a su fin.(Netflix)

Matt Duffer concluyó acerca de su alianza futura con Paramount: “El acuerdo con Paramount aún no ha entrado en vigor, y hemos estado muy centrados en Stranger Things, y seguimos centrados en el spin-off de Stranger Things. Pero ha sido muy divertido trabajar en él, francamente, porque, aunque es Stranger Things, se trata más de un estilo narrativo. Es muy divertido empezar a desarrollar una nueva mitología y nuevos personajes. Ha sido una pasada”.