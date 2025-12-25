Kate Winslet sorprende como directora y protagonista en “Adiós, June”, el nuevo drama familiar de Netflix

Helen Mirren interpreta a una madre enferma que, con ingenio, orquesta una despedida en sus propios términos. Kate Winslet debuta como directora en esta conmovedora historia. (Netflix)

El debut como directora de Kate Winslet en Adiós, June se presentó con una mirada aguda sobre el duelo, la reconciliación y los lazos familiares en un ambiente navideño. La propia Winslet encabezó el elenco y llevó la historia a la plataforma Netflix el 24 de diciembre de 2025. “Se trata de una historia sobre la familia, no solo sobre la muerte”, sostuvo Joe—hijo de Winslet y guionista de la película—, según recogió El Comercio en su cobertura del estreno.

Ubicada justo antes de Navidad, la película puso el foco en cuatro hermanos cuyas vidas sufrieron un vuelco tras el empeoramiento de la salud de su madre. La sinopsis oficial de Netflix detalló que, ante el deterioro de la matriarca, “la vida de cuatro hermanos —y de su exasperante padre— da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor”.

El debut como directora de Kate Winslet en 'Adiós, June' explora el duelo, la reconciliación y los lazos familiares en Navidad. (Crédito: Kimberley French/Netflix © 2025)

El guion, firmado por Joe Alfie Winslet Mendes —inspirado en la experiencia personal de la familia y en las dinámicas que surgen frente a la pérdida—, estructuró un relato en el que el hospital se convirtió en escenario para la confrontación de tensiones, culpas y afectos. “Los amo a todos infinitamente. Pero los amo el doble cuando todos se aman entre sí”, remarcó el personaje de June, interpretada por Helen Mirren.

El filme mostró a Julia, personaje de Winslet, absorbida por las demandas de su trabajo; a Molly —Andrea Riseborough—, que acumuló reproches; a Connor —Johnny Flynn—, marcado por su rol de cuidador; y a Helen —Toni Collette—, atravesando un embarazo tardío y sosteniendo creencias espirituales en medio del clima crispado.

La historia sigue a cuatro hermanos afectados por el deterioro de salud de su madre en vísperas de Navidad, mostrando dinámicas familiares reales. (Crédito: Kimberley French / Netflix)

El equipo actoral reunió a figuras de alto perfil del cine. Helen Mirren integró el reparto como June, Kate Winslet asumió el personaje de Julia, Toni Collette se puso en la piel de Helen, Andrea Riseborough interpretó a Molly y Johnny Flynn dio vida a Connor. Junto a ellos, Timothy Spall, Stephen Merchant y Fisayo Akinade ocuparon roles secundarios.

Adiós, June alcanzó una duración de 114 minutos (1 hora y 54 minutos) según la información oficial de producción. La fotografía principal inició el 17 de marzo de 2025 en el Reino Unido, bajo el paraguas de la productora 55 Jugglers y con la participación activa de Winslet y Kate Solomon como productoras.

El reparto de 'Adiós, June' incluye a Kate Winslet, Helen Mirren, Toni Collette, Andrea Riseborough y Johnny Flynn en papeles principales. (Crédito: Kimberley French/Netflix © 2025)

El estreno en cines selectos en el Reino Unido y Estados Unidos el 12 de diciembre de 2025 antecedió su llegada a la plataforma de streaming. Con su primera realización detrás de cámaras, Winslet apostó por presentar un drama íntimo, guiado por “humor, honestidad y amor”, según la descripción del servicio, para explorar las múltiples maneras en que una familia afronta el duelo y la posibilidad de reconciliación.