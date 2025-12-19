“Dime más mentiras” vuelve con drama, saltos en el tiempo y más giros

Cada traición tiene consecuencias. #DimeMásMentiras, nueva temporada, estreno 13 de enero. (Disney Plus)

En el tráiler recién lanzado, Lucy Albright y Stephen DeMarco reaparecieron en pantalla con esa mezcla de deseo y peligro que definió su historia desde el primer episodio. El campus de la Universidad Baird, con sus pasillos cargados de secretos y miradas furtivas, volvió a ser el escenario de una relación que nunca supo de medias tintas. Entre libros, fiestas y promesas rotas, la tercera temporada de Dime más mentiras se presentó como una invitación a sumergirse, una vez más, en el torbellino emocional de dos jóvenes que no aprendieron a soltar.

La serie, basada en la novela homónima de Carola Lovering, se consolidó como un fenómeno desde su estreno. Su retrato descarnado de una relación tóxica, extendida a lo largo de ocho años y ambientada en los dos mil, atrapó a una generación que reconoció en Lucy y Stephen los ecos de sus propias contradicciones. El final de la segunda temporada dejó a los espectadores en vilo, con un cliffhanger que alimentó teorías y debates en redes sociales. Durante meses, el silencio oficial alimentó rumores de cancelación y retrasos, hasta que en mayo la cuenta de Instagram de la serie disipó las dudas: Grace Van Patten apareció sosteniendo la claqueta de la nueva temporada, acompañada de la frase “we are so back. Tell Me Lies S3 now in production.”. Las primeras imágenes de los protagonistas en Toronto, compartidas por fans como Ciara O’Hara en TikTok, confirmaron que la maquinaria estaba en marcha.

El tráiler de la tercera temporada de Dime más mentiras muestra el regreso de Lucy Albright y Stephen DeMarco al campus de la Universidad Baird. (Disney+)

El regreso de Dime más mentiras no solo reactivó la expectativa de los seguidores, sino que también renovó el compromiso de su equipo creativo. Meaghan Oppenheimer, showrunner y productora ejecutiva, mantuvo el timón de la serie, respaldada por un acuerdo con 20th Television. Su visión, elogiada por la presidenta del estudio, Karey Burke, como responsable de “dos temporadas intensamente adictivas que desataron una ola de fans obsesionados y conversaciones en redes sociales”, aseguró la continuidad de un relato que nunca temió explorar las zonas grises del amor y la traición. Oppenheimer, en entrevista con Variety, anticipó que la tercera temporada no retomaría la historia exactamente donde terminó la anterior, sino que propondría un salto temporal: “Creo que para la tercera temporada todavía veremos un poco de 2008 porque hay algunas cosas que tienen que revelarse, pero probablemente habrá más escenas en 2015 que en 2008”. Además, adelantó que el misterio sobre quién llamó a Bree antes de su boda finalmente se resolvería, aunque aclaró que ni Stephen ni Oliver serían los responsables. Sobre la evolución de Diana y Pippa, Oppenheimer explicó: “Cuando las dejamos en 2008, ella está más adelantada en ese viaje que Diana, ya está consciente de que tiene esos sentimientos, pero Diana no (…) No creo que veamos la salida del clóset de Diana, porque definitivamente ellas dos no empiezan una relación hasta después de la universidad”.

La serie Dime más mentiras, basada en la novela de Carola Lovering, se consolidó como un fenómeno generacional desde su estreno. (Disney Plus)

La voz de los protagonistas también se hizo sentir en redes sociales. Jackson White, quien interpreta a Stephen, celebró la renovación en Instagram con un mensaje directo a los fans: “Aquí tienen, animales”, acompañado de un emoji de corazón. Por su parte, Emma Roberts, productora ejecutiva y fan declarada de la serie, confesó a Parade que el final de la segunda temporada la dejó tan impactada como al resto del público: “Lo que puedo decir es que hay muchos giros en la trama y potencialmente nuevos personajes (…) Aún están escribiendo la temporada 3, así que estoy al filo de mi asiento para saber cómo va a terminar. Amo cuando las cosas terminan en suspenso, no necesariamente en la vida, pero sí en la TV”. Sobre el futuro de algunos personajes, Oppenheimer aclaró que el arco de Oliver, interpretado por Tom Ellis, ya había llegado a su fin: “Tom quería hacer una temporada, creo que ya terminamos con esa historia de una manera que funcionó muy bien, no sé a dónde más iríamos después. Pero creo que tal vez Marianne (Gabriella Pession) podría regresar, hay más historia para contar con ella. Con Oliver ya aprendimos que está muy roto y vacío. Ya estoy lista para que Bree termine con él”.

El final de la segunda temporada de Dime más mentiras dejó a los fans en vilo y generó intensos debates en redes sociales. (Disney+)

El elenco principal, encabezado por Grace Van Patten y Jackson White, regresó junto a Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder y Costa D’Angelo. La producción, a cargo de 20th Television, contó nuevamente con la participación de Karah Preiss, Matt Matruski, Laura Lewis, Shannon Gibson, Stephanie Noonan, Sam Schlaifer y Tyne Rafaeli, quien también dirigió varios episodios. La autora original, Carola Lovering, se mantuvo como productora consultora, garantizando la fidelidad al espíritu de la novela.

La tercera temporada de Dime más mentiras estrenará el 13 de enero de 2026 en Disney+, con los dos primeros episodios disponibles desde el primer día y un nuevo capítulo cada martes hasta el final de temporada, programado para el 24 de febrero de 2026.