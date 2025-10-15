¡AYUDA! revela su primer avance y desata expectativas

Rachel McAdams. Dylan O’Brien. ¡#Ayuda! Dirigida por Sam Raimi. Febrero, solo en cines.(20th century fox)

El lanzamiento del primer avance de ¡AYUDA!, la nueva propuesta de 20th Century Studios dirigida por Sam Raimi, ha marcado el inicio de la campaña promocional de una de las películas más esperadas del próximo año. El filme, que combina el suspenso psicológico con el humor negro, cuenta con Rachel McAdams y Dylan O’Brien como protagonistas y llegará a las salas de cine el 30 de enero de 2026, según la información confirmada por el estudio.

La trama de ¡AYUDA! —titulada originalmente Send Help— se centra en Linda Liddle (interpretada por Rachel McAdams) y Bradley Preston (Dylan O’Brien), dos colegas que, tras sobrevivir a un accidente aéreo, quedan aislados en una isla desierta. La convivencia forzada en un entorno hostil los obliga a enfrentar no solo los desafíos de la naturaleza, sino también los conflictos no resueltos de su relación laboral previa. El guion, escrito por Damian Shannon y Mark Swift, responsables de títulos como Freddy vs. Jason, ha sido descrito por la productora como una fusión entre el thriller de supervivencia de Náufrago y la tensión psicológica de Misery.

El director Sam Raimi, conocido por su capacidad para mezclar el terror estilizado con elementos de comedia, regresa a sus raíces tras su paso por el universo de superhéroes con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. En declaraciones recogidas por Infobae, Raimi explicó: “Siempre me fascinaron las historias donde personajes interesantes y dinámicos se llevan al límite. En nuestra historia, los cambios de poder generan una situación que se intensifica y está llena de giros inesperados y suspenso”. Esta visión se refleja en la dinámica entre los protagonistas, donde Linda, una empleada diligente, debe asumir el liderazgo para garantizar la supervivencia de ambos, mientras que Bradley, su jefe, depende casi por completo de ella.

El rodaje de la película se realizó en escenarios que reproducen con fidelidad la sensación de aislamiento y peligro, reforzando la autenticidad de la experiencia tanto para los actores como para el público. Las imágenes difundidas muestran la evolución de la relación entre Linda y Bradley, quienes, rodeados de amenazas naturales, se ven obligados a colaborar pese a las diferencias que los separaban en el ámbito profesional.

El elenco de ¡AYUDA! se completa con Edyll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Chris Pang, Thaneth Warakulnukroh y Emma Raimi. La producción está a cargo de Sam Raimi y Zainab Azizi, con JJ Hook como productor ejecutivo. La música original corre por cuenta de Danny Elfman, reconocido por su trabajo en El extraño mundo de Jack y Batman.

Desde la publicación del primer tráiler, la expectativa en torno a ¡AYUDA! ha ido en aumento. Los comentarios iniciales destacan la química entre McAdams y O’Brien, así como el regreso de Raimi al género que consolidó su carrera. El film, que será distribuido globalmente por 20th Century Studios, representa una apuesta por el cine de género en la gran pantalla, en un contexto dominado por el streaming.

El estreno de ¡AYUDA! está previsto para el 30 de enero de 2026 en cines, según el calendario oficial de la compañía. La película, que explora la supervivencia y la transformación de las relaciones humanas bajo presión extrema, promete ofrecer una experiencia cinematográfica singular, en la que el suspenso y el humor negro se entrelazan de manera innovadora.