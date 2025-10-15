Qué puedo ver

¡AYUDA! revela su primer avance y desata expectativas

El tráiler de la nueva película de 20th Century Studios muestra una mezcla de thriller psicológico y comedia oscura, con una trama que desafía a sus personajes a sobrevivir y enfrentar viejos conflictos

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Guardar
Rachel McAdams. Dylan O’Brien. ¡#Ayuda! Dirigida por Sam Raimi. Febrero, solo en cines.(20th century fox)

El lanzamiento del primer avance de ¡AYUDA!, la nueva propuesta de 20th Century Studios dirigida por Sam Raimi, ha marcado el inicio de la campaña promocional de una de las películas más esperadas del próximo año. El filme, que combina el suspenso psicológico con el humor negro, cuenta con Rachel McAdams y Dylan O’Brien como protagonistas y llegará a las salas de cine el 30 de enero de 2026, según la información confirmada por el estudio.

La trama de ¡AYUDA! —titulada originalmente Send Help— se centra en Linda Liddle (interpretada por Rachel McAdams) y Bradley Preston (Dylan O’Brien), dos colegas que, tras sobrevivir a un accidente aéreo, quedan aislados en una isla desierta. La convivencia forzada en un entorno hostil los obliga a enfrentar no solo los desafíos de la naturaleza, sino también los conflictos no resueltos de su relación laboral previa. El guion, escrito por Damian Shannon y Mark Swift, responsables de títulos como Freddy vs. Jason, ha sido descrito por la productora como una fusión entre el thriller de supervivencia de Náufrago y la tensión psicológica de Misery.

La película ¡AYUDA! explora la
La película ¡AYUDA! explora la supervivencia y los conflictos laborales tras un accidente aéreo en una isla desierta.

El director Sam Raimi, conocido por su capacidad para mezclar el terror estilizado con elementos de comedia, regresa a sus raíces tras su paso por el universo de superhéroes con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. En declaraciones recogidas por Infobae, Raimi explicó: “Siempre me fascinaron las historias donde personajes interesantes y dinámicos se llevan al límite. En nuestra historia, los cambios de poder generan una situación que se intensifica y está llena de giros inesperados y suspenso”. Esta visión se refleja en la dinámica entre los protagonistas, donde Linda, una empleada diligente, debe asumir el liderazgo para garantizar la supervivencia de ambos, mientras que Bradley, su jefe, depende casi por completo de ella.

El rodaje de la película se realizó en escenarios que reproducen con fidelidad la sensación de aislamiento y peligro, reforzando la autenticidad de la experiencia tanto para los actores como para el público. Las imágenes difundidas muestran la evolución de la relación entre Linda y Bradley, quienes, rodeados de amenazas naturales, se ven obligados a colaborar pese a las diferencias que los separaban en el ámbito profesional.

El guion de ¡AYUDA! fusiona
El guion de ¡AYUDA! fusiona el thriller de supervivencia con la tensión psicológica, bajo la dirección de Sam Raimi. (20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved)

El elenco de ¡AYUDA! se completa con Edyll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Chris Pang, Thaneth Warakulnukroh y Emma Raimi. La producción está a cargo de Sam Raimi y Zainab Azizi, con JJ Hook como productor ejecutivo. La música original corre por cuenta de Danny Elfman, reconocido por su trabajo en El extraño mundo de Jack y Batman.

Desde la publicación del primer tráiler, la expectativa en torno a ¡AYUDA! ha ido en aumento. Los comentarios iniciales destacan la química entre McAdams y O’Brien, así como el regreso de Raimi al género que consolidó su carrera. El film, que será distribuido globalmente por 20th Century Studios, representa una apuesta por el cine de género en la gran pantalla, en un contexto dominado por el streaming.

La autenticidad del rodaje de
La autenticidad del rodaje de ¡AYUDA! refuerza la sensación de aislamiento y peligro en la trama. (20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved)

El estreno de ¡AYUDA! está previsto para el 30 de enero de 2026 en cines, según el calendario oficial de la compañía. La película, que explora la supervivencia y la transformación de las relaciones humanas bajo presión extrema, promete ofrecer una experiencia cinematográfica singular, en la que el suspenso y el humor negro se entrelazan de manera innovadora.

Temas Relacionados

AyudaRachel McAdamsDylan O’Brienpelículascinequé puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

Bridgerton regresa con una cuarta temporada dividida en dos partes

La exitosa serie de época prepara su nueva entrega, que explorará la vida de Benedict y sumergirá a los espectadores en intrigas, romances y secretos de la alta sociedad londinense con un elenco estelar y sorpresas inéditas

Bridgerton regresa con una cuarta

La historia de cómo “Titanic” estuvo al borde del desastre antes de convertirse en éxito mundial

La película dirigida por James Cameron sobrevivió a rumores de desastre financiero, dudas creativas y desafíos técnicos

La historia de cómo “Titanic”

Este será el nuevo rostro de Jesús en ‘La Pasión de Cristo 2’

También se anunció a la nueva actriz que encarnará a María Magdalena en el filme titulado “La resurrección de Cristo”

Este será el nuevo rostro

El caballero de los Siete Reinos: la nueva serie de HBO que reinventa el universo de Juego de Tronos con una aventura más íntima

La esperada producción de HBO Max nos lleva a un Poniente menos sombrío y más humano, siguiendo a Ser Duncan el Alto y Egg en un viaje lleno de desafíos, honor y secretos que cambiarán la historia de los Siete Reinos

El caballero de los Siete

“Limpia”, el drama psicológico que conquista Netflix

La nueva película de Dominga Sotomayor, inspirada en la novela de Alia Trabucco Zerán, explora vínculos complejos y tensiones sociales en el hogar, destacando por su atmósfera íntima y su mirada sobre la desigualdad

“Limpia”, el drama psicológico que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Villa Soldati: un auto chocó

Villa Soldati: un auto chocó contra una estación del Metrobús y otro volcó durante la madrugada

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Santa Cruz y quiénes son los candidatos

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

INFOBAE AMÉRICA
La pareja de Marset declaró

La pareja de Marset declaró en Paraguay y buscó desmarcarse del narco uruguayo: “No estoy más con él”

Eutanasia en Uruguay: una mujer con ELA que siguió la discusión en el congreso celebró un nuevo “derecho”

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre: “El príncipe Andrew creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento“

Ucrania registró más de mil cubanos en las filas del ejército ruso: 96 están muertos o desaparecieron en combate

Rodrigo Paz llamó a los bolivianos a cuidar su voto en el balotaje del domingo: “Está en juego el destino de la Nación”

TELESHOW
Germán Martitegui fue lapidario con

Germán Martitegui fue lapidario con Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Esto una tristeza”

Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Siempre le cociné a mis hijos”

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación