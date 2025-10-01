Qué puedo ver

La Fiesta del Cine regresa a Argentina con precios bajos y una cartelera de lujo

Durante una semana, los principales cines del país ofrecerán entradas a valores promocionales para disfrutar de estrenos, clásicos y reestrenos, en una edición que promete emociones para todos los fanáticos del séptimo arte

Por Maria Eugenia Capelo

La Fiesta del Cine regresa a Argentina con entradas a precios promocionales en todo el país.

El regreso de la Fiesta del Cine promete transformar la experiencia de los espectadores en Argentina durante una semana, al ofrecer la posibilidad de disfrutar de una amplia selección de películas en pantalla grande a precios reducidos. Desde el jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre, los principales complejos del país participarán en la sexta edición de este evento, que se ha consolidado como una cita ineludible para los amantes del séptimo arte.

Durante estos siete días, las entradas para todas las funciones en formatos 2D, 3D, XD y Confort tendrán un valor de 4.000 pesos, mientras que las proyecciones en la sala IMAX de Showcase Norcenter costarán 6.000 pesos. Las funciones en 4D, D-BOX y Premium estarán disponibles por 8.000 pesos.

Entre los títulos destacados figuran Una Batalla Tras Otra, Belén, Camina o Muere y El Conjuro 4.

La programación incluirá tanto estrenos como reestrenos de títulos que han marcado la taquilla en los últimos años. Entre las películas que volverán a proyectarse destacan Superman, Destino Final: Lazos de Sangre, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, Jurassic World: Renace, F1: La Película, Cómo Entrenar a tu Dragón, Lilo y Stitch, Thunderbolts, Una Película de Minecraft, Exterminio: La Evolución, Elio y Mazel Tov. Además, se sumarán clásicos como la trilogía de El Padrino, y regresarán títulos emblemáticos como Amores Perros y Avatar: El Camino del Agua. La cartelera definitiva dependerá de cada cadena, por lo que se recomienda consultar los sitios web de los cines para conocer la oferta específica.

La iniciativa, que por segunda vez en el año reúne a miles de cinéfilos con el objetivo de acercar el cine a un público más amplio, contará con la participación de cadenas como Cinemark, Hoyts, Cinépolis, Showcase, Cinemacenter, Multiplex, Atlas, Dino y City, entre otras. La Fiesta del Cine permitirá acceder a cualquier película en cartelera a precios promocionales, incluyendo tanto los lanzamientos del jueves 2 de octubre como reestrenos de producciones destacadas.

La Fiesta del Cine busca acercar el séptimo arte a un público más amplio en Argentina.

Entre las propuestas más esperadas figuran Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson, considerada por muchos como “la película del año”, y la argentina Belén de Dolores Fonzi, que representará al país en los premios Oscar. También se exhibirán Camina o Muere, adaptación de una novela de Stephen King, y la cinta de suspenso Animales Peligrosos. Los espectadores podrán aprovechar la ocasión para ver títulos como El Conjuro 4: Últimos Ritos a precios especiales.

La Fiesta del Cine se ha consolidado como una oportunidad para que el público argentino disfrute de una variada oferta cinematográfica en condiciones accesibles, con la participación de prácticamente todos los complejos del país y una programación que abarca desde grandes estrenos hasta clásicos y reestrenos recientes.

