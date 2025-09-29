Qué puedo ver

La película más vista en Netflix que revive la magia de las comedias románticas francesas

Con un elenco encabezado por Omar Sy (“Lupin”) la cinta ha conquistado a los fans del género gracias a su mezcla de ternura, humor y escenarios icónicos de París

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Guardar
French Lover lidera el ranking
French Lover lidera el ranking global de Netflix tras su estreno el 26 de septiembre de 2025. (Netflix)

El reciente estreno de la comedia romántica French Lover en Netflix ha generado un fenómeno global, posicionándose como la película más vista en la plataforma desde su lanzamiento el 26 de septiembre de 2025. La cinta, dirigida por Nina Rives en su debut como realizadora de largometrajes, y coescrita junto a Noémie Saglio y Hugo Gélin, propone una historia que explora los contrastes entre la fama y la vida cotidiana, ambientada en el corazón de París.

En el centro de la trama se encuentran Abel Camara, interpretado por Omar Sy, y Marion, a cargo de Sara Giraudeau. Abel es presentado como una figura pública admirada, un actor que, pese a su éxito y la devoción del público, atraviesa una crisis personal y profesional. Por su parte, Marion es una camarera de origen humilde que enfrenta las dificultades de la vida tras un divorcio, encadenando empleos temporales para salir adelante. El encuentro fortuito entre ambos personajes desencadena una relación que desafía las convenciones y pone a prueba la fuerza del amor frente a la fama y los prejuicios.

La comedia romántica dirigida por
La comedia romántica dirigida por Nina Rives explora el contraste entre la fama y la vida cotidiana en París. (Netflix)

La sinopsis oficial de Netflix describe la premisa de la película con la siguiente frase: “Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?”. Este planteamiento sitúa a French Lover como un retrato de los opuestos, donde el anonimato y el estrellato se entrelazan en una narrativa que busca emocionar y conectar con el público.

El reparto de la película se completa con nombres como Alban Ivanov, Pascale Arbillot, Agnès Hurstel, Xavier Lacaille, Cindy Bruna, Amaury De Crayencour, Isabelle Candelier y Antoine Chappey, quienes aportan diversidad y profundidad a la historia. La química entre Omar Sy y Sara Giraudeau se destaca por su autenticidad, logrando que cada escena combine ternura y humor en un entorno que convierte a París en un personaje más de la trama.

Omar Sy y Sara Giraudeau
Omar Sy y Sara Giraudeau protagonizan una historia de amor que desafía prejuicios y convenciones sociales. (Netflix)

El estreno global de French Lover responde a la estrategia de Netflix de fortalecer su catálogo con títulos que apuestan por historias emocionales y románticas con un enfoque contemporáneo. La película, con una duración de poco más de dos horas, se presenta como una opción ideal para quienes buscan una experiencia cinematográfica ligera, ya sea en una tarde de domingo o como parte de un maratón de películas románticas. French Lover se suma así a la tradición de las comedias románticas francesas, explorando el improbable encuentro de dos mundos opuestos y la sinceridad de las emociones que surgen entre ellos.

El tráiler oficial revela el contraste entre la vida de una estrella adorada y la de una mujer común, anticipando un romance lleno de giros y situaciones inesperadas. La película aprovecha los escenarios más emblemáticos de París, desde cafés animados hasta paseos por calles adoquinadas, reforzando el encanto visual y emocional de la historia.

La película utiliza escenarios emblemáticos
La película utiliza escenarios emblemáticos de París para potenciar el encanto visual y emocional de la trama. (Netflix)

French Lover está dirigida a un público amplio, desde aficionados a las comedias ligeras hasta quienes buscan una historia de amor universal. Los espectadores que disfrutaron de títulos como Un lugar llamado Notting Hill encontrarán en esta producción una dinámica similar, con una pareja inesperada, situaciones divertidas y momentos conmovedores. French Lover se consolida como una propuesta imprescindible para los amantes del romance y la comedia, disponible exclusivamente en Netflix desde el 26 de septiembre de 2025.

Temas Relacionados

French LoverOmar SySara GiraudeauNina RivesNetflixpelículaqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

El Brutalista, la odisea de un arquitecto entre el trauma y el sueño americano ya se puede ver en streaming

La historia de László Tóth revela el choque entre aspiraciones personales y las exigencias de una sociedad que no reconoce el talento, en un drama que explora identidad, memoria y la lucha por pertenecer

El Brutalista, la odisea de

Fin de semana de maratón: intriga, drama y tensión en las nuevas series de streaming

Tres estrenos recientes exploran secretos familiares, luchas de poder y dilemas morales en contextos históricos y actuales, para quienes buscan historias atrapantes y actuaciones destacadas

Fin de semana de maratón:

“Nadie quiere esto” presenta una segunda temporada con nuevos personajes que prometen cambiar la dinámica de la serie en Netflix

Elenco renovado, historias inesperadas y tensiones emocionales se entrelazan en la próxima entrega, donde la evolución de las relaciones desafía las expectativas de los seguidores

“Nadie quiere esto” presenta una

Los 10 K-dramas más populares del momento en Corea que no te puedes perder este fin de semana

Las series y programas de televisión coreanos han comenzado a expandir su popularidad en todo el mundo a través de las plataformas de streaming

Los 10 K-dramas más populares

El caso real detrás de “Belén”, la película argentina seleccionada para los premios Oscar 2026

El filme apunta a alcanzar una nominación en la categoría de Mejor película internacional en los Premios de la Academia

El caso real detrás de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temperaturas primaverales y días nublados:

Temperaturas primaverales y días nublados: el tiempo para el AMBA y el país en el inicio de octubre

Elecciones 2025: cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Elecciones La Rioja 2025: qué se vota el 26 de octubre

Un incendio consumió casi 300 hectáreas en Jujuy y los bomberos trabajan para extinguir las llamas

Accidente fatal en Córdoba: murió un hombre tras volcar en la Ruta Nacional 36

INFOBAE AMÉRICA
El detalle en la vista

El detalle en la vista de un niño que llevó al diagnóstico de un tumor cerebral

Cómo están hoy los Parchís, el grupo que revolucionó la música para niños en los años 80

La UE respaldó el avance democrático en Moldavia tras unas elecciones parlamentarias marcadas por la injerencia rusa

El “efecto lunes”: por qué el inicio de la semana dispara el estrés, la ansiedad y hasta el riesgo cardíaco según la ciencia

El régimen de Irán ahorcó a un hombre acusado de espiar para Israel

TELESHOW
Premios Martín Fierro de Televisión

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”

Graciela Borges, antes de recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Resistir es una norma del cine”

El terror de Robertito Funes al enfrentar su fobia a las alturas en el rascacielos más alto de Corea: “¡No quiero ver!”

La felicidad de Julián Álvarez y Emilia Ferrero por su bebé en camino: el nombre que eligieron y cuándo nacerá