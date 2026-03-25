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Ryan Gosling rompe récords de taquilla con ‘Proyecto Fin del Mundo’ y desafía a Oppenheimer

El film dirigido por Phil Lord y Christopher Miller surge como el mayor éxito original de Amazon MGM Studios en 2026

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Proyecto Fin del Mundo
(Sony Pictures)

El estreno de Proyecto Fin del Mundo, protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, ha impactado la industria cinematográfica con su destacado desempeño en taquilla. Tras su lanzamiento el 19 de marzo de 2026, la película recaudó 80,6 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana y alcanzó 140,9 millones a nivel mundial, según reportes de Variety y Deadline. Estas cifras la convierten no solo en el mejor estreno de Amazon MGM Studios, sino también en el segundo debut más exitoso en la historia estadounidense para una película original fuera de franquicias, detrás de Oppenheimer. Asimismo, la cinta estableció nuevos récords de recaudación en su primer día para una producción original, un logro poco frecuente en los últimos años.

Récords históricos en la taquilla

Proyecto Fin del Mundo obtuvo el mejor debut para una película original en la historia de Amazon MGM Studios, superando ampliamente otras producciones recientes del estudio. Con 33,1 millones de dólares recaudados solo en su día de estreno en cines de Estados Unidos, la película superó el registro previo establecido por Oppenheimer para títulos ajenos a franquicias, que había marcado 33 millones. Internacionalmente, este sólido inicio posiciona al filme como el debut más exitoso de 2026 hasta el momento, bajo la dirección de Phil Lord y Christopher Miller, quienes ya habían recibido reconocimiento por su trabajo en Spider-Man: Into the Spider-Verse y La gran aventura Lego.

El éxito en taquilla no solo permite cubrir pronto el presupuesto de 190 millones de dólares de Proyecto Fin del Mundo, sino que también plantea un panorama favorable para su permanencia en cartelera y proyecciones de ingresos crecientes. El respaldo de la crítica y la recepción del público parecen asegurar su lugar como uno de los acontecimientos culturales más relevantes del año.

Crítica y respuesta del público

Proyecto Fin del Mundo ha destacado no solo en taquilla, sino también en la valoración de la crítica especializada y el público. En Rotten Tomatoes, la película registra una aprobación del 95 % por parte de la crítica y un 96 % de la audiencia. Se destacan elogios al guion, la dirección y, en especial, la actuación de Ryan Gosling, quien interpreta al profesor Ryland Grace, personaje central de la historia.

Críticos como Eric Marchen, figura reconocida en la red social X, han subrayado: “La imperdible odisea espacial de Phil Lord y Christopher Miller despega como el primer gran éxito de taquilla de 2026. La cinematografía de Greig Fraser alcanza otro nivel, con la actuación de Ryan Gosling como principal sostén. Esta película es genial”. También se ha resaltado el equilibrio que logra el filme entre la espectacularidad visual de la ciencia ficción y la profundidad en el desarrollo de los personajes.

Este recibimiento se ha reflejado en salas llenas desde su estreno, con largas filas y entradas agotadas en varias ciudades del mundo. Para el público, la experiencia en cines ha sido descrita como “impresionante” y “emocionante”, generando un efecto de boca a boca que eleva las expectativas de recaudación para las semanas posteriores.

Proyecto Fin del Mundo
(Sony Pictures)

Origen de Proyecto Fin del Mundo

Basada en la exitosa novela de Andy Weir, autor también de The Martian, Proyecto Fin del Mundo propone una historia de ciencia ficción centrada en la resiliencia y la creatividad humana ante una crisis global. La trama sigue al profesor de ciencias Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, quien despierta solo en una nave espacial sin recordar su identidad ni su misión original. Conforme recupera la memoria, descubre que es el único responsable de salvar a la Tierra de la extinción, investigando una sustancia desconocida que amenaza con apagar el Sol.

La película explora la relevancia de la cooperación humana, ya que el viaje espacial de Grace se enriquece por una amistad inesperada surgida en el aislamiento, temática que ha sido bien recibida por públicos de todas las edades. Además de Gosling, el elenco incluye a destacados actores internacionales como Sandra Hüller, James Ortiz y Milana Vayntrub, quienes aportan profundidad al relato colectivo. Para muchos espectadores, la película invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a desafíos globales, estableciendo conexiones con problemas actuales y crisis ambientales.

El guion, fiel al espíritu de la novela, combina el rigor científico -apoyado en asesorías especializadas y una elaborada ambientación espacial- con momentos emotivos y tensos. La dirección de Phil Lord y Christopher Miller ha sido reconocida por su habilidad para trasladar conceptos complejos de ciencia ficción a una narrativa comprensible y atractiva para el público, manteniendo el entretenimiento visual que caracteriza sus producciones anteriores.

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