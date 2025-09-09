Qué puedo ver

Un pueblo marcado por secretos, la llegada de un sacerdote y el asesinato que sacude a Netflix: así es Wake Up Dead Man

La nueva entrega de Rian Johnson reúne a figuras como Glenn Close, Josh Brolin y Mila Kunis. Un crimen imposible y alianzas inesperadas prometen revolucionar el género del misterio

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Guardar
Benoit Blanc (Daniel Craig) regresa para investigar el caso más peligroso de su carrera en el tercer y más oscuro capítulo de la saga de suspenso policial de Rian Johnson. (Netflix)

El reciente estreno de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out en el Festival Internacional de Cine de Toronto marcó un hito para la saga dirigida por Rian Johnson, al presentar su capítulo más oscuro y desafiante hasta la fecha. La película, que llegará a Netflix el 12 de diciembre, reunió a un elenco de figuras reconocidas, entre ellas Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

La trama sitúa al detective Benoit Blanc —interpretado nuevamente por Daniel Craig— frente a un caso que pone a prueba su ingenio como nunca antes. El relato se desarrolla cuando el joven sacerdote Jud Duplenticy (Josh O’Connor) es asignado para colaborar con el carismático Monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin), en una comunidad donde la aparente tranquilidad se ve alterada por tensiones ocultas. Entre los miembros de la congregación destacan la devota Martha Delacroix (Glenn Close), el reservado jardinero Samson Holt (Thomas Haden Church), la abogada Vera Draven, Esq. (Kerry Washington), el político en ascenso Cy Draven (Daryl McCormack), el médico del pueblo Nat Sharp (Jeremy Renner), el autor de best-sellers Lee Ross (Andrew Scott) y la violonchelista Simone Vivane (Cailee Spaeny).

La película, que llegará a
La película, que llegará a Netflix el 12 de diciembre, presenta a Daniel Craig como Benoit Blanc enfrentando su caso más desafiante. (Crédito: Netflix © 2025)

El giro central de la historia ocurre cuando un asesinato repentino y aparentemente imposible sacude al pueblo, dejando a la jefa de policía local Geraldine Scott (Mila Kunis) sin un sospechoso claro. Ante la complejidad del caso, decide colaborar con Benoit Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica. El propio Craig describió el enigma como “el crimen imposible”, y en el tráiler de la película se le escucha afirmar: “Este es el Santo Grial”.

La recepción en el Festival Internacional de Cine de Toronto fue entusiasta, con el elenco posando para un retrato capturado por Frank Ockenfels. Durante el evento, Daniel Craig expresó su gratitud por formar parte de la franquicia, declarando en la alfombra roja: “¿Qué suerte tengo para jugar algo como esto?”. El actor, conocido por su papel como James Bond, añadió: “Quiero decir, he jugado (James) Bond y ahora estoy interpretando de repente a Benoit Blanc. Es una suerte tonta. Tengo mucha suerte”.

Un elenco estelar acompaña a
Un elenco estelar acompaña a Craig, incluyendo a Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner. (Crédito: Netflix © 2025)

Consultado sobre la posibilidad de que esta entrega marque el final de su interpretación del célebre detective, Craig respondió con humor: “¿Quién te dijo eso? Escucha, no lo sé. Rian no ha escrito nada porque estamos sacando esta película”. No obstante, dejó abierta la puerta a futuras colaboraciones, al afirmar que si Rian Johnson escribe otro guion de la calidad esperada, “entonces es una decisión fácil”.

La película, que se estrenará en cines el 26 de noviembre antes de su llegada a Netflix el 12 de diciembre de 2025, constituye una secuela independiente de Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) y la tercera entrega de la serie Knives Out. El guion y la dirección corren a cargo de Rian Johnson, quien también produce junto a Ram Bergman.

La trama gira en torno
La trama gira en torno a un asesinato imposible que sacude a una comunidad y desafía la lógica del detective Blanc. (Crédito: Netflix © 2025)

El lanzamiento del primer metraje en junio por parte de Netflix generó gran expectación, con la participación destacada de Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner en la promoción. Durante la presentación, Glenn Close sorprendió a la audiencia con una intervención en video, mientras que Daniel Craig hizo una aparición personal.

El Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 se celebra desde el 4 al 14 de septiembre. Rian Johnson explicó su preferencia por estrenar en este festival, señalando que, a pesar de su magnitud, TIFF mantiene un ambiente local y una fuerte conexión con el público cinéfilo de la ciudad.

Temas Relacionados

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives OutDaniel CraigJosh O’ConnorGlenn CloseJosh BrolinRian JohnsonNetflixpelículasqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

Joaquín Furriel encabeza el explosivo elenco de “El refugio atómico”, la apuesta de Netflix para 2025

La nueva serie también reúne a Miren Ibarguren y Natalia Verbeke en un búnker de lujo, donde los secretos y las tensiones explotan bajo la dirección de los creadores de “La casa de papel”

Joaquín Furriel encabeza el explosivo

Duki conquista Netflix con un documental que revela su lado más íntimo y su ascenso global

La plataforma de streaming presenta una mirada inédita al fenómeno de la música urbana, mostrando el recorrido de Duki desde las batallas de freestyle en Buenos Aires hasta los escenarios más emblemáticos del mundo

Duki conquista Netflix con un

La ganadora del Oscar a mejor película ya se puede ver en streaming

La cinta protagonizada por Mikey Madison narra la odisea de una bailarina rusa, atrapada entre el amor y la presión familiar, en un relato que combina realismo y emociones extremas

La ganadora del Oscar a

Qué se sabe de la tercera temporada de “Merlina”

La serie de Netflix prepara la llegada de la tía Ophelia, un personaje enigmático que acompañará a Jenna Ortega. ALERTA SPOILERS

Qué se sabe de la

Orlando Bloom reveló que no quiere ser reemplazado en el papel de Legolas: “Odiaría ver a otra persona”

El actor británico cuestionó que el personaje pueda volver a ser interpretado, incluso con ayuda de la IA

Orlando Bloom reveló que no
ÚLTIMAS NOTICIAS
Plazo fijo: cuánto pagan los

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos tras la derrota del Gobierno en la provincia de Buenos Aires

Semana cálida y sin lluvias: así estará el tiempo en el AMBA

Choque múltiple en la Panamericana: hay siete autos involucrados y caos de tránsito

La Fundación Garrahan realizó su tradicional Cena Solidaria y recaudó fondos para renovar dos quirófanos

Así luce hoy Adam Sandler, a los 59 años

INFOBAE AMÉRICA
Katmandú en llamas: manifestantes incendiaron

Katmandú en llamas: manifestantes incendiaron el Parlamento y casas de políticos en Nepal tras la renuncia del primer ministro

El asesinato de un padre a sus dos niños reabrió el debate por la tenencia compartida en Uruguay

El gobierno uruguayo alerta por los niños que trabajan: “Es un disparate, tendrían que estar jugando”

Renunció el primer ministro de Nepal que había prohibido las redes sociales y desató una represión que dejó 19 muertos

Tras 8 siglos en silencio, el órgano medieval más antiguo del cristianismo vuelve a la vida por un hallazgo en Jerusalén

TELESHOW
El enojo de Mauro Icardi:

El enojo de Mauro Icardi: las palabras de Wanda Nara que generaron polémica y la llevarían a juicio

La avant premiere de Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor