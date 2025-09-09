Un pueblo marcado por secretos, la llegada de un sacerdote y el asesinato que sacude a Netflix: así es Wake Up Dead Man

Benoit Blanc (Daniel Craig) regresa para investigar el caso más peligroso de su carrera en el tercer y más oscuro capítulo de la saga de suspenso policial de Rian Johnson. (Netflix)

El reciente estreno de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out en el Festival Internacional de Cine de Toronto marcó un hito para la saga dirigida por Rian Johnson, al presentar su capítulo más oscuro y desafiante hasta la fecha. La película, que llegará a Netflix el 12 de diciembre, reunió a un elenco de figuras reconocidas, entre ellas Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

La trama sitúa al detective Benoit Blanc —interpretado nuevamente por Daniel Craig— frente a un caso que pone a prueba su ingenio como nunca antes. El relato se desarrolla cuando el joven sacerdote Jud Duplenticy (Josh O’Connor) es asignado para colaborar con el carismático Monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin), en una comunidad donde la aparente tranquilidad se ve alterada por tensiones ocultas. Entre los miembros de la congregación destacan la devota Martha Delacroix (Glenn Close), el reservado jardinero Samson Holt (Thomas Haden Church), la abogada Vera Draven, Esq. (Kerry Washington), el político en ascenso Cy Draven (Daryl McCormack), el médico del pueblo Nat Sharp (Jeremy Renner), el autor de best-sellers Lee Ross (Andrew Scott) y la violonchelista Simone Vivane (Cailee Spaeny).

La película, que llegará a Netflix el 12 de diciembre, presenta a Daniel Craig como Benoit Blanc enfrentando su caso más desafiante. (Crédito: Netflix © 2025)

El giro central de la historia ocurre cuando un asesinato repentino y aparentemente imposible sacude al pueblo, dejando a la jefa de policía local Geraldine Scott (Mila Kunis) sin un sospechoso claro. Ante la complejidad del caso, decide colaborar con Benoit Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica. El propio Craig describió el enigma como “el crimen imposible”, y en el tráiler de la película se le escucha afirmar: “Este es el Santo Grial”.

La recepción en el Festival Internacional de Cine de Toronto fue entusiasta, con el elenco posando para un retrato capturado por Frank Ockenfels. Durante el evento, Daniel Craig expresó su gratitud por formar parte de la franquicia, declarando en la alfombra roja: “¿Qué suerte tengo para jugar algo como esto?”. El actor, conocido por su papel como James Bond, añadió: “Quiero decir, he jugado (James) Bond y ahora estoy interpretando de repente a Benoit Blanc. Es una suerte tonta. Tengo mucha suerte”.

Un elenco estelar acompaña a Craig, incluyendo a Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner. (Crédito: Netflix © 2025)

Consultado sobre la posibilidad de que esta entrega marque el final de su interpretación del célebre detective, Craig respondió con humor: “¿Quién te dijo eso? Escucha, no lo sé. Rian no ha escrito nada porque estamos sacando esta película”. No obstante, dejó abierta la puerta a futuras colaboraciones, al afirmar que si Rian Johnson escribe otro guion de la calidad esperada, “entonces es una decisión fácil”.

La película, que se estrenará en cines el 26 de noviembre antes de su llegada a Netflix el 12 de diciembre de 2025, constituye una secuela independiente de Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) y la tercera entrega de la serie Knives Out. El guion y la dirección corren a cargo de Rian Johnson, quien también produce junto a Ram Bergman.

La trama gira en torno a un asesinato imposible que sacude a una comunidad y desafía la lógica del detective Blanc. (Crédito: Netflix © 2025)

El lanzamiento del primer metraje en junio por parte de Netflix generó gran expectación, con la participación destacada de Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner en la promoción. Durante la presentación, Glenn Close sorprendió a la audiencia con una intervención en video, mientras que Daniel Craig hizo una aparición personal.

El Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 se celebra desde el 4 al 14 de septiembre. Rian Johnson explicó su preferencia por estrenar en este festival, señalando que, a pesar de su magnitud, TIFF mantiene un ambiente local y una fuerte conexión con el público cinéfilo de la ciudad.