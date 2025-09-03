“Adulto”: la nueva película de Juan Minujín que llega a los cines

Protagonizada por Alfonso Gonzalez Lesca, Juan Minujín y con Camila Peralta, Valeria Lois, Sofía Gala, “Lolo” respo, Silvina Acosta y G Sony como parte del elenco, llega el trailer de ADULTO, que se estrena en cines de Argentina este 4 de septiembre. (Pan Contenidos)

La película Adulto, dirigida y escrita por Mariano Gonzalez y protagonizada por su hijo, Alfonso Gonzalez Lesca, junto a Juan Minujín, Camila Peralta, Valeria Lois y Sofía Gala, se estrenará en los cines de Argentina el 4 de septiembre.

La trama de Adulto se centra en la vida de Antonio, un joven de 14 años que reside con su padre, Raúl, en una casa alquilada de un barrio apacible de Buenos Aires. La rutina de ambos se ve abruptamente interrumpida cuando Raúl sufre un accidente de moto y desaparece, dejando a Antonio bajo el cuidado de una vecina. Ante la ausencia paterna, el adolescente debe asumir nuevas tareas y buscar formas de subsistir, mientras continúa asistiendo a la escuela y procura cuidar de su padre, a quien encuentra hospitalizado. La situación se complica cuando la dueña de la vivienda decide desalojarlo, obligándolo a refugiarse en la casa de un amigo. En ese contexto de incertidumbre, una revelación inesperada sobre el accidente de Raúl impulsa a Antonio a buscar una salida.

La ópera de Mariano Gonzalez explora la soledad adolescente y el peso de las responsabilidades familiares. (Crédito: Pan Contenidos)

El film, producido por PAN Contenidos y Los Globos Films, ha cosechado una serie de reconocimientos en el circuito internacional. Adulto obtuvo el Jury Grand Prix en el Festival de Cine de Shanghái, convirtiéndose en la primera producción argentina en recibir ese galardón en competencia oficial. Además, fue distinguida con una Mención Honorable del Jurado en el Montreal International Film Festival y recibió los premios a Mejor Película y Mejor Director en el Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano de Trieste. En el ámbito nacional, la película sumó el Premio a la Mejor Dirección y el Premio Independiente a Mejor Película Argentina otorgados por la Asociación de Cronistas en el marco del 70° Festival de Mar del Plata.

Juan Minujín expresó su entusiasmo por participar en el proyecto, resaltando el enfoque artesanal de Mariano Gonzalez y el aporte del elenco. El actor señaló: “Cuando Mariano González me llamó para proponerme este personaje, ya de movida me interesó”. Tras leer el guion, Minujín afirmó: “Es una historia muy bien escrita, sencilla y que dice mucho de una manera muy sutil, de una forma de narración muy elaborada”.

El film, protagonizado por Alfonso Gonzalez Lesca y Juan Minujín, llega a los cines el 4 de septiembre. (Crédito: Pan Contenidos)

La ficha técnica de Adulto detalla una duración de 80 minutos y la participación de un equipo encabezado por Sandra Rojas y Mariano Gonzalez en la producción general, con Evangelina Rojas, Hernán Findling y Max Arvelaiz como productores. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Manuel Rebella, el montaje fue realizado por Susana Leunda y la música compuesta por Avto y G-Sony. La distribución en cines estará a cargo de Digicine.