Qué puedo ver

“Adulto”: la nueva película de Juan Minujín que llega a los cines

Un adolescente obligado a madurar tras la desaparición de su padre, una trama que sorprende y un elenco de figuras. El film ya es un fenómeno internacional

Guardar
Protagonizada por Alfonso Gonzalez Lesca, Juan Minujín y con Camila Peralta, Valeria Lois, Sofía Gala, “Lolo” respo, Silvina Acosta y G Sony como parte del elenco, llega el trailer de ADULTO, que se estrena en cines de Argentina este 4 de septiembre. (Pan Contenidos)

La película Adulto, dirigida y escrita por Mariano Gonzalez y protagonizada por su hijo, Alfonso Gonzalez Lesca, junto a Juan Minujín, Camila Peralta, Valeria Lois y Sofía Gala, se estrenará en los cines de Argentina el 4 de septiembre.

La trama de Adulto se centra en la vida de Antonio, un joven de 14 años que reside con su padre, Raúl, en una casa alquilada de un barrio apacible de Buenos Aires. La rutina de ambos se ve abruptamente interrumpida cuando Raúl sufre un accidente de moto y desaparece, dejando a Antonio bajo el cuidado de una vecina. Ante la ausencia paterna, el adolescente debe asumir nuevas tareas y buscar formas de subsistir, mientras continúa asistiendo a la escuela y procura cuidar de su padre, a quien encuentra hospitalizado. La situación se complica cuando la dueña de la vivienda decide desalojarlo, obligándolo a refugiarse en la casa de un amigo. En ese contexto de incertidumbre, una revelación inesperada sobre el accidente de Raúl impulsa a Antonio a buscar una salida.

La ópera de Mariano Gonzalez
La ópera de Mariano Gonzalez explora la soledad adolescente y el peso de las responsabilidades familiares. (Crédito: Pan Contenidos)

El film, producido por PAN Contenidos y Los Globos Films, ha cosechado una serie de reconocimientos en el circuito internacional. Adulto obtuvo el Jury Grand Prix en el Festival de Cine de Shanghái, convirtiéndose en la primera producción argentina en recibir ese galardón en competencia oficial. Además, fue distinguida con una Mención Honorable del Jurado en el Montreal International Film Festival y recibió los premios a Mejor Película y Mejor Director en el Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano de Trieste. En el ámbito nacional, la película sumó el Premio a la Mejor Dirección y el Premio Independiente a Mejor Película Argentina otorgados por la Asociación de Cronistas en el marco del 70° Festival de Mar del Plata.

Juan Minujín expresó su entusiasmo por participar en el proyecto, resaltando el enfoque artesanal de Mariano Gonzalez y el aporte del elenco. El actor señaló: “Cuando Mariano González me llamó para proponerme este personaje, ya de movida me interesó”. Tras leer el guion, Minujín afirmó: “Es una historia muy bien escrita, sencilla y que dice mucho de una manera muy sutil, de una forma de narración muy elaborada”.

El film, protagonizado por Alfonso
El film, protagonizado por Alfonso Gonzalez Lesca y Juan Minujín, llega a los cines el 4 de septiembre. (Crédito: Pan Contenidos)

La ficha técnica de Adulto detalla una duración de 80 minutos y la participación de un equipo encabezado por Sandra Rojas y Mariano Gonzalez en la producción general, con Evangelina Rojas, Hernán Findling y Max Arvelaiz como productores. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Manuel Rebella, el montaje fue realizado por Susana Leunda y la música compuesta por Avto y G-Sony. La distribución en cines estará a cargo de Digicine.

Temas Relacionados

AdultoJuan MinujínCamila PeraltaSofía GalaMariano Gonzalezpelículacinequé puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

“Los sin nombre”: llega la nueva serie con Rodrigo de la Serna al streaming

La esperada miniserie aterriza en Latinoamérica el 10 de septiembre, reinventando el clásico de terror con un elenco de lujo y una trama que mezcla drama, misterio y toques sobrenaturales en seis episodios imperdibles

“Los sin nombre”: llega la

A qué hora se estrena ‘Merlina’ Temporada 2 - parte 2 en Netflix: lo que debes saber sobre los nuevos capítulos

La serie creada por Tim Burton vuelve con nuevos episodios

A qué hora se estrena

Daniel Hendler y Marilú Marini abren el Festival de San Sebastián con el estreno del film “27 noches”

La esperada película argentina, inspirada en hechos reales y basada en la novela de Natalia Zito, será la encargada de inaugurar el festival antes de su llegada global a Netflix el próximo 17 de octubre

Daniel Hendler y Marilú Marini

La casa Guinness, el drama familiar que llega a Netflix del creador de Peaky Blinders

La nueva serie de Steven Knight explora la vida de los herederos Guinness en el siglo XIX, mostrando rivalidades, secretos y el impacto de la legendaria cervecería en la sociedad de Dublín y Nueva York

La casa Guinness, el drama

La película “Homo Argentum” ya tiene fecha de estreno en streaming

El film, que superó el millón de espectadores en tiempo récord, invita a descubrir una visión colectiva sobre la identidad nacional a través de relatos autónomos y escenarios diversos

La película “Homo Argentum” ya
ÚLTIMAS NOTICIAS
Para qué sirve tirar sal

Para qué sirve tirar sal y bicarbonato de sodio al inodoro

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y los presos lo atacaron a golpes cuando llegó a la celda

Vidal le empieza a dar forma al PRO rebelde y comenzó una recorrida para apoyar a los candidatos que compiten contra LLA

Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata que dejó una nota y se fue de su casa

Juicio por corrupción en un penal de Salta: un ex interno reconoció que obtuvo beneficios a cambio de dinero

INFOBAE AMÉRICA
Represión en Indonesia: al menos

Represión en Indonesia: al menos 10 muertos y miles de detenidos tras diez días de protestas contra el Congreso

Crisis política en Tailandia: el primer ministro interino presentó un decreto para disolver el Parlamento

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 500 drones y 24 misiles contra Ucrania: al menos 5 heridos

Ecuador advirtió que el Cartel de los Soles estaría operando en el país a través de bandas criminales locales

Tras la operación de EEUU en el Caribe, María Corina Machado aseguró que el régimen de Maduro está al borde del colapso

TELESHOW
María Becerra se suma a

María Becerra se suma a La Voz España: cómo será su participación y el artista con el que trabajará

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia

Natalia Oreiro presentó su película La mujer de la fila: el deslumbrante look que eligió y la compañía de Ricardo Mollo

Un triple empate sorprendió en La Voz Argentina y dejó fuera a un participante del Team Luck Ra

La Tora Villar se quebró en llanto al hablar de su separación de Maxi Kilates: “No quiero llorar”