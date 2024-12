De qué se trata el fenómeno de ciencia ficción que conquista Netflix

La Brea la nueva serie que retrata la lucha de una familia que hace todo por reencontrarse después de un evento catastrófico en Los Ángeles, en el que un socavón gigante se abre a media ciudad (Crédito: Universal )

Netflix lo ha vuelto a hacer. Con su habilidad para revitalizar series externas, la plataforma de streaming ha convertido a La Brea en un inesperado éxito global. Estrenada originalmente en 2021 por NBC, esta serie de ciencia ficción y aventura, creada por David Appelbaum, ya había generado reacciones mixtas en su momento. Ahora, tres años después, la primera temporada disponible en Netflix está generando un renovado interés entre los suscriptores.

La premisa de La Brea mezcla elementos del género catástrofe con el suspenso de la supervivencia: un gigantesco socavón se abre en el centro de Los Ángeles, arrastrando a cientos de personas y estructuras a un mundo primitivo, lleno de criaturas prehistóricas y misterios por resolver. Mientras los supervivientes intentan mantenerse con vida y regresar al siglo XXI, los que permanecen en la superficie buscan desesperadamente respuestas. Esta tragedia también separa a la familia Harris, cuyos miembros luchan por reunirse enfrentando desafíos tanto físicos como emocionales.

La Brea: cuando el catástrofe se convierte en éxito. (Crédito: Universal+)

Aunque no cuenta con nombres de gran renombre en su elenco principal, La Brea se apoya en interpretaciones sólidas de Natalie Zea (Justified) como Eve Harris, una madre dispuesta a todo por proteger a su familia; Eoin Macken (The Night Shift) como Gavin Harris, su exmarido atormentado por visiones vinculadas al socavón; y Zyra Gorecki, quien destaca como Izzy Harris, la hija adolescente que aporta un toque de esperanza y vulnerabilidad. A ellos se suman Jon Seda (Chicago P.D.), Jack Martin y Chiké Okonkwo, quienes completan un elenco que logra conectar emocionalmente con la audiencia.

Críticas polarizadas

El recibimiento crítico de La Brea ha sido tan diverso como su contenido. The Hollywood Reporter destacó su ritmo frenético, aunque criticó su incapacidad para desarrollar a fondo los personajes, afirmando que “el énfasis en los giros argumentales abruma las caracterizaciones”. Por otro lado, The Globe and Mail no tuvo piedad y calificó a la serie como “un auténtico desastre sobre un desastre”. Sin embargo, también hubo voces más comprensivas, como la de Decider, que la describió como un entretenimiento efectivo pese a sus elementos cursis.

La Brea revive el género catástrofe en pleno 2024. (Créditos: NBC)

Con todo, el público parece haber encontrado en La Brea una experiencia divertida e inmersiva, capaz de superar sus fallas narrativas gracias a una premisa intrigante y una ejecución que rinde homenaje a las historias de serie B.

A pesar del entusiasmo generado, Netflix solo ha estrenado la primera temporada de La Brea, dejando a los espectadores en suspenso sobre las dos temporadas restantes, que suman un total de 30 episodios. La incertidumbre sobre si la plataforma adquirirá los derechos para las siguientes entregas aumenta el interés, mientras que los fans más impacientes tienen la opción de continuar la historia en Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal.

Un salto al pasado: “La Brea” se convierte en lo más visto de Netflix. (Crédito: Universal Plus)

Explorando lo desconocido

Uno de los mayores aciertos de la serie es su capacidad para construir un mundo prehistórico lleno de peligros y sorpresas. Desde imponentes dientes de sable hasta serpientes gigantes, La Brea logra transportar a los espectadores a una época donde la supervivencia dependía de la adaptabilidad y la fortaleza.

A medida que los personajes navegan este terreno hostil, también enfrentan sus propios secretos y conflictos personales. Esta combinación de acción, misterio y drama familiar es lo que ha mantenido a la audiencia enganchada, consolidando a La Brea como uno de los títulos más comentados del momento.

Eoin Macken como Gavin Harris, un hombre en busca de su familia.(Crédito: Universal+)

El impacto de La Brea en Netflix reafirma la capacidad de la plataforma para redescubrir y relanzar series que, en su emisión original, pasaron desapercibidas para muchos. Con su mezcla de aventura, ciencia ficción y drama, esta producción está lejos de ser perfecta, pero su popularidad actual demuestra que el público está dispuesto a sumergirse en lo desconocido, siempre y cuando la historia logre capturar su imaginación.