“Territorial”: la serie australiana heredera de Yellowstone que puedes ver en Netflix

La estación ganadera más grande del mundo se queda sin un claro sucesor, y varias facciones rivales encarnizan una feroz lucha por este territorio, cuyo futuro corre peligro. (Crédito: Netflix)

Netflix presenta Territorial, un drama épico que lleva al espectador al desolado y espectacular paisaje del interior de Australia, donde el destino de la Marianne Station, la mayor explotación ganadera del mundo, se ve amenazado por una guerra entre generaciones y facciones rivales. La serie, con una ambiciosa producción y un elenco estelar, explora las dinámicas de poder de la familia Lawson, quienes, ante la falta de un sucesor claro, enfrentan disputas internas que los exponen a amenazas externas.

La historia de la Marianne Station y los Lawson

Ubicada en el corazón de Australia, Marianne Station no es solo una vasta extensión de tierra destinada a la ganadería, sino un imperio que por generaciones ha sido gestionado por la familia Lawson. Sin embargo, el patriarca de la familia ha dejado una sucesión incierta, generando una pugna feroz entre los distintos miembros del clan. Las nuevas generaciones de los Lawson, ambiciosas y decididas a imponer sus propias visiones, chocan con la vieja guardia, que defiende las tradiciones y la idea de mantener el legado familiar intacto.

La lucha generacional de los Lawson: un conflicto entre nuevas ideas y antiguas tradiciones. (Crédito: Netlfix)

El conflicto se intensifica cuando las ambiciones personales empiezan a prevalecer sobre la unidad familiar, llevando a los Lawson a una encrucijada donde no solo está en juego el futuro de la familia, sino el de toda la explotación ganadera. ¿Deberán arriesgar su propia sangre y honor para asegurar la supervivencia de su herencia? Territorial plantea una difícil pregunta: ¿Puede la ambición familiar terminar siendo una amenaza mayor que la de sus enemigos externos?

Los enemigos acechan desde fuera

No son solo los Lawson quienes quieren un trozo de la Marianne Station. El territorio, debido a su inmensidad y riqueza, ha atraído la atención de diversas facciones poderosas y ambiciosas. Los rivales no se hacen esperar: por un lado, están los barones ganaderos, propietarios de tierras adyacentes que ven en la vulnerabilidad de los Lawson una oportunidad para expandir sus propios dominios. Estos rivales no temen recurrir a métodos poco ortodoxos para presionar a los Lawson y conseguir lo que desean.

Los gánsteres del desierto, una amenaza dispuesta a aprovechar la oportunidad en Marianne Station. (Crédito: Netflix)

Por otro lado, están los gánsteres del desierto, organizaciones criminales que han puesto sus ojos en el vasto rancho. Para ellos, la Marianne Station representa una oportunidad de expansión sin límites y un lucrativo negocio ilegal, y no dudarán en enfrentarse a cualquiera que se cruce en su camino.

Además, los líderes indígenas locales, que representan a los pueblos originarios de la región, también entran en escena. Ellos reclaman el territorio como parte de sus tierras ancestrales, buscando justicia por las décadas de desplazamiento y explotación sufridas. Su objetivo es claro: recuperar lo que consideran legítimamente suyo y poner fin al control de los Lawson sobre la tierra.

El desierto australiano, un imponente telón de fondo en Territorial. (Crédito: Netflix)

Por último, los multimillonarios mineros ven en la tierra de la Marianne Station un tesoro escondido. La posibilidad de extraer minerales de gran valor en esta área es un incentivo poderoso para grandes corporaciones que, atraídas por la posibilidad de obtener grandes ganancias, están dispuestas a pagar cualquier precio. Así, la serie presenta un abanico de intereses que representan una amenaza cada vez mayor para la familia Lawson, poniendo en peligro su legado y la viabilidad de su propiedad.

El elenco y la atmósfera de Territorial

La serie cuenta con un elenco que trae a la vida a cada uno de estos personajes complejos y decididos a luchar por sus objetivos. Anna Torv, conocida por su rol en Fringe, interpreta a uno de los pilares de la familia Lawson, un personaje que navega entre la lealtad a su herencia y su deseo de innovación en el negocio familiar. Michael Dorman, con una destacada carrera que incluye papeles en Preacher, añade tensión a la narrativa como un miembro de la familia cuyo papel en la disputa familiar lo coloca en una posición complicada entre su ambición y el amor por su familia.

La atmósfera de Territorial también es un personaje en sí mismo. Los vastos paisajes desérticos y las tomas aéreas de la Marianne Station realzan la majestuosidad y la hostilidad del lugar, reflejando la crudeza de los conflictos que suceden en su interior y exterior. La fotografía, con sus tonos ocres y su manejo de la luz natural, encapsula la brutalidad del desierto australiano, mientras que la banda sonora intensifica la tensión en cada episodio, creando una experiencia inmersiva que transporta al espectador directamente al conflicto.