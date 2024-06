“My Lady Jane”, la serie de fantasía romántica que llegó al streaming

Estás listo para una historia épica de amor verdadero, grandes aventuras, maníacos regicidas, heroísmo inexpresivo, intrigas tortuosas, peleas con espadas de capa y espada, una sopa de realismo mágico y montones de sexo? Por supuesto que lo eres. Bienvenidos a Mi Lady Jane. (Crédito: Prime Video)

Prime Video acaba de sumar a su catálogo My Lady Jane, una serie de fantasía romántica ambientada en un mundo Tudor de realidad alternativa. La serie está compuesta por ocho episodios y está basada en el libro homónimo.

My Lady Jane ofrece una reinterpretación de la historia de la monarquía inglesa. En esta versión, Eduardo, hijo del rey Enrique VIII, no muere de tuberculosis y Lady Jane Grey no es decapitada. La trama gira en torno a Jane, quien se convierte en reina y enfrenta numerosas amenazas.

Emily Bader encabeza el elenco en el papel de Jane Grey. La acompañan Edward Bluemel como Guildford Dudley, Jordan Peters como el rey Eduardo, Dominic Cooper como Lord Seymour, y Anna Chancellor en el papel de Lady Frances Grey, la madre de Jane. Otros nombres incluyen a Rob Brydon como Lord Dudley, el padre de Guildford, y Jim Broadbent como el Duque de Leicester, el tío de Jane.

Emily Bader protagoniza la nueva serie de Prime Video, My Lady Jane. (Crédito: Prime Video)

En la trama, Jane es una joven extremadamente inteligente y decidida que, a pesar de sus deseos de vivir en libertad, se ve obligada a casarse con el noble Guildford Dudley, por orden de su madre Lady Frances Grey. La serie explora los conflictos de Jane en un escenario donde estalla una guerra entre los Etianos, personas capaces de transformarse en animales, y los seres humanos comunes. Al mismo tiempo, el rey Eduardo debe enfrentarse a sus consejeros corruptos y a su familia que intenta tomar el trono.

En el contexto narrativo de la serie, Jane vive junto a su madre y hermanas, disfrutando de días de estudio y evitando el matrimonio. Sin embargo, su vida cambia abruptamente al ser informada de su matrimonio arreglado con Guildford Dudley. Además, se encuentra en medio de una tumultuosa lucha por el poder y la corona.

My Lady Jane reimagina la monarquía inglesa en Prime Video. (Crédito: Prime Video)

Henry Ashton interpreta a Stan, el hermano de Guildford, mientras que Isabella Brownson y Robyn Betteridge actúan como las hermanas de Jane. Las actrices Kate O’Flynn y Abbie Hern dan vida a las princesas María y Bess, hermanas del rey Eduardo. Máiréad Tyers, Joe Klocek y Michael Workeye son otros miembros importantes del reparto.

La producción es una creación de Gemma Burgess, autora de la trilogía Brooklyn Girls, y cuenta con la producción ejecutiva de Meredith Glynn (The Boys). Laurie MacDonald y Sarah Bradshaw también tienen roles significativos en la producción, ambos con historiales reconocidos en la industria. Jamie Babbit dirige cinco de los ocho episodios y actúa como productor ejecutivo. El productor ejecutivo de cinco de los ocho episodios, Jamie Babbit ha trabajado en otras producciones notables como Only Murders in the Building y But I’m A Cheerleader.

El elenco incluye a Edward Bluemel, Jordan Peters, Dominic Cooper y Anna Chancellor. (Crédito: Prime Video)

La trama no solo promete entretenimiento sino también un enfoque fresco y moderno de personajes femeninos fuertes que toman el control de sus vidas y destinos. Emily Bader destaca como la joven y astuta Jane Grey, proporcionando una actuación que promete capturar la atención de la audiencia global.

La serie está dirigida a los amantes de las producciones históricas y de época, con una mezcla de drama, comedia y romance que asegura mantener a los espectadores comprometidos durante los ocho episodios.