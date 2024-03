Las mejores actuaciones de Emma Stone, un recuento de su filmografía antes del Oscar 2024

La transformación artística y personal de la ganadora del Oscar a través de sus películas emblemáticas. (20th Century Studios)

Emma Stone no existiría hoy sin las Spice Girls. O tal vez, la conoceríamos bajo otro seudónimo. El camino de la actriz se remonta a sus orígenes en Scottsdale, Arizona, bajo el nombre de Emily Jean, pero su faceta artística tomó el nombre de “Emma” por su integrante favorita, Emma Bunton (conocida también como Baby Spice) a raíz del fanatismo en su adolescencia durante la primera década de los 2000. “Tenía cabello rubio, flequillo y mi nombre obviamente ahora es Emma. Era Emily, pero cambió cuando me hice actriz”, reveló sobre su inspiración en la cantante durante su participación en The Graham Norton Show. Así descartó para siempre a Emily y Hollywood le dio la bienvenida a Emma, una de las mejores estrellas actuales del cine.

Desde sus primeros años, Stone mostró una inclinación por la actuación, participando en la obra teatral The Wind in the Willows en el 2000. La transición de la artista de las tablas a la pantalla se marcó con su mudanza a Los Angeles, acompañada de su madre, donde debutó en televisión en el reality show Search of the New Partridge Family (2004), aunque el proyecto no avanzó más allá de un episodio piloto. Su perseverancia la llevó a obtener pequeños roles en televisión, pero fue su participación en el film Supercool, estrenado en 2007, que le abrió un lugar en la industria cinematográfica.

La consolidación de su estatus como estrella emergente llegó con Zombieland, que capturó la atención del público y la crítica. Y su siguiente gran papel le llegó en la comedia adolescente Se dice de mí, un título que marcó un antes y después en su carrera, valiéndole nominaciones al premio BAFTA como Estrella Emergente y al Globo de Oro como Mejor actriz. La filmografía de Emma Stone no paró de crecer desde ese momento y hoy, con 35 años, tiene un enorme listado de películas esenciales para conocer su trayectoria que están disponibles en plataformas de streaming.

Las mejores películas de Emma Stone y dónde verlas

Supercool (2007)

Dos estudiantes de secundaria co-dependientes se ven obligados a lidiar con la ansiedad por la separación después de que su plan de organizar una fiesta llena de alcohol sale mal. Disponible en Netflix, Prime Video y Max.

Zombieland (2009)

Columbus ha hecho de correr de aquello que le asusta un hábito. Tallahassee no tiene miedos. Si los tuviera, los derrotaría. En un mundo invadido por zombies, estos dos son sobrevivientes perfectamente evolucionados. Pero ahora, están a punto de enfrentar la perspectiva más aterradora de todas: el uno al otro. Para ver en Max.

Se dice de mí (2010)

Olive, una estudiante de secundaria promedio, ve cómo su existencia poco notoria cambia de la noche a la mañana cuando decide usar los chismes de la escuela para mejorar su estatus social. En Max.

Loco y estúpido amor (2011)

Cal Weaver vive el sueño americano. Tiene un buen trabajo, una hermosa casa, magníficos hijos y una bella esposa llamada Emily. Sin embargo, su vida aparentemente perfecta se desmorona cuando descubre que Emily le ha sido infiel y quiere el divorcio. Para ver en el catálogo de Max.

Historias cruzadas (2011)

Aibileen Clark es una criada afroamericana de mediana edad que ha pasado su vida criando niños blancos y recientemente ha perdido a su único hijo; Minny Jackson es una criada afroamericana que a menudo ha ofendido a sus empleadores a pesar de las luchas de su familia con el dinero y su desesperada necesidad de trabajo. Esta historia es contada en forma de un libro por una joven de sociedad que regresa al pueblo. Disponible en Star+.

The Amazing Spider-Man (2012)

Peter Parker es un marginado en la escuela secundaria abandonado por sus padres, dejándolo al cuidado de su tío Ben y su tía May. Como la mayoría de los adolescentes, Peter está tratando de descubrir quién es y cómo llegó a ser la persona que es hoy. Título en Netflix, Max y Prime Video.

Birdman (2014)

Un actor, conocido antaño por su memorable papel de superhéroe y cuya carrera ha visto mejores días, busca resurgir de las cenizas del olvido emprendiendo una empresa teatral en Broadway. Riggan Thomson, quien en su momento brilló en el cine como un icónico superhéroe, se propone revitalizar su trayectoria profesional a través del desafío que supone producir y actuar en una obra de teatro en el prestigioso escenario neoyorquino. En Star+.

La La Land (2016)

Mia, una aspirante a actriz, sirve cafés a estrellas de cine entre audiciones, y Sebastian, un músico de jazz, se las arregla tocando en fiestas de cóctel en bares sórdidos. Para ver a través de Star+ y Prime Video.

La batalla de los sexos (2017)

La verdadera historia del partido de tenis de 1973 entre la número uno del mundo, Billie Jean King, y el ex campeón y estafador en serie Bobby Riggs. En Star+.

Maniac (2018)

Emma Stone y Jonah Hill protagonizan una serie sobre dos voluntarios en un ensayo farmacéutico. Buscando soluciones a sus tormentos personales, se enfrentan a un tratamiento prometedor pero cuestionable en Neberdine Biotecnología Farmacéutica. Todos los episodios en Netflix.

La favorita (2018)

En el amanecer del siglo XVIII, en un contexto de conflictividad bélica entre Inglaterra y Francia, la reina Anne se ve forzada a ceder el manejo de sus obligaciones a su confidente, Lady Sarah, debido a afecciones de salud que la aquejan. Este equilibrio se ve comprometido con la irrupción de Abigail, una nueva sirvienta que destaca por poseer habilidades excepcionales, provocando que la estabilidad de Sarah en su posición cercana al poder se vea amenazada. Para ver en Netflix.

Cruella (2021)

En el Londres de los años 70, en medio de la revolución punk, una joven estafadora llamada Estella está decidida a hacerse un nombre con sus propios diseños. Original de Disney+.

La maldición (2023)

Whitney y Asher, unidos en el propósito de promover construcciones sostenibles en la comunidad de Española, Nuevo México, enfrentan obstáculos inesperados en su misión. La situación toma un giro complejo cuando un productor televisivo, con una visión peculiar, decide que su historia tiene potencial mediático. Mientras tanto, una supuesta maldición pesa sobre la relación de esta pareja recién casada que intenta concebir, en medio de las tensiones que surgen al coprotagonizar su conflictivo nuevo programa en HGTV, Fliplanthropy. Temporada completa disponible en Paramount+.

Pobres criaturas (2023)

Se centra en Bella Baxter (Emma Stone), una mujer que, tras ser devuelta a la vida por el ingenioso e insólito científico Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe), experimenta un marcado crecimiento y transformación bajo su tutela. Con un deseo insaciable por conocer y vivir experiencias que jamás tuvo, decide huir junto a Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abogado con una visión del mundo elegante pero corrupta, en un viaje que los llevará a recorrer diversos continentes. Liberada de los convencionalismos de su tiempo, Bella se empodera y asume un compromiso inquebrantable con la causa de la igualdad y la emancipación. En cines y se estima su próximo lanzamiento en Star+.

¿Qué película le dio el Oscar a Emma Stone?

Emma Stone obtuvo el premio Oscar a Mejor actriz en 2016 por su desempeño en La La Land. Este reconocimiento le fue otorgado después de haber sido nominada previamente en 2014 como Mejor actriz de reparto por su papel en Birdman. Posterior a ello, en 2018, Stone recibió otra nominación en la misma categoría por su trabajo en La favorita. Actualmente, está pendiente el resultado de su última nominación al Oscar como Mejor actriz por la película Pobres criaturas (Poor Things), dirigida por Yorgos Lanthimos.