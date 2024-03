“Máxima” llegará a América Latina: ¿dónde se verá la serie sobre la reina de Países Bajos?

Desde el primer encuentro hasta la famosa rueda de prensa: en la serie, la historia de amor real entre Máxima y Willem-Alexander cobra vida como nunca antes la habías visto. Crédito: Videoland Redacción:

La transmisión de Máxima, protagonizada por Delfina Chaves, se llevará a cabo en Países Bajos y América Latina. Basada en la historia de Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro de los Países Bajos, esta ficción desarrollada por Millstreet Films y Videoland (RTL Holanda) narra el romance transcontinental que comenzó en los 90. La producción, influenciada por la obra de la periodista holandesa Marcia Luyten, constará de seis episodios de 50 minutos cada uno, iniciando su trama en Sevilla en 1999, donde la pareja se conoció durante la Feria de Abril.

La historia misma presenta una mezcla de drama, historia y atención al detalle, potencialmente resonando tanto en Europa como en Argentina y otros países latinoamericanos. La narrativa, que arranca con Máxima reflexionando sobre la influencia de su padre en su vida, recorre desde sus primeros años en Argentina hasta el cambio radical que supuso su encuentro con Willem-Alexander, quien inicialmente ocultó quién era. Luego de revelar su verdadera identidad, su noviazgo continuó en Nueva York, culminando con el anuncio de su compromiso en marzo de 2001 y su boda en febrero de 2002, uniendo sus vidas y dándoles a sus hijas Amalia, Alexia, y Ariane.

La historia de amor entre Máxima y Guillermo Alejandro será relatada en la serie que se verá en Max. (Créditos: Videoland)

¿En qué plataforma se verá para América Latina?

En exclusiva para Infobae, se confirmó que la serie llegará directamente a Max (nuevo nombre que lleva el renovado servicio HBO Max). Este título no solo promete explorar el amor que surgió entre estos dos personajes, sino que también se adentra en aspectos políticos delicados, como el papel de Jorge Zorreguieta, padre de Máxima, en la dictadura militar argentina (1976-1983). El enfoque cuidadoso en la representación de la política evidencia una búsqueda de autenticidad sin despertar controversias.

“Nos tomamos un tiempo para pensar cómo abordar la política, porque quieres ser auténtico pero, por otro lado, no quieres iniciar toda una discusión política. Decidimos adoptar el punto de vista de Máxima y, al adoptar su perspectiva, no es necesario tener una opinión al respecto, simplemente puedes ser objetivo”, señaló el productor a Variety.

La serie también se grabó en Nueva York, ciudad en la que Máxima trabajó y estudió. (Créditos: Videoland)

La dirección de Saskia Diesing, quien comparte conexiones personales con el relato por su mudanza desde Alemania a los Países Bajos, añade profundidad a la producción, permitiendo una perspectiva más íntima sobre los dilemas personales y culturales de Máxima. La directora señaló: “Toda esta lucha por tener que rendir cuentas por el pasado de tu pueblo o de tu familia hizo que la historia fuera muy atractiva para mí”.

Diversos aspectos enriquecen el drama biográfico, como la elección de la actriz argentina Delfina Chaves para interpretar a Máxima, lo que subraya la importancia de mantener una autenticidad cultural. Esta decisión destaca el valor que la familia posee en Argentina, un elemento clave en la vida de Máxima y en su difícil elección entre su familia y su nueva vida en la realeza. “En Argentina, tu familia es tu mayor valor, entonces eso ayudó al drama de cuando alguien necesita elegir entre su familia y su nueva vida”, comentó uno de los productores.

La romántica y compleja relación entre Máxima Zorreguieta y Willem-Alexander llega a la pequeña pantalla. (Créditos: Videoland)

La serie sucesora de “The Crown”

Máxima se perfila para ser un éxito siguiendo los pasos de producciones como The Crown, explorando con detenimiento el drama real y las complejidades de la historia política y personal. Además, promete ser un punto de encuentro cultural y emocional para audiencias de diferentes partes del mundo, presentando un romance que, más allá de su carácter de cuento de hadas, se enfrenta a desafíos reales y contemporáneos.

“Es la segunda serie de televisión sobre un miembro de la realeza vivo; no podíamos pensar en otra que no fuera The Crown. Y tenemos muchos componentes que lo hacen aún más atractivo: es un choque de culturas y una historia de amor descomunal con un final feliz. Definitivamente, es algo para nuestros tiempos y para las audiencias de todo el mundo”, expresó Justus Riesenkampff, vicepresidente ejecutivo de Beta Film para países nórdicos en una entrevista con Variety.

Maxima Zorreguieta y el príncipe Guillermo Alejandro, una romántica historia que atrajo las miradas sobre la realeza de Países Bajos. (Créditos: Michel Porro/Getty Images)

Máxima tiene previsto su estreno el 20 de abril de 2024 en Países Bajos y aún no se reveló la fecha de lanzamiento en América Latina, aunque ya es seguro que se verá por Max.