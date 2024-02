Claudio Rissi murió a los 67 años: dónde ver las series que deja como legado

El actor dio vida a Mario Borges, quien aparece en este tráiler de la cuarta temporada de "El marginal". (Netflix)

La escena artística argentina está de luto. Claudio Rissi, actor de amplia trayectoria en televisión y teatro, falleció este 2 de febrero a los 67 años. El intérprete conocido por su trabajo en El marginal era paciente de cáncer. La Asociación Argentina de Actores comunicó su deceso en redes sociales, con un mensaje que homenajeaba sus cuatro décadas de carrera histriónica.

De varios oficios antes de encontrar su camino en la actuación, Rissi comenzó su carrera en teatro en 1979 con obras como Terrenal, Kilómetro o Limbo para luego dar el salto a la pantalla chica y grande. Aunque el público lamenta su partida, queda su talento en escena como legado de su paso por el mundo.

Claudio Rissi en la obra "Los Perror", un proyecto suyo en 2022. (Créditos: @smwpress)

¿Quién es Claudio Rissi?

Claudio Rissi nació el 22 de mayo de 1956. Descubrió su interés por el arte desde la edad escolar, pero su carrera se formalizó tras ingresar a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Al inicio, esperaba ser una figura de comedia, pero se aproximaría a otro tipo de personajes con el pasar del tiempo. No tuvo hijos y se dedicó por completo al arte. “Yo elegí ser actor y si estrenar me provoca la sensación de hacer un trámite, me tendría que dedicar a otra cosa”, expresó en una entrevista pasada con Infobae. “Yo soy actor para contarte una historia y modificarte tu realidad por un ratito. Y si lo logro, es misión cumplida”.

Este es un repaso de algunas series en streaming en las que puedes disfrutar del trabajo del recordado “Marito”.

Los simuladores

Dos temporadas y 24 episodios. Este título de comedia, misterio y suspenso cuenta las peripecias de cuatro socios que, mediante operativos de simulacro sofisticados, resuelven problemas de gente común. Es un programa de culto que se emitió por primera vez en 2002 y contó con Claudio Rissi en el rol de Galván. Puedes encontrarla en Paramount+.

Claudio Rissi actuó como un hombre deprimido en "Los Simuladores". (Créditos: Paramount)

Okupas

Descrita como un relato urbano que refleja el contexto argentino durante la crisis económica de los años noventa. Este drama transmitido originalmente por Canal 7 presenta la historia de un chico de clase media (Rodrigo de la Serna) y tres amigos casuales de otro estrato. Claudio Rissi interpretó a El Fletero. En 2021, la serie fue adoptada por Netflix y destacó con renovada popularidad en dicha plataforma.

La producción estrenada en el 2000 fue remasterizada para su ingreso al sitio de streaming. (Netflix)

Maradona: Sueño Bendito

Interpretó a Don Diego, padre de Maradona, en la serie del 2021 que retrataba la historia del astro más importante del fútbol argentino. La producción de 10 episodios recorría desde la infancia hasta la edad adulta del deportista. Puedes ver su primera temporada en Prime Video.

"Maradona: sueño bendito" es una ficción biográfica sobre "El Diez". (Créditos: Prime Video)

El Marginal

La serie policial protagonizada por Juan Minujín y Nicolas Furtado arrancó en 2016 como un estreno de la Televisión Pública Argentina. Luego, sería adoptada por Netflix para su distribución internacional. La ficción de cinco temporadas desarrolló la siguiente premisa: “Un expolicía se propone desmantelar una organización criminal dirigida desde prisión, enfrentándose primero a la necesidad de dominar las reglas del mundo delictivo para asegurar su supervivencia”. Rissi encarnó a Mario Borges, líder de una de las bandas en la cárcel.