Este es el k-drama que busca superar a “Belleza verdadera” entre lo más visto de Netflix

Después de que un escándalo sacudiera su mundo, una gran fotógrafa inesperadamente abandona la exigente vida que lleva en Seúl y vuelve espontáneamente a su ciudad natal, en la isla de Jeju, lugar que evitó durante mucho tiempo. (Netflix)

Para Corea del Sur, el antónimo de la asfáltica y acelerada ciudad de Seúl son los pintorescos pueblos pesqueros del país. Y si bien algunas producciones retratan a estas provincias como paraísos vacacionales, otros k-dramas como Nuestro horizonte azul, Reply 1997, o El amor es como el chachachá, utilizan el contexto para narrar el drama humano de sus habitantes, la cotidianeidad en la vida alejada de la metrópoli, y por qué no, romance. De vuelta en Samdal-ri (Welcome to Samdal-ri), la nueva inclusión de Netflix, se inscribe en esta tradición con Ji Chang-wook y Shin Hye-sun en los roles protagónicos. Actualmente, se ubica dentro del Top 10 junto a Belleza verdadera.

La trama se centra en Jo Yong Pil (Chang-wook), un pronosticador del tiempo con gran devoción a su profesión. Él sufrió la pérdida de su madre debido a un informe meteorológico erróneo, por lo que su trabajo consiste en ayudar a los ancianos de su comunidad, evitando desastres y pérdidas. Por otra parte conocemos a Jo Sam-dal, (Hye Sun), una diseñadora de moda cuyo proyecto fracasó en la gran ciudad y debe retornar a su aldea natal, encontrándose nuevamente con su exnovio, Yong Pil. Ambos personajes comparten la peculiaridad de haber nacido el mismo día y de vivir un romance durante su juventud que acabó abruptamente; por lo que la reunión iniciará una tormenta de emociones.

De vuelta en Samdal-ri explora temas de amistad, resiliencia y el poder del regreso a casa. (Créditos: Netflix)

Un k-drama de romance rural

La narrativa también se centra en la dinámica de los lugareños como Go Mija (Kim Mi-kyung), quien es un guía entre los haenyeo, una comunidad de mujeres buceadoras; así como sus compañeras de equipo. La dinámica familiar juega un rol crucial al seguir la historia de Jo Hae-dal (Kang Mina) la hermana menor de Sam-dal, que quedó viuda a los 20 años y ha sobrellevado su maternidad con una madurez admirable. Al dúo se suma la mayor del clan, Jo Jin-dal (Shin Dong-mi), una ex asistente de vuelo que también retorna al lugar tras un desgastante divorcio.

Desde un enfoque humanista, la ficción televisiva busca explorar temas universales como la búsqueda de sí mismo, el amor y sus cicatrices, así como el impacto de las decisiones del pasado en el presente. La dirección estuvo a cargo de Cha Young-hoon, conocido por su trabajo en Cuando la camelia florece y Las inclemencias del amor; mientras el guion fue desarrollado por Kwon Hye-joo. Complementan el elenco Kang Mi-na y Seo Hyun-chul respectivamente.

"De vuelta en Samdal-ri" se centra en la cotidianeidad de la isla y sus contrastes con las vertiginosas ciudades. (Créditos: Netflix)

Entre los personajes principales, Ji Chang-wook ha asentado su popularidad gracias a su trabajo en Amor en la ciudad, Novata clandestina, Socio sospechoso y Guardaespaldas K2. Por su parte, Shin Hye-sun destacó en series como Nos vemos en mi 19.ª vida, Cuando un ángel se enamora, Mi vida dorada o Mr. Queen.

Sinopsis y dónde ver “De vuelta en Samdal-ri”

Según la sinopsis oficial: “Una fotógrafa caída en desgracia regresa a su pueblo natal y se topa con un viejo amigo, lo que reaviva la llama de un romance inconcluso”.

La producción reúne a dos estrellas del rubro, Ji Chang Wook y Shin Hye Sun. (Créditos: Netflix)

Mientras se emite en la cadena coreana JTBC, De vuelta en Samdal-ri ya disponible en la plataforma de Netflix con sus cuatro primeros episodios, estrenándose dos capítulos nuevos cada semana hasta el 11 de febrero de 2024.