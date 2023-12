Sydney Sweeney decepciona a la crítica con su sexual comedia romántica “Anyone But You”

Bea (Sydney Sweeney) y Ben (Glen Powell) parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita ocurre algo que enfría su ardiente atracción... hasta que se encuentran inesperadamente juntos en una boda en Australia. Entonces hacen lo que cualquier adulto haría: fingir que son pareja. (Sony Pictures).

La ambiciosa película que prometía revivir al género de las comedias románticas, Anyone But You, está fallando en convencer a la crítica con su historia de amor y desamor inspirada en la obra de William Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces. Con un porcentaje que no logra alcanzar el 50% en Rotten Tomatoes, las reseñas negativas se centran en las deficiencias en el guion, la sexualización de sus dos protagonistas Sydney Sweeney (Euphoria) y Glen Powell (Top Gun: Maverick), además de un tono difícil de descifrar pero que no cumple con su objetivo de divertir.

En la historia, Emma (Sweeney) es una ambiciosa editora de una revista de moda, conocida por su desinterés hacia el romance, evitando compromisos serios en favor de su carrera. Por otro lado, Jack (Powell) es su antípoda, siendo un carismático publicista, empedernido por el amor verdadero. La trama inicia cuando ambos se encuentran por casualidad en una fiesta de gala y, tras una serie de malentendidos y revueltas, deben forzarse a simular ser una pareja perfecta.

La trama de "Anyone But You" encuentra su inspiración en "Mucho ruido y pocas nueces" de Shakespeare, presentando una comedia con giros y vueltas. (Créditos: Sony Pictures)​​

El arquetipo de “enemigos a amantes” ha funcionado con anterioridad en la taquilla. Ejemplos de este patrón son 10 cosas que odio de ti, La propuesta, Cómo perder a un hombre en 10 días, entre otras. Entre los puntos que la caracterizan resalta la apatía con la que fueron recibidas por la crítica especializada en contraste con la acogida que tuvo entre la audiencia fiel al género. Por lo que, pese a todo, los resultados de recaudación y éxito del largometraje, que llegó a los cines de Estados Unidos este 22 de diciembre, aún son esperanzadores.

¿Qué dice la crítica de “Anyone But You”?

David Rooney para The Hollywood Reporter: “Ni la química en pantalla ni las risas pueden fabricarse, especialmente con el tipo de escritura mediocre de Anyone But You, de Will Gluck, que no hace nada para reanimar la moribunda comedia romántica de estudio”.

Se pronostica que la película recaude alrededor de siete millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá. (Créditos: Sony Pictures)​​

David Ehrlich para IndieWire: “Anyone But You puede no ser lo suficientemente divertida o memorable como para hacer que las comedias románticas vuelvan a importar como género, pero podría acercarnos un poco más a ese objetivo precisamente porque no carga con ese objetivo. Esto no es más que una frivolidad a la vieja usanza con estrellas recién creadas y un elenco de reparto de lujo.

Alex Abad Santos para Vox: “A medio camino entre la comedia romántica y la comedia obscena, la película nunca logra captar su tono. La historia es mala, pero la química es buena entre los protagonistas rubios extremadamente guapos del filme. Por supuesto, no solo es posible, sino casi seguro que toda esta dinámica se deba simplemente a una buena actuación, junto con una inteligente campaña de marketing y redes sociales”.

"Anyone But You", una historia de amor y desamor en el pintoresco escenario de una boda en Australia. (Créditos: Sony Pictures)

Owen Gleiberman para Variety: “Es, en muchos sentidos, tan prefabricada como muchas de las comedias románticas de los 90 y los 80, pero hay algo picante y estimulante en cómo canaliza el antirromanticismo de la generación Tinder-meets-MeToo”.

Richard Lawson para Vanity Fair: “El pavoneo de Powell irrita más de lo que seduce. Muchos de los diálogos de Sweeney son extrañamente planos; parece somnolienta, distraída. No ayuda que la mecánica de la trama chirríe y suene mucho más fuerte de lo que nadie habla”.

El filme protagonizado por Powell y Sweeney, mantiene un enfoque creativo y visual con una calificación R-rated (Créditos: Sony Pictures)​​

Amy Nicholson para The New York Times: “El tiempo de duración es todo bikinis endebles y excusas más endebles para desnudar a la gente. ¿Una tarántula? Quítate los pantalones cortos. ¿Picazón en la arena? ¡Que se saque el bañador! ¿Un incendio? Apaga las llamas con tu vestido”.

Anyone But You llegó a los cines de Estados Unidos el 22 de diciembre de 2023. Mientras se espera su estreno en habla hispana, puedes ver a la actriz en títulos como Euphoria y The White Lotus, a través de HBO Max. Y a Powell en Top Gun: Maverick, disponible en Star+ en Latinoamérica y Disney+ en España.