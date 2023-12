En televisión, videojuegos y ahora en el teatro: la serie más expandida de Netflix

La pieza ambientada en 1959 revela claves del pasado de la popular serie de Netflix. (Créditos: Netflix)

Aún falta mucho para la quinta temporada de Stranger Things. De tal manera, una nueva historia basada en el mismo universo acaba de llegar y esta vez no se trata de un spin-off. Nos referimos a Stranger Things: The First Shadow, una obra teatral que nos sumerge en los orígenes del universo de la popular serie de Netflix y que acaba de estrenarse en Londres. Situada en Hawkins durante el año 1959, la pieza revela la historia anterior a los eventos que conmovieron al mundo en la ficción televisiva.

Este relato promete desentrañar misterios del pasado que podrían ser clave para comprender el futuro de Hawkins. La trama se centra en la familia Creel, recién llegada a la tranquila localidad, y cómo su llegada desencadena una serie de sucesos que conectan el mundo ordinario con una dimensión sobrenatural amenazante.

La familia Creel y su aterradora llegada a Hawkins son el centro de este drama teatral titulado "Stranger Things: The First Shadow". (Créditos: Netflix)

La historia ha sido concebida por los hermanos Duffer (los creadores de este universo), Kate Trefry y Jack Thorne, y es llevada a escena bajo la dirección de Stephen Daldry, ganador del Tony, con la co-dirección de Justin Martin. La producción llega de la mano de la “N” roja y Sonia Friedman Productions, contando con los Duffer como productores creativos y con 21 Laps Entertainment como productor asociado.

El elenco cuenta con figuras como Isabella Pappas, que interpreta a una joven Joyce Byers; Oscar Lloyd como Jim Hopper; Christopher Buckley en el rol de Bob Newby; y Louis McCartney como Henry Creel. Otros personajes conocidos incluyen a Patrick Vaill como el Dr. Brenner, Michael Jibson como Victor Creel, y Lauren Ward interpretando a Virginia Creel. El reparto se completa con nombres como Gilles Gear, Florence Guy, Chase Brown, Ammar Duffus y Kemi Awoderu.

La obra ya está disponible en Londres y supone un breve paso de camino hacia el final de la serie en su próxima quinta temporada. (Créditos: Netflix)

De la TV y videojuegos al escenario en vivo

La obra tuvo su noche inaugural el 14 de diciembre de 2023 en el teatro Phoenix, en el West End londinense. Las primeras imágenes de la función y la premier muestran un adelanto visual de lo que el público puede esperar de esta incursión teatral. A pesar de que Jamie Campbell Bower, quien interpreta a Vecna en la ficción, no forma parte del elenco, este brindó su apoyo durante una vista previa y alentó a Louis McCartney, que ahora adapta su papel en las tablas.

El título del primer acto, Capítulo uno: la chica de ningún lugar, nos sitúa en medio de las tensiones típicas de la juventud de los principales personajes, años antes de que los eventos sobrenaturales los unieran. La obra también cuenta con personajes secundarios cruciales para las relaciones dentro de la serie, como los padres de los protagonistas y otras figuras de autoridad en Hawkins.

"Stranger Things: The First Shadow" trae de regreso a algunos personajes de la serie en versiones más jóvenes interpretadas por otros actores. (Créditos: Netflix)

Las entradas para Stranger Things: The First Shadow están a la venta en el sitio web oficial del espectáculo. La quinta temporada aún no cuenta con fecha de lanzamiento en Netflix.