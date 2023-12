Tras derrotar el cáncer, una estrella de “Parásitos” vuelve en un impactante k-drama

Tras 7 años sin encontrar un trabajo decente, Choi Yi Jae ahora está lleno de desesperación y desesperanza. Él pensó que todo habría terminado tras quitarse la vida, pero ahora se enfrenta a un ser sobrenatural (Park So-Dam) que le asigna un desafío en la puerta del infierno. (Prime Video)

A finales del 2021, luego del gran éxito que tuvo Parásitos en la escena global, su protagonista Park So Dam enfrentó una noticia terrible: le habían diagnosticado cáncer de tiroides. Luego de una operación inevitable, la actriz tomó una pausa para completar el tratamiento requerido. El proyecto que la trae de regreso a las pantallas es El juego de la muerte (Death’s Game), una historia impactante que mezcla temas de reencarnación y viajes en el tiempo. La serie se transmite a nivel global por Prime Video y también ha llamado la atención por el elenco de estrellas que tiene la producción.

Basada en el webtoon del mismo nombre, la trama gira alrededor de un hombre que recibe un castigo tras desafiar a la muerte. Antes de ser enviado al infierno, él deberá pasar 12 reencarnaciones con decesos inminentes para conocer el valor de la vida. Sin embargo, si logra sobrevivir en alguno de esos 12 ciclos, tendrá derecho a ser juzgado nuevamente con la posibilidad de la redención.

Go Yoon-jung interpreta a la novia del protagonista en "Death's Game". (Créditos: Prime Video)

Un elenco de lujo en una dramática historia

Park So Dam es la representación femenina de la Muerte, un personaje oscuro que guiará el destino de Choi Yi Jae (Seo In Guk). El actor, conocido por Reply 1997 y otros dramas de fantasía como Fatalidad a tu servicio, da vida al joven que toma una drástica decisión abrumado por el desempleo, la falta de dinero, como víctima de una grave estafa y sintiéndose como una decepción para su novia.

Con la idea de los doce ciclos de vida, se entiende mejor el gran reparto que se pone bajo la dirección de Ha Byung Hoon (18 otra vez). El juego de la muerte reúne a los protagonistas de la famosa Alquimia de almas, Lee Jae Wook y Go Yoon Jung. Lee Do Hyun (Dulce hogar) también suma su talento para conmover al público, así como el reconocido actor Kim Jae Wook (El príncipe del café). El cartel además cuenta con Choi Si Won, Jang Seung Jo, Sung Hoon (Perfect Marriage Revenge), Oh Jung Se, Yoo In Soo (Estamos muertos), Kim Kang Soon, Kim Ji Hoon (La casa de papel: Corea) y Nam Kyung Eub.

La Parca desafía al joven a sobrevivir a las 12 situaciones de muerte inminente. (Créditos: Prime Video)

El desarrollo de la historia entrecruza lo sobrenatural, con saltos temporales, adrenalina, misterio y un ligero humor negro, sin desentonar con lo emotivo del tema central. Para Park So Dam, este proyecto es mucho más significativo. Tras su cirugía por el cáncer, la actriz contó que le costó ocho meses recuperar la voz. Su retorno al set también fue difícil, pero sacó fuerza para cumplir sus compromisos. “No quería decepcionar al director, a mis compañeros o al elenco que confiaron en mí”, expresó en una entrevista televisiva en su país de origen.

El juego de la muerte se presenta como una serie de dos partes. Los primeros cuatro capítulos ya están disponibles en Prime Video. La segunda parte se estrenará el 5 de enero del 2024.