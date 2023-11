“James Bond” se reinventa con reality show conducido por la estrella de “Succession”

Nueve parejas de gente corriente se enfrentan a una serie de retos inspirados en Bond bajo la atenta mirada de "El controlador". (Créditos: Prime Video)

¿Un reality show? Sí, puede sonar extraño pero los productores de la franquicia de James Bond tomaron un rumbo inesperado con 007: Rumbo al millón (007: Road to a Million), una serie de aventuras y competencia presentada por Prime Video. Alejándose de las misiones de espionaje características del agente, este programa involucra a los participantes en un viaje global, con el premio mayor de 1 millón de libras en juego.

Te puede interesar: Brian Cox se unió a ‘007: Road to a Million’ pensando que era la próxima película de James Bond

Narrada por Brian Cox, conocido por su papel en Succession, la producción ofrece un programa de telerrealidad en el que nueve parejas —desde amigos hasta familiares— se enfrentan a desafíos inspirados en la serie de películas, con retos que se desarrollan en emblemáticas locaciones como las Tierras Altas de Escocia, Venecia y los Alpes Suizos.

El elenco de "007: Rumbo al millón" confesó que Brian Cox interpreta un personaje poco agradable en el reality televisivo. (Créditos: Prime Video)

Los concursantes deberán enfrentarse a preguntas y retos durante sus viajes, donde un acierto les permite avanzar, y un error significa el final de su travesía. La gran inversión en el proyecto resulta una experiencia visual y sonora al estilo del universo creado por Ian Fleming, incluyendo la música original de los filmes.

Te puede interesar: “El asesino”, “John Wick 4″ y “Santa Cláusula Temporada 2″ entre los estrenos del 6 al 12 de noviembre en streaming

El resultado final es una mezcla entre ficción y realidad que no fue lo que Cox esperaba cuando lo llamaron para contar con su participación. “Pensé que finalmente me incluirían en una película de James Bond”, dijo sobre el malentendido en una reciente entrevista de con The Hollywood Reporter.

Brian Cox creía que lo estaban casteando como el villano de la nueva saga de James Bond cuando aceptó el trato. (Créditos: Prime Video)

Su posición en el título televisivo es la de “El Controlador”, una especie de villano omnipresente encargado de supervisar a los concursantes desde un panel de control. “Pero fue divertido. Me encanta mandar a la gente, así que eso es lo que hice”, añadió el actor al culmina las grabaciones.

¿Habrá más películas?

Sobre el futuro de la saga de Bond tras la despedida de Daniel Craig, Barbara Broccoli, productora ejecutiva, mencionó en The Guardian que todavía hay un “largo camino por delante” antes de reinventar al personaje icónico para el próximo capítulo. Subrayó que el proceso de modernización no ha comenzado.

Brian Cox es "El controlador", el cerebro detrás de la competencia, quien dicta adónde y qué deben hacer las parejas. (Créditos: Prime Video)

Ella reflexionó sobre cómo la franquicia ha evolucionado a lo largo de los años, rememorando el periodo post-Guerra Fría y las predicciones sobre el fin del 007. “Recuerdo tras Goldeneye todos decían que el personaje estaba muerto ya que el mundo estaba en paz y no había villanos, pero estaban muy equivocados. Aún no habíamos profundizado en el espectro emocional de Bond y fue ahí cuando Daniel apareció”, refirió. Esta capacidad de adaptación ha sido una constante, por lo que el enfoque del nuevo héroe será crucial. “El próximo largometraje de necesita reflejar cómo la sociedad ha cambiado en las últimas dos décadas”, sentenció.

Te puede interesar: “The Boys”: primer vistazo de la temporada 4 y todos los detalles conocidos hasta el momento

Mientras esperamos más noticias, los ocho episodios de 007: Rumbo al millón ya están disponibles en Prime Video.