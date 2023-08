“Ahsoka”, una aventura con el sello de “Rebels” y lo que hace entretenido a “Star Wars”

La aprendiz Padawan de Anakin Skywalker cobra vida fuera de la animación. Rosario Dawson interpreta a la rebelde Ahsoka en la versión live-action. (Disney Plus)

Ahsoka es sólida, entretenida y bien cuidada. El tiempo lo ha demostrado: para hacer una buena historia de Star Wars no basta con ser amante del universo, sino también entender correctamente a los personajes que se tratan. Eso es lo que Dave Filoni ha logrado junto a Rosario Dawson, al menos de momento, con los dos primeros episodios de la serie de Disney+ en la que volvemos a cruzarnos con una de los jedi más queridos por los fans de la franquicia galáctica, y de paso también por los que amaron Star Wars: Rebels.

Por supuesto, no todo es perfecto, pero los fallos que tiene son tan pocos que terminan siendo tanto olvidables como perdonables. Y es que con tanta cosa buena ocurriendo en pantalla, la historia que traza Filoni con el personaje de Tano se vuelve, en palabras sencillas, una ficción que vale la pena seguir semana tras semana. En especial, después de la decepcionante tercera temporada de The Mandalorian, producto que se había considerado por muchos como la mejor serie de Star Wars. ¿Será que Ahsoka le robará la corona con lo que se viene?

Con amor, para rebeldes

La conexión con Rebels era inminente. Si bien, como se prometió que no iba a ser necesario ver la serie animada para entender la historia de Ahsoka, finalmente termina siendo una experiencia mucho más enriquecedora si es que sabemos lo que ocurrió antes con los personajes, pues varios de ellos hablan sobre hechos importantes del pasado en más de una ocasión.

Dicho eso, el título termina siendo casi un homenaje a su antecesora animada. Si bien no se pierde de foco que la protagonista es la jedi de dos sables, cuando toca exponer a los personajes secundarios las referencias no faltan en lo absoluto. Y eso puede ser una incomodidad para los que no han visto la animación, pues claramente estamos frente a un producto hecho para verdaderos fanáticos.

Héroes y antagonistas de peso

Rosario Dawson es Ahsoka Tano. Su interpretación es bastante convincente y la verdad es que traer este personaje al live-action no era una tarea sencilla. Pero, desde su primera aparición en The Mandalorian, quedó claro que se podían hacer cosas interesante con la versión de la jedi en carne y hueso.

Pese a lo bien que se ve Dawson en el rol, sí es necesario decir que en algunas secuencias de peleas la acción se siente bastante coordinada y en una ocasión hasta un poco lenta. Lo mismo ocurre con la pelea entre Sabine y Shin Hati, que si bien se ve un poco mejor, casi que comete el pecado de las precuelas de Star Wars con duelos que a veces parecen más un baile sacado de una obra musical.

Ray Stevenson y Ivanna Sakhno como Baylan Skoll y Shin Hati pesan bastante en pantalla desde su primera escena. El diseño de los personajes está muy bien logrado. No estamos frente a los típicos sith como Dark Maul, sino quizás a dos individuos con una vibra de Conde Dooku y Anakin Skywalker en sus últimos momentos como jedi antes de pasarse al Lado Oscuro. Una dupla bastante disfrutable y que anticipan duelos épicos con sables de luz.

En suma, Ahsoka inicia pisando firme con el pie derecho. Se perfila como una serie bastante correcta y que podría dar una que otra sorpresa. Puedes ver un nuevo episodio cada miércoles en Disney+.

