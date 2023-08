¿Encontrar el amor para luego perderlo? Netflix tendrá nueva comedia romántica con estrella de “The White Lotus”

La película es una comedia romántica de los productores de la franquicia A todos los chicos» y está basada en la popular novela homónima de Jennifer E. Smith. (Netflix)

Según manda la literatura de Wattpad, cuando conoces al amor de tu vida la química es inmediata, el tiempo parece eterno, las risas se desbordan y el mundo alrededor se desvanece. Y puede que esta sea la premisa de la nueva película de Netflix, La probabilidad estadística del amor a primera vista, pero esta vez la historia no se centra en el encuentro, sino en la pérdida.

Basada en la exitosa novela homónima de Jennifer E. Smith, su sinopsis oficial narra: “Después de que pierde su vuelo de Nueva York a Londres, Hadley conoce por casualidad a Oliver en el aeropuerto, y ambos sienten una conexión instantánea. Una larga noche en el avión se pasa, literalmente, volando, pero el par se separa cuando aterrizan en Heathrow, y encontrarse en medio del caos parece imposible”.

La novela en la que se basa la película fue un éxito de ventas surgido en Wattpad, lo que llevó a su adaptación cinematográfica.. (Netflix)

En los primeros minutos del tráiler, Hadley y Oliver comparten escenas llenas de romance, pero un giro del destino les impide reencontrarse cuando ella casualmente pierde el número telefónico de Oliver. Lo que sigue es una búsqueda apasionada por Londres, una odisea salpicada de desafíos y reflexiones profundas sobre el amor y la pérdida. La pregunta persistente, “¿Es mejor haber tenido algo bueno y perderlo, o nunca haberlo tenido?” resuena en la trama.

La protagonista de la película es interpretada por Haley Lu Richardson, actriz conocida por filmes románticos para adolescentes como The Edge of Seventeen y Five Feet Apart , además de su exitosa interpretación de Portia en The White Lotus. A ella se suma, Ben Hardy, quien también desempeñó papeles destacados en Bohemian Rhapsody y The Voyeurs.

Conocida en inglés como "Love At First Sight", el largometraje explora el concepto del amor a primera vista y la intervención del destino.

“Es una película cálida y esperanzadora sobre el romance, pero en el fondo creo que es realmente una historia sobre enfrentarse a las verdades, y de cómo cuando por fin nos enfrentamos a nuestras verdades, el destino es capaz de hacer su trabajo. Es el tipo de historia que nos vendría bien tener más”, comentó Richardson a People.

El elenco también incluye a Jameela Jamil, Rob Delaney, Sally Phillips y el director de Rocketman, Dexter Fletcher.

La película juega con la idea de las conexiones instantáneas y cómo una simple coincidencia puede llevar a una conexión profunda y significativa entre dos personas. (Netflix)

¿Listo para enamorarte a primera vista? La película se estrenará en el catálogo de Netflix este 15 de septiembre.

