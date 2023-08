“Poker Face”: la ingeniosa serie de detectives nominada a los Emmy se estrena en América Latina

Natasha Lyonne pondrá al descubierto muchas mentiras en la serie de diez episodios "Poker Face". (Universal Plus)

La crítica la aplaude y ahora estará al alcance de más televidentes. Poker Face, calificada como “la serie de misterio del año” por la prensa estadounidense, es el siguiente estreno de Universal+ para el público latinoamericano. La ficción protagonizada por Natasha Lyonne es un relato sobre crímenes por resolver que despierta expectativa entre los aficionados del género y lleva con orgullo cuatro nominaciones en la edición 75 de los premios Emmy.

Charlie Cale (Lyonne) es la protagonista de la historia y su talento es bastante singular: tiene una habilidad extraordinaria para detectar mentiras. Ese don la llevará por un oscuro camino tras la muerte de su mejor amiga. Antigua jugadora profesional de póker y ahora mesera de casino, la detective amateur usará su talento para desentrañar la verdad detrás de este crimen, mientras lucha por salvarse a sí misma.

El arte de descifrar: Natasha Lyonne, en su papel de Charlie Cale, tiene un don para detectar la verdad. (Universal+)

La historia no se detiene ahí. Con cada episodio, Cale viaja a través de Norteamérica para resolver asesinatos y enfrentando misterios sin resolver que la convierten en una amenaza para poderosos enemigos. Cada capítulo se convierte en un desafío en el que Charlie hace gala de astucia y determinación.

El talento detrás de Poker Face no se limita a su protagonista. Este título cuenta con un elenco de lujo que incluye a grandes estrellas de Hollywood. La dominicana Dascha Polanco (Orange Is the New Black), interpreta a Natalie, una pieza clave en el inicio de la trama. Adrien Brody, ganador del Óscar por El pianista, da vida a Sterling Frost Jr., administrador de la casa de apuestas y ansioso por probar su valía a su padre corrupto. Benjamin Bratt, por su parte, encarna a Cliff LeGrand, jefe de seguridad del Casino Frost que recibe la orden de rastrear a Charlie luego de que ella huye.

Los cameos de famosas figuras del cine abundan en "Poker Face". (Universal+)

Otros famosos como Joseph Gordon-Levitt (Batman: El caballero de la noche asciende), Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo), Charles Melton (Riverdale), Jameela Jamil (She-Hulk), David Castañeda (The Umbrella Academy) o Luis Guzmán (Merlina) participan como invitados especiales. La lista de estos cameos es inmensa.

La serie fue desarrollada, escrita y dirigida por el cineasta Rian Johnson, reconocido por las películas Knives Out y Star Wars: el último Jedi. Nora y Lilla Zuckerman son co-showrunners de la ficción compuesta por 10 episodios. Tras su éxito con la crítica y el público local, el proyecto fue renovado para una segunda temporada en febrero de este año.

Las nominaciones de la serie en los Emmy incluyen las categorías Mejor diseño de vestuario, Mejor actriz invitada y Mejor actriz en una serie de comedia. (Universal+)

Las aventuras de Charlie Cale en Poker Face estarán disponibles en el servicio Universal+ a partir del 17 de agosto (19:30 hrs. MEX / 20:30 hrs COL / 22:30 hrs ARG).

