“Con tacto especial”: una veterinaria con un don peculiar es la estrella de este k-drama

Una veterinaria psíquica y un detective unen sus fuerzas para resolver delitos de poca monta... hasta que descubren el escalofriante misterio de un asesino en serie. (Netflix)

Netflix se ha convertido en una de las ventanas principales para la distribución internacional de k-dramas. Para los aficionados en América Latina, el streaming no solo ha traído producciones originales novedosas, sino también facilita el acceso a las series más recientes en Corea del Sur. Una de esas novedades es Con tacto especial (Behind your touch), cuyos episodios llegarán a la plataforma de la N roja en simultáneo con su emisión en el país asiático.

La serie coreana es una comedia disparatada, con muchas situaciones absurdas que surgen por su peculiar protagonista. Bong Ye Bun (Han Ji Min) es una excéntrica veterinaria que posee una habilidad especial: es psíquica y puede ver el pasado de los animales o de las personas cuando pone sus manos sobre ellos. El único problema es que la zona que debe tocar es el trasero.

Han Ji Min es una de las actrices símbolo de la comedia romántica en Corea. (Netflix)

El personaje interpretado por Han Ji Min (Nuestro horizonte azul), trabaja en una pequeña villa rural llamada Mujin. A este lugar tranquilo llega el detective Moon Jang Yeol (Lee Min Ki), graduado con honores de la academia de policía. Por algún motivo, fue degradado y enviado a trabajar a la zona que menos deseaba. Él se propone regresar a Seúl con su equipo de investigación, pero por ahora lucha para adaptarse al ritmo de la aldea. La aparente calma se rompe cuando comienzan a ocurrir misteriosos crímenes. Moon encontrará en la veterinaria a una aliada para hallar a los responsables de dichos sucesos.

En el reparto también destaca Suho, integrante del grupo k-pop EXO, que interpretará a Kim Seon Woo, un trabajador de medio tiempo en una tienda de conveniencia. Su presencia en Mujin es un enigma y despierta la curiosidad de Yee Bun.

Lee Min Ki vuelve a trabajar con el director Kim tras colaborar en la serie Mi diario de liberación. (Netflix)

¿Qué otros rostros de la industria coreana están presentes? Park Hyuk Kwon, Joo Min Kyung, Kim Young Myung, Lee Seung Joon y Park No Shik completan el elenco del proyecto. El título es dirigido por Kim Seok Yoon, creativo detrás del melodrama Mi diario de liberación (2022). Esta nueva adición a su filmografía mezcla diversos estilos pues, además de la comedia, los televidentes hallarán un interesante thriller de misterio.

Suho, cantante de k-pop, vuelve a explorar su faceta como actor en esta serie. (Netflix)

Con tacto especial tendrá 16 episodios, los cuales se estrenarán los sábados y domingos desde el 12 de agosto. En Corea del Sur se emite vía JTBC, pero en Latinoamérica el acceso está garantizado a través de Netflix.

