“Saw X” revela primer tráiler oficial: Jigsaw regresa con nuevos juegos

John Kramer regresa en una nueva historia de venganza en un episodio jamás contado sobre el asesino serial. (Corazón Films)

“Hola a todos, es hora de jugar un juego”, pronuncia el recordado John Kramer (Tobin Bell) en el nuevo tráiler oficial de El juego del miedo 10 (Saw X), la décima película que trae de regreso la famosa saga de gore y terror que vio la luz hace casi 20 años con su primera entrega. El macabro y elaborado asesino Jigsaw vuelve en una historia inédita que toma lugar entre las primeras entregas y lo hace junto a otro de los personajes más icónicos de la franquicia, Amanda Young (Shawnee Smith). El film se estrenará el próximo 29 de septiembre y promete cautivar a los fanáticos con un episodio de Kramer nunca antes contado.

De momento, no hay mayores detalles sobre una trama oficial, pero el nuevo avance deja las primeras pistas necesarias para saber que esta entrega estaría sucediendo entre los acontecimientos de la primera y segunda película. De acuerdo con las imágenes, John acudirá con un grupo de médicos para ser operado bajo un tratamiento especial en Nuevo México, pero todo indica que sería estafado con falsas promesas y que su tumor cerebral jamás sería extirpado. Así, Kramer someterá a los responsables a un despiadado juego de supervivencia.

Amanda Young renace como Shawnee Smith en "Saw X" y retoma su icónico papel tras 14 años. (Lionsgate)

“De todos los hombres que puedes engañar, ¿eliges a John Kramer?”, se escucha en el adelanto. Este nuevo episodio en la franquicia llega dos años después de Espiral: el juego del miedo continúa (Spiral: From The Book of Saw), donde el comediante Chris Rock salió de su faceta de humorista y asumió el rol protagónico en un film que también tuvo apariciones de actores como Samuel L. Jackson. Sin embargo, Tobin Bell no apareció en dicha entrega, pero lo hará 6 años después de la octava película estrenada en 2017.

La icónica Shawnee Smith volverá a su rol de Amanda Young tras 14 años de su última participación en la saga en El juego del miedo VI (Saw VI). A su lado estarán los nuevos miembros del elenco: Steven Brand, Synnøve Macody Lund, Michael Beach, Renata Vaca, Paulette Hernandez, Octavio Hinojosa y Joshua Okamoto.

"Saw X" ocurriría entre "Saw" y "Saw II", las primeras dos entregas de la saga. (Lionsgate)

De regreso al juego macabro

En un comunicado emitido en octubre pasado, Lionsgate anunció el retorno de Bell a la saga Saw. “Traer de vuelta a Tobin Bell a la franquicia es un paso que refrenda el compromiso de Lionsgate y Twisted Pictures de ofrecer una película que reúna todo lo que los aficionados de El juego del miedo valoran, introduciendo al mismo tiempo nuevos desafíos y un enigma fresco para descifrar”, mencionaron.

El décimo capítulo de esta serie contará nuevamente con la dirección de Kevin Greutert, quien ya estuvo al frente de El juego del miedo VI (2009) y El juego del miedo 3D: El capítulo final (2010), y se desempeñó como editor en las cinco primeras películas y en Jigsaw: el juego continúa (2017). El guion está a cargo de Josh Stolberg y Pete Goldfinger, y la producción ejecutiva está a cargo de Daniel J. Heffner, Ketura Kestin y James Wan.

Afiche oficial de "Saw X", película que revive el pasado de Kramer. (Lionsgate)

El juego del miedo 10 (Saw X) se estrena en cines de Latinoamérica el próximo 28 de septiembre.

