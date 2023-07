“Spider-Man: Beyond the Spider-verse” con retraso indefinido por las huelgas en Hollywood

La última película de la saga de Miles Morales es dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K Thompson. (Sony Pictures)

El siguiente proyecto de animación sobre el Spider-Verso entra en suspensión indefinida en medio de las huelgas sindicales que han impactado a Hollywood. El 29 de julio, Sony actualizó su calendario de futuros estrenos y retiró de la lista a Spider-Man: Beyond the Spider-verse que estaba originalmente programada para el 29 de marzo del 2024. No es el único film afectado; pues Kraven the Hunter y la secuela de Ghostbusters también recibieron modificaciones significativas.

Tras el deslumbrante rendimiento de Spider-Man: a través del Spider- Verso, que recaudó $677 millones a nivel global, la tercera parte de la franquicia animada sobre Miles Morales se proyectaba como el siguiente éxito de la marca. No obstante, el paro de actividades convocado por SAG-AFTRA ha impedido que el elenco de voces complete las grabaciones de diálogo a tiempo para el lanzamiento original, indica Variety.

Shameik Moore le da voz a Miles Morales, un adolescente que recibe poderes arácnidos tras la muerte del Peter Parker de su universo. (Sony Pictures)

Vale mencionar que, debido a su complejidad técnica, la posibilidad de que el largometraje fuese postergado estaba sobre la mesa desde mayo de este año. En ese entonces, equipo de animadores le dijo a Vulture que “de ninguna manera” se llegaría a terminar el film para el 2024 pues “el único progreso que se ha logrado en la tercera es cualquier exploración o prueba que se realizó antes de que la película se dividiera en dos partes”. Sobre ello, el productor Phil Lord respondió a los rumores con la siguiente frase: “Vamos a tomarnos el tiempo necesario para que Beyond the Spider-Verse se vea genial”.

Cambios en el calendario

Asimismo, Kraven El Cazador, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, ha sido retrasada por casi un año. Originalmente iba a llegar a los cines este 6 de octubre, pero ahora se ha fijado su nueva fecha de estreno para el 30 de agosto de 2024. Para el estudio, era imprescindible que su protagonista participe en las promociones, algo que se hacía difícil de coordinar para este 2023 en medio de la huelga de SAG-AFTRA.

Este film está basado en el superhéroe de Marvel Comics del mismo nombre. Forma parte del Universo Spider-Man de Sony. (Sony Pictures)

Por otro lado, habrá que esperar un poco más para ver la secuela de Ghostbusters: Afterlife. A pesar de haber generado grandes expectativas tras el éxito de su predecesora en 2021, la siguiente película ha sido trasladada de su ventana navideña de 2023 al fin de semana de Pascua del siguiente año (29 de marzo de 2024).

Pero en medio de este reajuste, hay buenas noticias para los fanáticos de Venom. La tercera entrega sobre el simbionte fue programada por Sony Pictures para el 12 de julio del 2024. Todavía no hay detalles sobre su título y trama.

