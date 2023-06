A solas con Elizabeth Olsen tras el éxito de “Amor y muerte”

"Amor y muerte" se convirtió en todo un éxito entre las producciones de true crime de los últimos años. Elizabeth Olsen nos cuenta los detalles al interior de esta miniserie de HBO y cómo se siente en los roles de mamá para el cine y la TV.

“Lo que fue importante para mí es intentar entender la vida potencial que la llevó a ese momento”, es lo que admite Elizabeth Olsen sobre su aproximación al personaje de Candy Montgomery en Amor y muerte (Love & Death) durante una entrevista con Infobae. Creada por David E. Kelley (Big Little Lies), la miniserie de true crime explora la historia de la mujer también conocida como “La asesina del hacha”, luego de que matara con 41 hachazos a su vecina y amiga, Betty Gore (interpretada en pantalla por Lily Rabe). El crimen se desenvuelve tras una serie de hechos que la llevaron a tener una aventura amorosa con Allan Gore (Jesse Plemons), marido de Betty. El título se convirtió en uno de los favoritos de HBO Max a través de los estrenos de capítulos semanales.

“Lo que sé sobre los hechos, de relaciones y lo que la gente compartió, eso nos llevó a ese momento. Y luego sabemos todo lo que sucedió en su mayor parte después, cómo alguien reacciona a algo y responde a ello. Entonces, fue importante tratar de entender cómo estos elementos tienen sentido. Porque hay elecciones muy confusas que alguien hace”, detalla la también protagonista de WandaVision y hace énfasis en la siguiente idea: “Fue importante para mí salir de mis propios juicios u opiniones y tratar de entender por qué alguien tiene una serie de eventos que tal vez no son las cosas que lógicamente yo haría”.

Un giro sombrío para la estrella de Marvel en esta miniserie basada en un caso real. (HBO)

Todos podríamos tener una perspectiva sobre el crimen de Montgomery que horrorizó a la ciudad de Wyllie, en Texas, Estados Unidos, en la década de los 80. Pero Olsen tuvo que deshacerse de esas ideas previas, enfocarse netamente en los eventos concretos del caso y prestar atención al cambio de tono de los guiones, aunque nunca pensó en “interpretarla en un modo diferente” en los diferentes tiempos que se muestran a lo largo de la temporada.

“Se supone que debe ser este personaje lidiando con diferentes circunstancias. En las circunstancias al inicio, el riesgo parece tan alto. Y todo es tan importante y terrible. En realidad, el riesgo no era tan alto, pero para ella era grave. Creo que la parte intermedia del programa es aferrarse a ese tiempo y quiere descifrar todas las formas en la que esta realidad que viene hacia ella no se infiltre. Así que, supongo que por eso es que la vemos cambiar y transformarse, y tonalmente convertirse en una mujer diferente al final. Pero pienso que todo eso es por ser las circunstancias que eran”, explica la actriz estadounidense.

Jesse Plemons y Lily Rabe completan el elenco estelar de la ficción creada por David E. Kelley. (HBO)

Amor y muerte sumerge a Elizabeth Olsen una vez más en un rol de madre y ama de casa, una faceta que recuerda un poco a los primeros episodios de WandaVision, la primera serie televisiva de Marvel que a su vez profundizó en la vida de la Bruja Escarlata. Si bien descarta que dar vida a Wanda Maximoff haya sido crucial para interpretar a Candy, considera que “los trabajos tienen una manera de enseñarte algo en cada ocasión” y, de cierta manera, sí aprendió algo. Pero su paso por Sorry for Your Loss, otra serie que protagonizó, también tuvo el mismo efecto en ella: “Hay este ejercicio físico en hacer cosas donde aprendes algo cada vez”.

Elizabeth Olsen extraña el cine y no odia los roles de mamá

“Creo que extraño el cine ahora mismo”, confiesa la estrella de 34 años, ya que, hay algo muy especial para ella en los proyectos cortos y es muy “distinto” a la televisión. Sobre el formato de pantalla chica, comenta: “El aguante es muy diferente y tienes tanto tiempo con el personaje que quiero recordar cómo es tener un tiempo más corto con este y aún sentir ese mismo tipo de propiedad. Siento que con la televisión tienes más tiempo y es increíble. Me he enamorado de eso”.

Olsen cautiva como Candy Montgomery, también conocida como "La asesina del hacha". (HBO)

En más de una ocasión ha declarado querer trabajar en una película en solitario de la Bruja Escarlata en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM), así que, no sorprendería que este sea uno de sus siguientes proyectos. “Me emociona volver al cine porque necesito volver a recordar cómo hacer estos trabajos en un periodo de tiempo más corto”, expresa con notable emoción. Justamente, en ese rol para el género de superhéroes, se convirtió en la mamá favorita del público por el amor y la entrega que tuvo para seguir a sus hijos a través de otras realidades en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

En este punto de su carrera, ¿quiere seguir interpretando madres o preferiría pasar a otro tipo de roles? “Es tan gracioso, porque la primera vez que interpreté una madre tenía como 24 años o algo. Creo que fue Godzilla. Y luego interpreté una mamá cuando tenía 26, 27″, recuerda. “Para mí, es sólo un personaje, no es un estereotipo o el prototipo. Es que algunos personajes tienen hijos y otros no. Para mí, no define la cualidad de alguien. Es parte de quiénes son como personajes. Entonces, no es como que lea guiones y diga: ‘No quiero interpretar la madre otra vez’. ¡No tengo eso! No tengo eso porque he interpretado madres desde que tengo 24″, dice Elizabeth Olsen entre risas.

"Amor y muerte" es una historia verdadera de crimen que envuelve a dos parejas devotas. (HBO)

Y concluye descartando que alguna vez esto se convierta en un temor personal en el futuro, pues cada personaje tiene su propia historia y ella los valora de forma independiente: “Algunas personas son madres en diferentes etapas de sus vidas. No percibo que eso se convierta en un miedo de ‘ahora sólo tengo los papeles de madre’”.

Todos los episodios de Amor y muerte se pueden ver en HBO Max.

