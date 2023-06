“The Idol” rompe el récord del debut de “Euphoria” y “The White Lotus”

La serie se centrará en un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno que entra en una relación complicada con un ídolo del pop en ascenso. (HBO)

Parece ser que las escenas polémicas y las críticas negativas hacia The Idol no afectan su índice de audiencia. El pasado domingo 11 de junio, la serie protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd estrenó su segundo episodio, pero sólo con su debut ha roto el récord de Euphoria y The White Lotus en HBO Max. Dos de estas series de éxito fueron creadas por Sam Levinson, guionista y director que se ha convertido en una de las figuras más importantes de la cadena de televisión.

Según reportó Deadline, la primera semana de la ficción dramática en el servicio de streaming pasó los 3,6 millones de espectadores. Una cifra que la posiciona por encima de Euphoria (3,3 millones en 2019) y The White Lotus (3 millones en 2021), contándose en el mismo periodo de tiempo. Cabe destacar que, durante su emisión, las dos producciones mencionadas crecieron notablemente en números llegando a alcanzar los 6,6 y 9,3 millones respectivamente.

Lily-Rose Depp da vida a la protagonista de "The Idol". (HBO)

“The Idol” y la polémica en torno a su historia

La controversia en torno a la producción viene, en realidad, de su historia frente y detrás de cámaras. Inicialmente, el proyecto tuvo un rumbo creativo muy distinto y bajo un lente femenino; sin embargo, al ser una creación de Abel Tesfaye (nombre de pila de The Weeknd), él mismo tuvo el control sobre su desarrollo desde que se anunció en 2021. Junto al cantante, la coescribieron Reza Fahim y Sam Levinson, quien venía de recibir elogios por la serie juvenil con Zendaya.

Los críticos y el mismo público han notado que The Idol tiene una notable perspectiva masculina para narrar el viaje de su protagonista, Jocelyn (Lily-Rose Depp). Ella es una aspirante a ídolo del pop que tras la muerte de su madre decide cancelar el contrato de su gira. La crisis nerviosa y emocional que sufre la joven afecta su carrera, pero tendrá un nuevo asesor –y amante– que la guiará por este mundo: Tedros (The Weeknd), el dueño de un club y líder de un culto contemporáneo.

"Double Fantasy" es el título del segundo capitulo del drama televisivo. (HBO)

El título tuvo su primera proyección en el Festival de Cannes y, desde ese entonces, empezó a recibir muy bajas calificaciones de la prensa especializada. En el sitio web Rotten Tomatoes, llegó a ubicarse por debajo del 10% de aprobación, un número demasiado bajo para una propuesta que nació entre las filas de HBO, una compañía aclamada siempre por sus altos estándares de calidad de storytelling.

Con apenas solo dos capítulos emitidos, el drama televisivo se ha convertido en un fenómeno en el streaming y en las redes sociales. Y parecer ser que la tendencia tiende a estar en subida, debido a que es actualmente uno de los títulos más comentados de la pantalla chica, pues sólo en Twitter se ubica en las tendencias globales durante los fines de semana.

Jennie Kim, del grupo Blackpink, también integra el elenco de "The Idol". (HBO)

The Idol lanzará su tercer episodio el próximo 18 de junio en HBO Max.

