Tina Turner murió a los 83 años: las películas en streaming para recordar su paso por el cine

Tina Turner fue una de las figuras más grandes de la música. (Bill Marino/Sygma via Getty Images)

La leyenda de la música Tina Turner murió a los 83 años, según se reportó este 24 de mayo. Su representante anunció el fallecimiento de la cantante de R&B a través de un comunicado: “La reina del Rock ‘n Roll ha muerto en paz hoy a los 83 años, después de luchar contra una larga enfermedad en su hogar en Kusnacht, cerca de Zurich. Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

La cantautora y bailarina de origen estadounidense fue muy reconocida por sus grandiosos temas musicales, y por marcar la pauta para otros artistas durante generaciones. Sin embargo, también tuvo una pequeña faceta en el cine con papeles menores en algunas películas, así como también su vida y trayectoria se abordaron en producciones basadas en hechos reales.

La cantautora y bailarina de origen estadounidense murió a los 83 años. (AP Foto/Hermann J. Knippertz)

What’s Love Got to Do with It

Película biográfica de 1993 que se basó en el libro Yo, Tina, coescrito por la propia Tina junto a Kurt Loder. La actriz Angela Bassett se encargó de interpretar a la estrella global en una etapa dura y traumática: la tormentosa relación con su marido y mentor de ese entonces, Ike Turner (Laurence Fishburne), quien abusó de ella física y emocionalmente. Si bien Bassett encarnó a la cantante, fue la propia Tina Turner quien cedió su voz para interpretar algunos de sus grandes temas como What’s Love Got To Do With It. Para ver en Star+.

Angela Bassett y Laurence Fishburne protagonizaron el largometraje inspirado en el matrimonio de Tina e Ike Turner. (Star+)

Tina

Documental sobre el legado de Tina Turner que se estrenó en 2021. Bajo la dirección de Daniel Lindsay y T. J. Martin, la producción incluye imágenes nunca antes vistas, cintas de audio, fotografías y entrevistas íntimas que permiten conocer de cerca la trayectoria de una de las figuras más grandes de la música. Disponible en HBO Max.

Tina Turner cedió una entrevista exclusiva para el documental "Tina". (HBO)

Tommy

Estrenada en 1975, esta película adaptó la ópera rock de The Who y convocó a grandes artistas para su filmación. Tina Turner se interpreta a ella misma bajo el seudónimo por el que se hizo famosa, La Reina Ácida (The Acid Queen, en inglés). Actuaron principalmente los integrantes de la famosa banda Pete Townshend, John Entwistle, Roger Daltrey (tuvo el rol central como Tommy) y Keith Moon. En el elenco, también aparecieron Elton John, Eric Clapton Jack Nicholson, Ann Margret, Oliver Reed y Robert Powell. L. Se puede disfrutar en HBO Max.

La estrella musical en una escena de "Tommy" haciendo honor a su apodo de "La Reina Ácida". (HBO Max)

El último gran héroe

Comedia de acción que satiriza el mismo género de acción al retratar la historia de un joven aficionado a este tipo de películas que tiene como héroe a Jack Slatter (Arnold Schwarzenegger). Turner aparece en una breve escena como la alcaldesa de Los Ángeles, pues el film contó con grandes cameos de rostros de Hollywood y la industria musical. El título de 1993 se encuentra en el catálogo de HBO Max.

Turner tuvo una pequeña aparición en el film de acción "El último gran héroe". (HBO Max)

